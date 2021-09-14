СБУ знайшла безпілотник, що літав поблизу кордону на Харківщині, і перевіряє двох осіб на причетність до співпраці з іноземними спецслужбами. ВIДЕО

Співробітники СБУ виявили безпілотник, який літав над Харківщиною після Дня Незалежності. Ним керували двоє громадян України, зараз їх перевіряють на причетність до співпраці з іноземними спецслужбами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби Управління СБУ в Харківській області в Facebook.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"СБУ знайшла безпілотник, який літав над Харківщиною після Дня незалежності. Це вдалося зробити зусиллями Управління СБУ у Харківській області та місцевим Антитерористичним центром, які 11 вересня отримали інформацію про рух безпілотника у прикордонній зоні", - заявив начальник УСБУ в Харківській області Роман Дудін.

За його словами, правоохоронці одразу розпочали спецзаходи з пошуку місць зльоту і посадки літального апарату та осіб, причетних до його керування. У ході комплексних заходів, проведених співробітниками СБУ, Держприкордонслужби та Нацполіції встановлено, що керування здійснювали двоє громадян України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іноземний безпілотник зафіксували над Харківщиною, - СБУ

За словами Дудіна, наразі СБУ перевіряє цих громадян на причетність до співпраці з іноземними спецслужбами.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з іноземним маркуванням, який здійснював обліт над Харківською областю.