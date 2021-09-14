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Шуфрич (355) Кива (367) Опозиційна платформа - За життя (467) Волошин Олег (33)

"Ви навіть морду їм не зможете начистити! Тому, що в обличчя їх не знаєте! От Шуфрича і Киву всі знають!" - нардеп ОПЗЖ Волошин про нові обличчя у ВР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Нардеп ОПЗЖ Олег Волошин назвав дуже низьким рівень впізнаваності депутатів парламенту, які ще вчора "на ринку торгували овочами" і відзначив високу впізнаваність нардепів ОПЗЖ Нестора Шуфрича й Іллі Киви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час свого виступу, найімовірніше на мітингу ОПЗЖ 9-го вересня в Києві, Волошин зазначив, що виборці не зможуть у разі потреби навіть "морду начистити" більшості нардепів тому, що не знають їх в обличчя.

"Ось ці вчорашні, які торгували на ринку овочами, сьогодні вони народними депутатами стали і намагаються набити кишені ... Якщо ви захочете їх побити, ви не зможете - ви в обличчя їх не знаєте. Ось Киву знають, Шуфрича знають... Знають десятиліттями", - сказав Волошин.

Читайте також: Шарій - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, як зробити, щоб владі стало вигідно саджати їх, а не нас". ФОТО

Відео Денис Казанський

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Топ коментарі
+46
это он намекает что Шурича давно не пиз..или?
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14.09.2021 13:31
+37
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14.09.2021 13:38
+9
Ну теперь и ты засветился, можно рожу начистить при случае.
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14.09.2021 13:37
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это он намекает что Шурича давно не пиз..или?
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14.09.2021 13:31 Відповісти
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14.09.2021 13:38 Відповісти
Если Кива от...ит Шуфрича узнаваемость увеличится в разы!
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14.09.2021 14:15 Відповісти
кстати да )))
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15.09.2021 09:24 Відповісти
Классовое чутьйо підкаже, як казали більшовики.
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14.09.2021 13:32 Відповісти
Так-так, вас ригівських шісток путіна дійсно всі знають
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14.09.2021 13:33 Відповісти
це він попереджує що чекає на трухіних... ворого ворога твій тимчасовий соратник
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14.09.2021 13:58 Відповісти
Два брата-акробата. Кто же их не знает. Таких дегенератов трудно забыть.
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14.09.2021 13:34 Відповісти
Ну теперь и ты засветился, можно рожу начистить при случае.
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14.09.2021 13:37 Відповісти
его уже обливали зеленкой
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14.09.2021 22:57 Відповісти
Чорновол був вбитий 4 ударами кастета - Голомша

https://www.youtube.com/watch?v=U5gwn2zmp5w

При Кучме, как и в лукашенковской Беларуси, действовали "эскадроны смерти", убивавшие неугодных и свидетелей.
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14.09.2021 13:38 Відповісти
депутата ОПЗЖ всегда можно определить по лишней, как у их братушек-кацпов, хромосоме
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14.09.2021 13:41 Відповісти
Ахмєтов пішов на здачу Бурвтіно ! ОПОЗАЖОПУ йому в поміч!
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14.09.2021 13:42 Відповісти
Подивитись бомбьож зелених у Пінчука на вчорашній Св Сл, минулого тижня у Азмєтова на шоу Влащенко... СЛУГ олігархи топлять , хоча гівно топити важко, вони просто його ізмєльчають... І шо залишається у вови від підтримки ТБ ресурсів - ДОМ і ДВІЧІГІВЕННИЙ ? Об ОПУщених зрадників не хоче забруднюватись ніхто.
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14.09.2021 13:47 Відповісти
с козырей зашел, аргумент весомый
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14.09.2021 13:45 Відповісти
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14.09.2021 13:51 Відповісти
не бздо, слуг теж скоро битимуть, дайте людям час
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14.09.2021 13:51 Відповісти
Навряд чи. Європа й Америка відразу звинуватять Україну в антисемітизмі 😉
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14.09.2021 13:55 Відповісти
Какой антисемитизм если Вадик Рабинович и Бойко потомственные запорожские кизяки?
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14.09.2021 14:17 Відповісти
Э-э, жопезешники, так мы через вас будем морды зЕбилам чистить, вам е#ло начистим, а вы им... =)
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14.09.2021 13:58 Відповісти
Це заклик до дії?
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14.09.2021 14:00 Відповісти
кива та шуфрич такі неординарні епічні довбойоби, що хто їх не впізнає, шуфрич ще не дотягує, а от кива мега - довбойо.б, може навіть більше, це настільки елітний імбецил, що його можна ставити в один ряд із зе.ленським, котлетою та іншими пі.дарами екстра класу.
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14.09.2021 14:01 Відповісти
Начистим, начистим. І Волошину особливо.
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14.09.2021 14:06 Відповісти
Ай-йа-йай. Чего же не напишут как мамка шуфрича газ добывала. Правда государство не поимело с этого, как их стукач кгб мертветчук отжимал чужое. тоже мне отрыжки партии рыгоаналов
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14.09.2021 14:10 Відповісти
Мама любит горох.
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14.09.2021 14:15 Відповісти
Да, что там торговали овощами на рынке! Еще вчера ПИВО ВОРОВАЛИ ПО СУПЕРМАРКЕТАМ!
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14.09.2021 14:14 Відповісти
волошину этому. ************* холую, давно уже пора репу чистить, и на входе в раду и на выходе...и на улице при случае...можна и ногами..
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14.09.2021 14:15 Відповісти
ну и ряхи на сцене, сразу можно в тюрягу с конфискацией
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14.09.2021 17:42 Відповісти
гімн від опозиційної партії за смерть https://youtu.be/4t3VfTkL74A
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14.09.2021 17:51 Відповісти
ага, дибілоїда ківу знають всі... https://youtu.be/zVSxb6p4vlc
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14.09.2021 17:52 Відповісти
дебилоида-рахитика Волошина тоже знают все.
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14.09.2021 22:55 Відповісти
Нужно просто у любого депутата спросить:Зеленский это клоун-шестерка и дурачек или нет? Если скажут нет-можно смело бить в рыло-он из партии Зеленского. А то что их понабирали по закоулкам и кого попало по принципу дружбы и преданности но не профессионализма-так Зеленский и сам случайный и его взяли и раскрутили по принципу цто он будет послушным исполнительным дурачком и не будет представлять опасность Коломойскому(а вы помните как при Порошенко -Коломойский боялся в Украину прилететь?))))))
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14.09.2021 22:04 Відповісти
Штош. Значит, будут чистить морду тем, кого знают, по привычке.
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14.09.2021 23:34 Відповісти
А Волошину можете по тузу проїхати - харя у нього всім знайома ((:
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15.09.2021 09:25 Відповісти
 
 