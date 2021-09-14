УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13756 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
1 758 3
вибух (3766) вибухівка (403) залізниця (657) Луганщина (4423) СБУ (10078) військові навчання (2589) диверсія (276)

Контрдиверсійні навчання СБУ у Сватовому: умовні диверсанти "здійснили" теракт на залізничному вокзалі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях провело контрдиверсійні навчання у Сватовому Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

За легендою умовні диверсанти вчинили терористичний акт на залізничному вокзалі, підірвавши два вибухові пристрої.

"Двом іншим вибухам правоохоронцям вдалося запобігти, завчасно виявивши місця закладення вибухівки. Перехожих із прилеглої до залізничного вокзалу території оперативно евакуювали. Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам, а також навички пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, евакуації населення, ліквідації наслідків диверсії.

У тренуваннях взяли участь представники регіональних підрозділів Служби безпеки України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вертольоти морської авіаційної бригади провели навчальні стрільби, - ВМС України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ванильно прям сталинград..
показати весь коментар
14.09.2021 15:34 Відповісти
Сколько биткоинов мусора вырвали на этот раз?
показати весь коментар
14.09.2021 17:40 Відповісти
Коли чекати вибуху складів авіабомб під Хмельницьким? На Чорному острові...

СБУ, аууууу!🤔

Склади у безпеці, курва?

Ви у Сватово вже обісрались по-повній!
показати весь коментар
15.09.2021 11:14 Відповісти
 
 