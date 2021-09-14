Подвійне громадянство в Україні має бути, це посилить нас, - Шмигаль. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що подвійне громадянство в Україні має бути. Виняток становить лише громадянство країни-агресора.
Про це глава уряду заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Подвійне громадянство - це ознака цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство це звичайна норма. Це має бути транспарентна, відкрита і прозора річ. Звичайно, не допускається подвійне громадянство з країною-агресором, це ті речі, які прописані в проєкті закону", - пояснив прем'єр.
Водночас, за словами Шмигаля, за кордоном живе дуже багато громадян України і багато хто з цих людей хотів би мати паспорт України.
"Чому ні? Чому громадянин Канади не може мати громадянство України, якщо це прозоро, транспарентно і законно? Це нормально. Це люди, що зможуть підтримувати країну, брати участь у якомусь суспільному житті, притягувати інвестиції, можливо, повертатися в Україну. Це ті речі, які дають додатковий плюс, тому моя позиція, що подвійне громадянство має бути, це посилить нас", - додав прем'єр-міністр.
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значится
гражданин Черновецкий Леонид Михайлович 1951 года рождения, репатриировавшийся в Израиль в 1994 году, проживает в Тель-Авив-Яффо.
Источник: https://censor.net/ru/n177123
Черновецкий: нет у меня гражданства
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/08/3/6447430/
СРЕДА, 3 АВГУСТА 2011, 20:10
Мэр Киева Леонид Черновецкий уверяет, что у него нет двойного гражданства.
Брехливые отродья...
Якщо Україна не здатна забезпечувати громадян гідною пенсією - не має морального права перешкождати одержанню іноземної.
У мене теж є подвійне і я саме так і зроблю.
Жодна країна у світі юридично неспроможна в односторонньому порядку запровадити подвійне громадянство. Природньо, громадянин має певні обов'язки перед державою. Відповідно, громадянин з подвійним громадянством повинен мати обов'язки одночасно перед обома державами. Якщо ці обов'язки не будуть попередньо взаємоузгодженими, то може виникнути юридична колізія з тяжкими наслідками для громадянина. Наприклад, за умов теперішнього стану українського законодавства громадянин України приховано (зазвичай саме так це й відбувається) набув іноземного громадянства і таємно вступив на військову службу до збройних сил іноземної держави (приклад таємного рекрутування - Французький Іноземний легіон) та прийняв участь у військових діях з третьою іноземною державою, яка у, свою чергу, виявилася якщо не військовим союзником України (таких поки що немає), то хоча б новомодним "партнером" (випадок, звичайно, малоймовірний, але не виключений). У такому випадку українська Феміда зобов'язана такого громадянина на підставі ст.447 "Найманство" Кримінального Кодексу України притягти до кримінальної відповідальності (до 15 років позбавлення волі). Таким чином, запровадженню подвійного громадянства в Україні і в конкретній іноземній державі повинне передувати укладення Україною міжнародного договору саме з цією іноземною державою про взаємне узгодження прав і обов'зків громадянина перед Україною і цією іноземною державою. Це настільки рідкісне явище, що приклад ще треба пошукати.
Насправді мова йдеться про легалізацію (усунення обмеження в правах) громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Друге громадянство і зараз ніякими законами України не заборонене. Але відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно з ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України (позбавляти громадянства України забороняє ст.25 Конституції України, але "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення" як "в лоб" від "по лобі").
Найсуттєвішим обмеженням в правах слід вважати вимогу п/п.6 п.2 ст.19 Закону України "Про державну службу", яка забороняє особам з іноземним громадянством перебувати на державній службі, оскільки це обмеження поширюється й на громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Крім всього вищезазначеного суттєвим є те, що кожна іноземна держава від осіб, які набули її громадянство, вимагає дотримання виключно власних обов'язків громадянина, абсолютно не зважаючи на наявність інших громадянств. Найпереконливішим доказом цього є перша частина тексту присяги, яку урочисто складає особа при набутті громадянства США (знайшов російський переклад): "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На що у такому випадку може розраховувати Україна як держава, якої так званий громадянин урочисто зрікся?
ВИСНОВОК: вся ця маячня з так званим "подвійним громадянством" просувається виключно в інтересах можновладців-високопосадовців, які раніше (поки що приховано) добровільно набули іноземне громадянство і діють на випередження, аби унебезпечитись від втрат посад у разі розголошення. А те, що це в Україні посилить демографічну дезінтеграцію, яка й без того йде повним ходом, цих негідників не бентежить.