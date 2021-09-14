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ДТП (4213) МВС (2880) патрульна поліція (1400) машина (32)

ДТП за участю поліцейського авто на перехресті вулиці Кайсарова і проспекту Лобановського в Києві. ВIДЕО реєстратора

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі опубліковано відео, на якому видно, як поліцейський Renault Megane на великій швидкості врізався в Chevrolet Cruze. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аварія сталася в понеділок, 13 вересня, на перехресті вулиці Кайсарова і проспекту Валерія Лобановського в Києві.

Відео Київ оперативний

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Где их набирают ? Если ты собрался проехать перекресток на красный с мигалками , так убедись в безопасности такого маневра. А эти дебилы едут в тупую. Причем явно же видят , что из за машин , что не успели покинуть перекресток из за пробки , их не видно.
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14.09.2021 14:04
+7
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14.09.2021 14:03
+5
Черный поехал прямо с полосы для общественного транспорта, да еще и стал под стрелку. Награда нашла героя...
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14.09.2021 14:37
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ох и полициянты!)))
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14.09.2021 13:57 Відповісти
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14.09.2021 14:03 Відповісти
ох ці пластмасові копи
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14.09.2021 14:04 Відповісти
Где их набирают ? Если ты собрался проехать перекресток на красный с мигалками , так убедись в безопасности такого маневра. А эти дебилы едут в тупую. Причем явно же видят , что из за машин , что не успели покинуть перекресток из за пробки , их не видно.
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14.09.2021 14:04 Відповісти
так мигалки замало. сирeна щe повинна bути а нe чути. ото жахнулись.
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14.09.2021 14:32 Відповісти
так набор в патрульную полицию открыт. У тебя есть все шансы показать, как надо.
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14.09.2021 14:49 Відповісти
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14.09.2021 14:05 Відповісти
Внимание! Ненормативная лексика! Источник: https://censor.net/ru/v3288161\\\\\\\\\\\\

Должно быть:

- Вот же незадача то какая, сударь служивый простофиля какой, смял самоходную телегу холопа аки гармошку и тем самым нанес убытки Государю. Нужно чтобы холопы заранее знали что служивые не всегда видят прямо, а смотрят по сторонам, опытным глазом наказывая разных лихих людей.
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14.09.2021 14:05 Відповісти
текст для твоей московии
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15.09.2021 13:28 Відповісти
Даже мусоров вызывать не нужно!
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14.09.2021 14:06 Відповісти
Свой светофор не увидел?
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14.09.2021 14:06 Відповісти
Свій світлофор йому завжди зелений показує. Треба щоб перед мусорами хлопчик біг з дзвіночком.
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14.09.2021 14:33 Відповісти
Ничего страшного - у нас богатая страна : и за новую машину для полиции заплатим , и выплатим регулярную зарплату с премией тому , кто был за рулем этой разбитой полицейской машины ...
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14.09.2021 14:08 Відповісти
Сарказм это хорошо , но все затраты пойдут за счет бюджета, налогов и т. д. Как и у нас
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14.09.2021 14:25 Відповісти
У вас жеж камунізьм… заповідник.
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14.09.2021 14:46 Відповісти
сарказм это хорошо, но копам и на выезды надо быстро приезжать.

Где-то этот экипаж ждали. Да, могли умнее проехать перекресток. Но в целом они ехали со спецсигналами.
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14.09.2021 14:58 Відповісти
А почему, вы, считаете, что они не обязаны были включить звуковую сигнализацию????

Очень часто спец машины (Скорая, милиция, пожарные) едут не включая сирену, возможно это не критично в контролируемой ситуации (движение в пределах полос) где водители увидев световую сигнализацию стараются уступить им дорогу, но не при движении на перекрестках, где видимость может быть ограничена, но когда вклюяается сирена это привлекает внимание, начинаешь искать от куда она и притормаживаешь.

Да и в правилах указано про включение звука.
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14.09.2021 18:42 Відповісти
странный вывод. Где я так "посчитал"? Мы, кстати, не можем точно сказать, была ли включена сирена. Мы ее просто на видео не слышим до определенного момента.
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15.09.2021 11:08 Відповісти
я спочатку і сам думав що, комусь дали покататися але виліз дядько у формі.
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14.09.2021 14:28 Відповісти
бедная Люся)
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14.09.2021 14:25 Відповісти
без комментариев
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14.09.2021 14:25 Відповісти
в таких випадках треба на велосипед пересаджувати роки на три.
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14.09.2021 14:30 Відповісти
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14.09.2021 14:34 Відповісти
якщо bула нe лишe мигалка а i сeрeна то винeн водiла простого авто який повинeн bув стати як почув сирeну
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14.09.2021 14:34 Відповісти
Черный поехал прямо с полосы для общественного транспорта, да еще и стал под стрелку. Награда нашла героя...
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14.09.2021 14:37 Відповісти
да, торопыга. Хотел по-быстрому ряд сменить. Мог и помедленнее стартовать, но тогда остался бы в правом ряду.

копы тоже могли умнее поступить, но случай сложный. наверное даже обоюдная вина
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14.09.2021 14:55 Відповісти
С той полосы можно прямо и направо. И это не полоса общественного транспорта, а полоса для тех авто, которые с Лобановского как раз поворачивают, чтобы поехать дальше по Карсарова.
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14.09.2021 15:06 Відповісти
кацапчик, на Брожка, бывшей Кировоградской, нет полосы общественного транспорта.
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15.09.2021 13:33 Відповісти
Лобановский знаю, а кто такой Кайсаров.. что за удмурд?
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14.09.2021 14:46 Відповісти
мусора не виноваты, онижыдети- очьень важьно?
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14.09.2021 14:57 Відповісти
хотя мой пост не совсем как бы к данному сюжету ..да он поспешил не убедившись что сможет проехать.... но я вспомнил давний очень случай в новостях было как пожарная машина с мигалками и сиренами ехала на пожар вызов.... перед ним стало животное и не могло пропустить пожарку .хотя возможность такая была .... пока был дрочь с пробкой в это время горела квартира этого водителя который не пропустил пожарку .так как когда он приехал домой то его квартира пылала и была эта пожарка . так что люди не быкуйте .кто знает куда едет полиция. пожарка и ли скорая .возможно к вашим родным.... как то так.((
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14.09.2021 15:20 Відповісти
мнуться тойоты как картонни
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14.09.2021 15:33 Відповісти
где ты там туйоту увидел .. . полноценое логан влупилось -туйоты все уже на свалке..
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14.09.2021 16:08 Відповісти
и гасят удар при этом
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14.09.2021 16:35 Відповісти
тупость обварить швеллерами и норм..
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14.09.2021 18:07 Відповісти
Забывайте про Трухина! Тут новые лица за рулём!
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14.09.2021 17:18 Відповісти
Там потом приехал полицейский аутлендер на оформление дтп, и встал вплотную к мегану справа. Вечером, проезжая мимо по Лобановского, казалось, что столкнулись две полицейские машины))
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15.09.2021 13:44 Відповісти
 
 