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МВФ (1343) транш (186) Денис Шмигаль (2710)

Україна очікує $750 млн траншу МВФ за програмою stand-by наприкінці листопада - на початку грудня, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна очікує чергового траншу МВФ наприкінці листопада або на початку грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

За словами глави уряду, 18 вересня в Україну прибуде місія МВФ, яка буде завершальною.

"Ми виконали всі умови, усі бенчмаркові показники, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення місії. І чекаємо, що орієнтовно наприкінці листопада - на початку грудня буде можливий транш МВФ. Після місії минає 5-7 тижнів підготовки і засідання board МВФ, і відразу після цього йде транш", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що в Україні не очікують, що місія буде неуспішною, оскільки виконано всі бенчмаркові показники.

"Транш має бути в розмірі 750 млн доларів", - додав глава уряду.

Також читайте: Місія МВФ прибуде в Україну наступного тижня, - Мінфін

Автор: Наталя Джума
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не даст вам никто денег
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14.09.2021 11:44 Відповісти
какого года?
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14.09.2021 11:50 Відповісти
Клянчат-клянчат. Сколько этого бабла в Украину напросили за годы и всё как в колодец... Народ, как бежал отсюда, так и бежит. Подходит даже слово "ломится".
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14.09.2021 11:50 Відповісти
Чекають кишені зелених на гроші.

А за все заплатять лохі 73 %
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14.09.2021 11:51 Відповісти
Украина живёт в долг. Деньги идут ворам кодлана Коломойского. Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
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14.09.2021 11:52 Відповісти
Опять зе-чмо повезет кэш с транша мвф в оманско-катарский офшор?!
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14.09.2021 11:57 Відповісти
Выбрали-же урода Шмыгаля,он-же только и может шмыгать носом и обслуживать зелю,беню и ахметку.
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14.09.2021 14:12 Відповісти
 
 