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Проєкт "Без цензури": План "Б" Росії для України. Як окупанти хочуть нас поглинути і до чого тут латинка? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як розчинити тисячолітню історію України і українську мову? Наприклад, перейти на інший алфавіт і перейменувати державу. Фантастика? Аж ніяк!

 Тож у свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, чому перейти на латиницю – дуже погана ідея і цілком вписується в плани "русского мира" зі знищення України як держави.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
от іще москву повернути б ув природний ареал її існування, за Мєщєру в рамках "залатова кальца"

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут - гульк - суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" - Ukraїnska latynka!!!

(Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!)

Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", - комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.

1) ДАНО: ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імени "Русь";

2) ТРЕБА: довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.);

3) ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, - бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), - а самі дурні хли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я - те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).

Ну а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко - має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці білі ніґери без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).

...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, - зникає, розчиняється, за яких 30-40 рр. - мов і не було...

Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду - стрункий і логічний.

Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" - бий з носака, не чекаючи арґументів.

І хай згинуть наші воріженьки.

Стоїмо (с).
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14.09.2021 17:05
+6
Не все так однозначно з тою латиницею. І нікуди ми від неї не втечемо.

Моя бабуся писала латиницею і ненавиділа кацапів все своє життя
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14.09.2021 17:16
+5
Какой то туповатый заказушный ролик...

получается, что добавить к названию страны слово "Русь"

- это потеря тысячелетней истории?

А отойти из кириллицы в латиницу

- это План "Б" россии по оккупации Украины?

Да вы хотя бы почитайте истерики в их СМИ:

"Украина приватизировала Русь"...

"Ввод латинской азбуки - оторвет Украину от России"...
показати весь коментар
14.09.2021 17:19
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от іще москву повернути б ув природний ареал її існування, за Мєщєру в рамках "залатова кальца"

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут - гульк - суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" - Ukraїnska latynka!!!

(Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!)

Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", - комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.

1) ДАНО: ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імени "Русь";

2) ТРЕБА: довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.);

3) ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, - бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), - а самі дурні хли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я - те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).

Ну а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко - має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці білі ніґери без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).

...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, - зникає, розчиняється, за яких 30-40 рр. - мов і не було...

Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду - стрункий і логічний.

Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" - бий з носака, не чекаючи арґументів.

І хай згинуть наші воріженьки.

Стоїмо (с).
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14.09.2021 17:05 Відповісти
Забужку я поважаю. Українську історію теж поважаю. Але якщо Україна їснує тільки завдяки своїй тисячолітній історії, а не завдяки своїм воякам науковцям інженерам вчителям фермерам та робітникам, то треба лікуватися. Як тисячолітня історія допомагає вірменам, грекам чи італійцям в ********* житті ? Та ніяк. І Україні ніяк не допомагає.
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14.09.2021 18:42 Відповісти
Армянам и итальянцам никак не помогает? Ню-ню! Ары и макаронники - две крупнейшие мафии в США
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15.09.2021 10:44 Відповісти
Назва "Україна": як з'явилась, що означає і чи потрібна "Русь" | Ярослав Грицак - https://www.youtube.com/watch?v=B_b8DWWQ4Bc&ab_channel=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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14.09.2021 21:35 Відповісти
"ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь"



Історія України-Руси - 10-томна монографія Михайла Грушевського.
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14.09.2021 23:02 Відповісти
"і перевести на латинку"

При всій повазі... але нехай Забужко займеться самоосвітою: Факт 1:
НАШЕ ПИСЬМО СТАРШЕ КИРИЛИЦІ

https://www.youtube.com/watch?v=UpTV119BRFY

Факт 2: Перша стандартизована латинська абетка для української мови, укладена 1834 року. Ще 1834 року Йосип Лозинський виступив із пропозицією повного переведення руської (української) мови на латинську абетку.
Факт 3: Переважна частина південнослов'янських і всі західнослов'янські мови застосовують писемність на основі латинської абетки
Факт 4 (на останок): Перші твори українською народною мовою записували саме латинкою , наприклад:
українську пісню "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?" 1571 р.,
вірш-пашквіль Яна Журавницького 1575 р.,
Інтермедії Якуба Ґаватовича "Продав кота в мішку» та "Найкращий сон" 1619 року,
лише - Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр. мало кириличний текст, до того ж більшість лексем було записано у глосах. Українська писемність і мова. Перші україномовні видання з'явилися задовго до поеми «Енеїда» https://www.radiosvoboda.org/a/**********-mova-literatura-den-************-pysemnosti-i-movy/30936828.html
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14.09.2021 23:09 Відповісти
Tak, ale ta abetka bula na osnovi poľśké movy. Poľśka latynyća bilše pidchodyť ukrajinštini niž čeśka, ale i ta ne obsahuje usi ukrajinśki zvuky. Tomu je zapotrebi vytvoryť novu ukrajinśku latynśku abetku, na osnovi abetky 1834 roku, je treba prepracovaty to, a na to piduť roky praci lingvystiv. A potim na to aby to zaprovadyly, pide majlant hrošiv, jaki duže potribni na fronti... na to ne je ta spravna doba.
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15.09.2021 06:21 Відповісти
Pishy ischo! Nam duzhe vazhlyva dumka izrail'skogo specialista!
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15.09.2021 10:48 Відповісти
Pišu ně těbě a Rusinovi, tak šo guľaj lěsom.
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15.09.2021 19:14 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Наукова транслітерація кирилиці
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15.09.2021 19:16 Відповісти
Davno pyšu tilky českoju latynkoju, a na tu kyrylycju kašlu. Kyrylycja dlja mene vzahali neisnuje.
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14.09.2021 17:16 Відповісти
Не все так однозначно з тою латиницею. І нікуди ми від неї не втечемо.

Моя бабуся писала латиницею і ненавиділа кацапів все своє життя
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14.09.2021 17:16 Відповісти
Jsem na rusáky alergický, a to až od roku 1968, kdy nas ty svini okupovali.
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14.09.2021 17:54 Відповісти
А в Чехии когда то была кириллица?
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15.09.2021 10:49 Відповісти
Byla hlaholića, bolee čem 1000 let nazad v načale 9 věka, vo vreměna dějatělnosti Cyrila a Metodeje,...

Kirilicu pridumali až v konce 9 věka v Bolgarii, no v Moraviju ona uže zaplaťbuh nĕ popala.

Potom byli rusaki, v 1968. A posle etogo, vse v čechoslovackich školach až do 1989 byli vynužděny učiť kacapskí jazyk. A takoje ne zabyvajetśa.
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15.09.2021 19:12 Відповісти
Какой то туповатый заказушный ролик...

получается, что добавить к названию страны слово "Русь"

- это потеря тысячелетней истории?

А отойти из кириллицы в латиницу

- это План "Б" россии по оккупации Украины?

Да вы хотя бы почитайте истерики в их СМИ:

"Украина приватизировала Русь"...

"Ввод латинской азбуки - оторвет Украину от России"...
показати весь коментар
14.09.2021 17:19 Відповісти
Ono to asi nebude tak snadny najit tu spravnou latinku pro ukrajinskou mluvu. Česka abecejka je dobrá, ale pismena č, š, ž jsou měkké, po nich se piše i, nikoliv y. Použivat polskou latinku by šlo, ale i tam neni moc ok. Anglická latinka je hrozná, radeji už bez latinky než tohle. Takže nějaký polskočeskoslovenský mix. Myslim že bude to pro lingvisty dost těžká prace.
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14.09.2021 17:50 Відповісти
"истерики в их СМИ" - это спланированная спец-операция
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15.09.2021 10:50 Відповісти
Ветеринар сказал нельзя идти в будущее с головой повернутой в прошлое. А вообще, кто мешает противникам кириллицы писать на латинице, они имеют полное право, как сказал тот те же ветеринар, быть частью цивилизованного мира.
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14.09.2021 17:53 Відповісти
Dľa toho, čtoby pisať latinicej, nužno snačala utvěrdiť odin jediný tip latinicy dľa ukrajinskogo jazyka, inače každý budět pisať na svojom alfavitě, v itoge budět abrakadabra - nikto ničego voobšče ne pojmet
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14.09.2021 18:16 Відповісти
Вы опоздали) Уже давно все сделано) В паспорт свой посмотрите))) https://pasport.org.ua/faq/transliteration
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14.09.2021 18:32 Відповісти
A vot já ob etom kak raz i pišu - anglíská latinica dľa slovánskoj reči eto debilizm. Lučše togda po russki pisať, čem na takoj latinice. Ili voobšče - pěrějti na anglijskí jazyk i vśo.
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14.09.2021 19:07 Відповісти
Eto transliteration a ne jazyk!

V slavánskoj latinice (poslkoj, českoj) jesť vozmožnosť vyraziť vse zvuki ukrajinskogo i russkogo jazykov. Anglíská že latinka eto splošná abrakadabra - v itogě ničego ne pońatno. Moja familija v pasportě s takoj transliteracijej, tak uzuvěčena, čto eto daže ne vozmožno proiznesti pravilno po anglíski.

Transliteracija i jazyk na latinkě eto absoľutno raznyje vĕšči.

Napriměr transliteracija sĕrbskogo iměni Драшко budět Drashko, no na sěrbochorvatskom i chorvatskom jazykach pišetśa nĕ Drashko a Draško. Ně putajtě odno s drugim.
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14.09.2021 19:28 Відповісти
Ну мы же понимаем твою абракадабру!
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15.09.2021 10:51 Відповісти
"Ну мы же понимаем твою абракадабру! "

Abrakadabra?

https://uk.wikipedia.org/wiki/Наукова транслітерація кирилиці

Ach, nu da, tož naukovci, botanyci jedni očkasti....
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15.09.2021 18:49 Відповісти
Хочте зупинити українізацію та створити гарні умови для зросійщення? - Переходьте на латинку у будь-якому з її можливих варіантів.
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15.09.2021 08:35 Відповісти
У кацапов лишняя хромосома треснет гнать свою пропаганду на латинице
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15.09.2021 10:52 Відповісти
Зебня така самовпевнена була навесні 19-го!
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15.09.2021 11:42 Відповісти
Дерусифікація, знеросійщення - процес чи державна політика у різних державах чи певних їхніх частинах, спрямовані на відновлення автохтонними народами (переважно титульною нацією) ознак національної ідентичності: мови, культури, історичної пам'яті, втрачених унаслідок русифікації.
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14.09.2021 18:45 Відповісти
Це вже вихід поза всякі орбіти. Чи то Данилову вже нічого робити (бо все вже зроблено?!), чи то закортіло помогти знавіснілій зараз Московщині (після перемог в Афганістані та на фронті Нордстріму) ще й в такий спосіб розкласти Україну, через запровадження латинки?
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14.09.2021 19:38 Відповісти
Cikavo. Serby majuť i latynky i kyrylyću. Vony uže rozklalyśa, abo vony na šľachu do rozkladanńa?
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14.09.2021 20:20 Відповісти
Ну ти реально заіпав, зі своїм транслітом.. бо ти не латиницею пишеш, а чеською, а слова українські -- х-ня повна виходить.. А ще нік нейм у тебе на арабській чи євриті...

А ще так топиш за нісенітницю.. Вся кирилиця появилася з Київської Русі. І Київська Русь то була невелика територія нинішньої території ******** України. Тому закономірно, що з приєднанням інших територій вона почала значитись як "Україна". І не треба її перейменовувати в Русь, щоб щось там кацапам... І латиницю не треба, то взагалі дурниця, спитайте будь-якого історика-лінгвіста.

Бо Україна з двома крапками над "ї" -- це вже виносить мізки (якщо вони були там), себто вату, будь-якому кацапу!
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14.09.2021 21:54 Відповісти
To je čeśkoslovenska latynyća! Je takož znamá jak riznovyd latynyci pid nazvoju "husytka".

Čomu lezete do Evropy, jakščo nechočete pysaty latynskym šriftom jako evropany? Tomu nerozumiju. Já pyšu a budu pysaty tym slovánským evropským pyśmom, meni to tak zručniše.

Evropa ne je Kyjivśka Ruś, a nikoho v Evropě balačky ta kazky pro Kyjivśku Ruś, vyhadané v RPC-FSB, ne cikavľať. Otaka vona chu..ńa maľata....
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15.09.2021 05:47 Відповісти
אגוש דרש a4da42c1 Čomu lezete do Evropy, jakščo nechočete pysaty latynskym šriftom jako evropany?

Это ты уже загнул. Следующим шагом ты, наверно, болгар пойдешь выселять из Европы, ойропеец
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15.09.2021 09:01 Відповісти
Ватных прокацапских болгар выселить не мешало бы
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15.09.2021 10:53 Відповісти
Напевно цей "європеєць" ще не висрав кацапські щі...
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15.09.2021 14:45 Відповісти
O vyselenii tut pišeš toľko ty. Ja ničego takogo ně pišu.
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15.09.2021 18:23 Відповісти
Ščob bulo biľše pońatno jak ta tak zvana ch-ńa nazyvajeťśa.

Щоб було більше понятно як та так звана х-ня називається.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Наукова транслітерація кирилиці
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15.09.2021 07:41 Відповісти
ще й транслітом кацапської!
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14.09.2021 21:57 Відповісти
De tu vidiš kacapśký translit človeče? Použivaju tilky ukrajinské ta české slova. Máš asi moooc velký osobní problem, človeče.
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15.09.2021 04:52 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3288213/76880752

https://censor.net/ru/comments/locate/8/3288213/76880842
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15.09.2021 10:45 Відповісти
Tak eto byl otvět na komměntarij v soorvětstvujuščem jazyke, to jesť v kacapskom. U těbja javno kakije to osobyje problemy, jesli ty uporno ně zamětil čto i staťja i etot sajt TOŽE NA KACAPSKOM!
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15.09.2021 18:21 Відповісти
не знаю, в мене на українській мові. не звизди... та й що там з твоїм паспортом, який ти згадував там комусь, яке там громадянство?.. то і йди собі додому мудрувати...
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15.09.2021 19:43 Відповісти
Саме так! Корисних ідіотів в Україні як бачимо - вистачає. Нажаль...
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15.09.2021 08:38 Відповісти
В Казахстані три роки тому пройшли подібний срач, перейшли на латинку і не перестали бут казахами чи розмовляти іншою мовою.

От гаварящім проблем додали!

Це ж стільки ботів в google, fasebook треба переробити щоб банили тексти іншими літерами!

Багато українців і н тільки використовують латинку в соцмережах як боротьбу проти бану, вже не один рік!
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14.09.2021 22:38 Відповісти
у них никогда не было своей письменности поэтому им шо кирилица навязанная масквабадом шо перейти на латиницу - нет внутриннего конфликта
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15.09.2021 11:47 Відповісти
У вас тоже была уйгурица, пока не начали расстраивать монастыри. Потом кирилица и то только в монастырских стенах. Петр I сделал вам петровицу с которой и носитесь - русскіє букфы русскыэ букфы.

У нас до бродячіх кирила з мефодієм була глаголиця частина якої війшла в руСьку (не плутати з ру СС !!) абетку, потім з московії пртянул петровицю яка на половину була латинкою, якою сьогодні й коистуються як гаварящіє так і народ.
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15.09.2021 16:12 Відповісти
у кого "у нас"? для начала не плохо бы определиться по странам и континентам.... в теме не спец но вас как спеца попрошу найти общее

https://perstni.com/magazine/history/kak-i-kogda-poyavilas-pismennost-na-rusi.html



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
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17.09.2021 11:29 Відповісти
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17.09.2021 11:30 Відповісти
Як можна рівняти Україну і Казахстан де кирилиця була навʼязана комуняками???!

Казахська кирилична абетка - абетка казахської мови, що використовується у Казахстані та Монголії. Вона була розроблена вченим-тюркологом Сарсеном Аманжоловичом Аманжоловим і прийнята 1940 року.
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15.09.2021 11:49 Відповісти
то что будет очередной бардак и общество опять поколется в случае латынизации - это совершенно очевидно.... на счёт прицепа или приставки -Русь и этим хоть както укантропупить расссию не вижу смысла ибо даже отрицая мы ввязываемся в навязываемые нам сценарии и прочие парадигмы - просто полный игнор и плыть своим курсом потому что если вы вступаете в перебранку с базарными бабами или портовыми бендюжниками вы опускаетесь на их уровень а кремляди этого и хотят опустить до своего уровня..... нужно держать планку.
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15.09.2021 11:46 Відповісти
Гаварящіє так свою мову стидаються що засрали сленгом (англомовними покручами) й українську мову. Куди не глянь латинка! Вивіски, реклама, от тільки на цінниках і в назвах товарів пишуть хрень типу "деколь" замість нормального "decal" або українського теж нормального "наклейка" Це так оди із багатьох випадків. То про що лемент?

Проти в першу чергу, як і в усіх країнах колишнього совка, москалі і совкодрочери (вольниє і невольниє) .
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18.09.2021 14:54 Відповісти
Мы должны дать бой Московии на поле Кирилицы. Кирилица - в первую очередь наше достояние, а не Московии. Пусть они переходят на латиницу или иероглифы.
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15.09.2021 11:52 Відповісти
Це не "достояние", а гальма для нашого злиття з цивілізованим світом.
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15.09.2021 14:44 Відповісти
Це робиться, щоб заплутати, розділити а потім заявити спочатку, що немає цілісної мови. А надалі, що взагалі не має української мови, є штучний покруч. Ніхто не забороняє Данілову користуватись англійською мовою. В від кирилиці нехай відмовляються кацапи, бо вона наша а їм - чужа. І взагалі! Якщо "какая разніца" - то нехай буде як є.
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15.09.2021 14:43 Відповісти
Що нам до того, що хто щось заявить? Чого ви на тих кацапів весь час озираєтесь? Це наша мова і нам нею користуватись. З латиницею нас чекає значно більший прогрес, а кацапи хай з кирилицею залишаються у своїх середніх віках.
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15.09.2021 15:04 Відповісти
 
 