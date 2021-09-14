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Подвійне громадянство в Україні має бути, це посилить нас, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що подвійне громадянство в Україні має бути. Виняток становить лише громадянство країни-агресора.

Про це глава уряду заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Подвійне громадянство - це ознака цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство це звичайна норма. Це має бути транспарентна, відкрита і прозора річ. Звичайно, не допускається подвійне громадянство з країною-агресором, це ті речі, які прописані в проєкті закону", - пояснив прем'єр.

Водночас, за словами Шмигаля, за кордоном живе дуже багато громадян України і багато хто з цих людей хотів би мати паспорт України.

"Чому ні? Чому громадянин Канади не може мати громадянство України, якщо це прозоро, транспарентно і законно? Це нормально. Це люди, що зможуть підтримувати країну, брати участь у якомусь суспільному житті, притягувати інвестиції, можливо, повертатися в Україну. Це ті речі, які дають додатковий плюс, тому моя позиція, що подвійне громадянство має бути, це посилить нас", - додав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні влада реалізує понад 20 реформ: я пишаюся, що належу до команди Зеленського, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
шо, соломку себе стелите, гниды?
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14.09.2021 12:24
+18
Кого он подразумевает под "нас"?...
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14.09.2021 12:25
+18
Ні, не має бути подвійного громадянства, навіть якщо кацапське заборонять. Чому? Пояснюю: допустимо, вводиться подвійне громадянство з США/Канадою/Польщею... Який-небудь опзж подає в Конституційний суд і визнає дискримінаційною норму, що подвійне громадянство з Канадою чи США можна, а з москалями ні. І таким чином дозволяють подвійне громадянство з кацапами. Ферштейн?

Ну і щоб запровадити подвійне громадянство, треба Конституцію міняти. Причому, подвійне громадянство прописане в 1 розділі Конституції, а щоб змінити статтю з 1 розділу потрібно не лише 300 голосів у Раді, але й РЕФЕРЕНДУМ!
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14.09.2021 12:29
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Во время войны - двойное гражданство!!!! И этот ублюдок руководит страной!!!! На кол ******! Вместе с зелёной падалью!
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14.09.2021 21:29 Відповісти
На електричний стілець тупорилу абєзьяну.
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14.09.2021 21:30 Відповісти
МВД Израиля подтвердил, что в государственном учетном реестре действительно

значится

гражданин Черновецкий Леонид Михайлович 1951 года рождения, репатриировавшийся в Израиль в 1994 году, проживает в Тель-Авив-Яффо.
Источник: https://censor.net/ru/n177123
Черновецкий: нет у меня гражданства

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/08/3/6447430/
СРЕДА, 3 АВГУСТА 2011, 20:10
Мэр Киева Леонид Черновецкий уверяет, что у него нет двойного гражданства.
Брехливые отродья...
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15.09.2021 00:03 Відповісти
Подвійне громадянство потрібно перш за все заробітчанам для того щоб після повернення в Україну отримувати пенсії країн де вони працювали. Наприклад, якщо подвійний громадянин України-США повернеться на пенсію в Україну, він буде одержувати американську пенсію в Україні. Якщо він тільки громадянин України з грінкардом - має продовжувати жити в США для пенсії, а у випадку повернення в Україну пенсія пропадає, і грінкакрд також пропадає.
Якщо Україна не здатна забезпечувати громадян гідною пенсією - не має морального права перешкождати одержанню іноземної.
У мене теж є подвійне і я саме так і зроблю.
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15.09.2021 00:36 Відповісти
Отличный ответ. Все верно и в деталях расписали. Спасибо большое.
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15.09.2021 10:10 Відповісти
Останнім часом звідусюди набридливо просувається так зване "подвійне громадянство". Склалось враження про некомпетентність (менш вірогідно) або про навмисне введення суспільства в оману (вірогідніше).
Жодна країна у світі юридично неспроможна в односторонньому порядку запровадити подвійне громадянство. Природньо, громадянин має певні обов'язки перед державою. Відповідно, громадянин з подвійним громадянством повинен мати обов'язки одночасно перед обома державами. Якщо ці обов'язки не будуть попередньо взаємоузгодженими, то може виникнути юридична колізія з тяжкими наслідками для громадянина. Наприклад, за умов теперішнього стану українського законодавства громадянин України приховано (зазвичай саме так це й відбувається) набув іноземного громадянства і таємно вступив на військову службу до збройних сил іноземної держави (приклад таємного рекрутування - Французький Іноземний легіон) та прийняв участь у військових діях з третьою іноземною державою, яка у, свою чергу, виявилася якщо не військовим союзником України (таких поки що немає), то хоча б новомодним "партнером" (випадок, звичайно, малоймовірний, але не виключений). У такому випадку українська Феміда зобов'язана такого громадянина на підставі ст.447 "Найманство" Кримінального Кодексу України притягти до кримінальної відповідальності (до 15 років позбавлення волі). Таким чином, запровадженню подвійного громадянства в Україні і в конкретній іноземній державі повинне передувати укладення Україною міжнародного договору саме з цією іноземною державою про взаємне узгодження прав і обов'зків громадянина перед Україною і цією іноземною державою. Це настільки рідкісне явище, що приклад ще треба пошукати.
Насправді мова йдеться про легалізацію (усунення обмеження в правах) громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Друге громадянство і зараз ніякими законами України не заборонене. Але відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно з ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України (позбавляти громадянства України забороняє ст.25 Конституції України, але "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення" як "в лоб" від "по лобі").
Найсуттєвішим обмеженням в правах слід вважати вимогу п/п.6 п.2 ст.19 Закону України "Про державну службу", яка забороняє особам з іноземним громадянством перебувати на державній службі, оскільки це обмеження поширюється й на громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Крім всього вищезазначеного суттєвим є те, що кожна іноземна держава від осіб, які набули її громадянство, вимагає дотримання виключно власних обов'язків громадянина, абсолютно не зважаючи на наявність інших громадянств. Найпереконливішим доказом цього є перша частина тексту присяги, яку урочисто складає особа при набутті громадянства США (знайшов російський переклад): "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На що у такому випадку може розраховувати Україна як держава, якої так званий громадянин урочисто зрікся?
ВИСНОВОК: вся ця маячня з так званим "подвійним громадянством" просувається виключно в інтересах можновладців-високопосадовців, які раніше (поки що приховано) добровільно набули іноземне громадянство і діють на випередження, аби унебезпечитись від втрат посад у разі розголошення. А те, що це в Україні посилить демографічну дезінтеграцію, яка й без того йде повним ходом, цих негідників не бентежить.
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15.09.2021 00:41 Відповісти
два три гражданства есть у многих украинцев, есть закон или нет ничего не изменит...
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15.09.2021 09:24 Відповісти
Поэтому они и "педалируют" эту тему, как ранее вопрос со вторым государственным языком. Просто второй госязык- не актуальная тема, а тема "второго гражданства" для многих очень даже актуальная. Но, ому нужно тот уже получил или получает второе/третье гражданство без оглядки на клоунов при власти в Украине. Им вообще "до фонаря" и высказывания и действия последних. А эти клоуны и рассчитывают привлечь к себе, на свою сторону ЭЛЕКТОРАТ, который вообще не понимает и не думает...от слова "вообще". Кто думает и понимает, тот не обращает внимание на подобных ЧЛЕНОВ Правительства. С их компетентностью все и так понятно. Вторую каденцию большинство из них не получит. Ну а пианист...тем более.
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15.09.2021 10:17 Відповісти
А если завтра агрессор поменяется, что эти мартышки петь будут?
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15.09.2021 10:23 Відповісти
Там еще есть РБ во главе с непризнанным Лукой. Хорошо, что сама процедура получения гражданства с РБ требует обязательного отказа + ряда процедур
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15.09.2021 10:49 Відповісти
Техник-осеменитель искусственно осеменил всех коров в коровнике, собирается домой и замечает, что одна из коров очень грустно на него смотрит. Мужик: - Та чего, дура? Корова, хлопая коровьими ресницами: - А поговорить?
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15.09.2021 12:20 Відповісти
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