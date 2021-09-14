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заборгованість (92) Міноборони (5303) військовослужбовці (3951) Денис Шмигаль (2710) Таран Андрій (260)

Заборгованості з виплат військовослужбовцям немає, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

На сьогодні немає заборгованості за обов'язковими виплатами перед військовослужбовцями.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У мене сьогодні немає такої інформації", - сказав глава уряду.

Він розповів, що після Години запитань до уряду у Верховній Раді минулої п'ятниці поставив таке запитання міністру оборони, на що той відповів, що такої заборгованості немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр попросив надати йому інформацію щодо заборгованості конкретним військовослужбовцям для вирішення цього питання.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, було повністю зупинено виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті у всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.
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Топ коментарі
+8
Нет информации и нет задолженности - это же не одно и то же! Хотя зеленому гуану и тут "какая разница"
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14.09.2021 12:39
+7
вот же казлина . если эту информацию не принимать то её конечно же не будет
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14.09.2021 12:37
+6
Брехло.
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14.09.2021 12:44
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вот же казлина . если эту информацию не принимать то её конечно же не будет
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14.09.2021 12:37 Відповісти
Нет информации и нет задолженности - это же не одно и то же! Хотя зеленому гуану и тут "какая разница"
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14.09.2021 12:39 Відповісти
Брехло.
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14.09.2021 12:44 Відповісти
зєпздбл
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14.09.2021 12:53 Відповісти
Знаете за что платят без задержек и очень быстро? За "тишину" на обстрел противником, все так построено что бы максимально ограничить ответный огонь. Идет обстрел, у кого-то из наших сдают нервы, и весь опорник без премий и чмырят того кто осмелился огрызнуться.
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14.09.2021 12:58 Відповісти
"Позорные" платят в самую последнюю очередь После выплаты ЗП, "атошных". Разрыв может составлять 2-3 недели.

"Оздоровительные" задерживались и до зелени
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14.09.2021 13:33 Відповісти
брехня
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14.09.2021 13:00 Відповісти
Прежде, чем хаять, поинтересуйтесь сто такое защищенные статьи бюджета
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14.09.2021 13:08 Відповісти
Брехло...
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14.09.2021 13:10 Відповісти
Врет и не краснеет, падло.
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14.09.2021 14:26 Відповісти
Брехлива влада...в цьому місяці навіть зарплати військовим видали зменшені на відсотки по індексації
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14.09.2021 14:51 Відповісти
Та начебто все як і раніше
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14.09.2021 16:53 Відповісти
 
 