СБУ знайшла безпілотник, що літав поблизу кордону на Харківщині, і перевіряє двох осіб на причетність до співпраці з іноземними спецслужбами. ВIДЕО
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Співробітники СБУ виявили безпілотник, який літав над Харківщиною після Дня Незалежності. Ним керували двоє громадян України, зараз їх перевіряють на причетність до співпраці з іноземними спецслужбами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби Управління СБУ в Харківській області в Facebook.
"СБУ знайшла безпілотник, який літав над Харківщиною після Дня незалежності. Це вдалося зробити зусиллями Управління СБУ у Харківській області та місцевим Антитерористичним центром, які 11 вересня отримали інформацію про рух безпілотника у прикордонній зоні", - заявив начальник УСБУ в Харківській області Роман Дудін.
За його словами, правоохоронці одразу розпочали спецзаходи з пошуку місць зльоту і посадки літального апарату та осіб, причетних до його керування. У ході комплексних заходів, проведених співробітниками СБУ, Держприкордонслужби та Нацполіції встановлено, що керування здійснювали двоє громадян України.
За словами Дудіна, наразі СБУ перевіряє цих громадян на причетність до співпраці з іноземними спецслужбами.
Як повідомлялося, наприкінці серпня Служба безпеки України виявила ударний безпілотний літальний апарат з іноземним маркуванням, який здійснював обліт над Харківською областю.
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почему пво не обнаружила?
Журналист решил, что новости связаны и вписал сюда (и они кстати связаны. даже если беспилотник совсем другой)