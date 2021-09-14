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СБУ знайшла безпілотник, що літав поблизу кордону на Харківщині, і перевіряє двох осіб на причетність до співпраці з іноземними спецслужбами. ВIДЕО

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Співробітники СБУ виявили безпілотник, який літав над Харківщиною після Дня Незалежності. Ним керували двоє громадян України, зараз їх перевіряють на причетність до співпраці з іноземними спецслужбами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби Управління СБУ в Харківській області в Facebook.

"СБУ знайшла безпілотник, який літав над Харківщиною після Дня незалежності. Це вдалося зробити зусиллями Управління СБУ у Харківській області та місцевим Антитерористичним центром, які 11 вересня отримали інформацію про рух безпілотника у прикордонній зоні", - заявив начальник УСБУ в Харківській області Роман Дудін.

За його словами, правоохоронці одразу розпочали спецзаходи з пошуку місць зльоту і посадки літального апарату та осіб, причетних до його керування. У ході комплексних заходів, проведених співробітниками СБУ, Держприкордонслужби та Нацполіції встановлено, що керування здійснювали двоє громадян України.

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За словами Дудіна, наразі СБУ перевіряє цих громадян на причетність до співпраці з іноземними спецслужбами.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з іноземним маркуванням, який здійснював обліт над Харківською областю.
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Топ коментарі
+7
Но с большой вероятностью это окажется радиоуправляемой авиамоделью. Какой нафиг разведывательный беспилотник на высоте 10 метров? Он гнезда полевых мышей должен разведыватЬ?
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14.09.2021 11:53
+7
Треба малому сказати аби менше бавився з дроном та хоча б зафарбував хрести на РК моделі мессершміта.
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14.09.2021 11:59
+5
несколько дней назад у себя в Харькове видел как беспилотник пролетел через наш м/район а затем пролетел над военной частью и набрав высоту ушел куда-то дальше.. враг реально не спит!
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14.09.2021 11:44
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Скільки часу він налітав... Поки хтось з людей не доповів сбушникам.
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14.09.2021 11:42 Відповісти
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14.09.2021 11:43 Відповісти
несколько дней назад у себя в Харькове видел как беспилотник пролетел через наш м/район а затем пролетел над военной частью и набрав высоту ушел куда-то дальше.. враг реально не спит!
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14.09.2021 11:44 Відповісти
Дык, это для нормальных людей не секрет. Кроме приматов зеленого цвета
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14.09.2021 12:55 Відповісти
Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковской областью. Источник: https://censor.net/ru/v3288106

почему пво не обнаружила?
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14.09.2021 20:35 Відповісти
не знаю..
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14.09.2021 20:44 Відповісти
А это точно ударный беспилотник, а не какой то другой?
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14.09.2021 11:53 Відповісти
Где вы прочитали про "ударный"?
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14.09.2021 12:04 Відповісти
було. ще раніше в новинах десь 2 тижні тому
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14.09.2021 12:10 Відповісти
Как сообщалось, в конце августа Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковской областью. Источник: https://censor.net/ru/v3288106
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14.09.2021 12:40 Відповісти
С чего вы взяли, что это тот же самый?! Да, ранее сообщалось и что?

Журналист решил, что новости связаны и вписал сюда (и они кстати связаны. даже если беспилотник совсем другой)
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14.09.2021 16:18 Відповісти
Вот и уточните у журналиста, что он имел ввиду)
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14.09.2021 17:40 Відповісти
Но с большой вероятностью это окажется радиоуправляемой авиамоделью. Какой нафиг разведывательный беспилотник на высоте 10 метров? Он гнезда полевых мышей должен разведыватЬ?
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14.09.2021 11:53 Відповісти
ну и что .что игрушка вместо ударного кацапского .зато сбу отчиталось . что нашли прям по следу а какой. то уже дело второстепенное
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14.09.2021 12:35 Відповісти
Треба малому сказати аби менше бавився з дроном та хоча б зафарбував хрести на РК моделі мессершміта.
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14.09.2021 11:59 Відповісти
 
 