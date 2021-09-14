ДТП за участю поліцейського авто на перехресті вулиці Кайсарова і проспекту Лобановського в Києві. ВIДЕО реєстратора

В мережі опубліковано відео, на якому видно, як поліцейський Renault Megane на великій швидкості врізався в Chevrolet Cruze. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аварія сталася в понеділок, 13 вересня, на перехресті вулиці Кайсарова і проспекту Валерія Лобановського в Києві.

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