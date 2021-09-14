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ДТП за участю поліцейського авто на перехресті вулиці Кайсарова і проспекту Лобановського в Києві. ВIДЕО реєстратора
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
В мережі опубліковано відео, на якому видно, як поліцейський Renault Megane на великій швидкості врізався в Chevrolet Cruze. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аварія сталася в понеділок, 13 вересня, на перехресті вулиці Кайсарова і проспекту Валерія Лобановського в Києві.
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Топ коментарі
+10 Евгений Бойко 1fa9be04
показати весь коментар14.09.2021 14:04
+7 Роман с камнем
показати весь коментар14.09.2021 14:03
+5 Стас Петров 5fb946e4
показати весь коментар14.09.2021 14:37
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Должно быть:
- Вот же незадача то какая, сударь служивый простофиля какой, смял самоходную телегу холопа аки гармошку и тем самым нанес убытки Государю. Нужно чтобы холопы заранее знали что служивые не всегда видят прямо, а смотрят по сторонам, опытным глазом наказывая разных лихих людей.
Где-то этот экипаж ждали. Да, могли умнее проехать перекресток. Но в целом они ехали со спецсигналами.
Очень часто спец машины (Скорая, милиция, пожарные) едут не включая сирену, возможно это не критично в контролируемой ситуации (движение в пределах полос) где водители увидев световую сигнализацию стараются уступить им дорогу, но не при движении на перекрестках, где видимость может быть ограничена, но когда вклюяается сирена это привлекает внимание, начинаешь искать от куда она и притормаживаешь.
Да и в правилах указано про включение звука.
копы тоже могли умнее поступить, но случай сложный. наверное даже обоюдная вина