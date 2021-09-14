Подвійне громадянство в Україні має бути, це посилить нас, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що подвійне громадянство в Україні має бути. Виняток становить лише громадянство країни-агресора.

Про це глава уряду заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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"Подвійне громадянство - це ознака цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство це звичайна норма. Це має бути транспарентна, відкрита і прозора річ. Звичайно, не допускається подвійне громадянство з країною-агресором, це ті речі, які прописані в проєкті закону", - пояснив прем'єр.

Водночас, за словами Шмигаля, за кордоном живе дуже багато громадян України і багато хто з цих людей хотів би мати паспорт України.

"Чому ні? Чому громадянин Канади не може мати громадянство України, якщо це прозоро, транспарентно і законно? Це нормально. Це люди, що зможуть підтримувати країну, брати участь у якомусь суспільному житті, притягувати інвестиції, можливо, повертатися в Україну. Це ті речі, які дають додатковий плюс, тому моя позиція, що подвійне громадянство має бути, це посилить нас", - додав прем'єр-міністр.

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