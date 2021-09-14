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Проєкт "Без цензури": План "Б" Росії для України. Як окупанти хочуть нас поглинути і до чого тут латинка? ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Як розчинити тисячолітню історію України і українську мову? Наприклад, перейти на інший алфавіт і перейменувати державу. Фантастика? Аж ніяк!
Тож у свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, чому перейти на латиницю – дуже погана ідея і цілком вписується в плани "русского мира" зі знищення України як держави.
Топ коментарі
+10 olele
показати весь коментар14.09.2021 17:05
+6 Muron
показати весь коментар14.09.2021 17:16
+5 Vladimir Bertolert
показати весь коментар14.09.2021 17:19
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Будь ласка, зачекайте...
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут - гульк - суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" - Ukraїnska latynka!!!
(Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!)
Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", - комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.
1) ДАНО: ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імени "Русь";
2) ТРЕБА: довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.);
3) ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, - бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), - а самі дурні хли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я - те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).
Ну а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко - має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці білі ніґери без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).
...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, - зникає, розчиняється, за яких 30-40 рр. - мов і не було...
Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду - стрункий і логічний.
Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" - бий з носака, не чекаючи арґументів.
І хай згинуть наші воріженьки.
Стоїмо (с).
Історія України-Руси - 10-томна монографія Михайла Грушевського.
При всій повазі... але нехай Забужко займеться самоосвітою: Факт 1:
НАШЕ ПИСЬМО СТАРШЕ КИРИЛИЦІ
https://www.youtube.com/watch?v=UpTV119BRFY
Факт 2: Перша стандартизована латинська абетка для української мови, укладена 1834 року. Ще 1834 року Йосип Лозинський виступив із пропозицією повного переведення руської (української) мови на латинську абетку.
Факт 3: Переважна частина південнослов'янських і всі західнослов'янські мови застосовують писемність на основі латинської абетки
Факт 4 (на останок): Перші твори українською народною мовою записували саме латинкою , наприклад:
українську пісню "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?" 1571 р.,
вірш-пашквіль Яна Журавницького 1575 р.,
Інтермедії Якуба Ґаватовича "Продав кота в мішку» та "Найкращий сон" 1619 року,
лише - Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр. мало кириличний текст, до того ж більшість лексем було записано у глосах. Українська писемність і мова. Перші україномовні видання з'явилися задовго до поеми «Енеїда» https://www.radiosvoboda.org/a/**********-mova-literatura-den-************-pysemnosti-i-movy/30936828.html
Моя бабуся писала латиницею і ненавиділа кацапів все своє життя
Kirilicu pridumali až v konce 9 věka v Bolgarii, no v Moraviju ona uže zaplaťbuh nĕ popala.
Potom byli rusaki, v 1968. A posle etogo, vse v čechoslovackich školach až do 1989 byli vynužděny učiť kacapskí jazyk. A takoje ne zabyvajetśa.
получается, что добавить к названию страны слово "Русь"
- это потеря тысячелетней истории?
А отойти из кириллицы в латиницу
- это План "Б" россии по оккупации Украины?
Да вы хотя бы почитайте истерики в их СМИ:
"Украина приватизировала Русь"...
"Ввод латинской азбуки - оторвет Украину от России"...
V slavánskoj latinice (poslkoj, českoj) jesť vozmožnosť vyraziť vse zvuki ukrajinskogo i russkogo jazykov. Anglíská že latinka eto splošná abrakadabra - v itogě ničego ne pońatno. Moja familija v pasportě s takoj transliteracijej, tak uzuvěčena, čto eto daže ne vozmožno proiznesti pravilno po anglíski.
Transliteracija i jazyk na latinkě eto absoľutno raznyje vĕšči.
Napriměr transliteracija sĕrbskogo iměni Драшко budět Drashko, no na sěrbochorvatskom i chorvatskom jazykach pišetśa nĕ Drashko a Draško. Ně putajtě odno s drugim.
Abrakadabra?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Наукова транслітерація кирилиці
Ach, nu da, tož naukovci, botanyci jedni očkasti....
А ще так топиш за нісенітницю.. Вся кирилиця появилася з Київської Русі. І Київська Русь то була невелика територія нинішньої території ******** України. Тому закономірно, що з приєднанням інших територій вона почала значитись як "Україна". І не треба її перейменовувати в Русь, щоб щось там кацапам... І латиницю не треба, то взагалі дурниця, спитайте будь-якого історика-лінгвіста.
Бо Україна з двома крапками над "ї" -- це вже виносить мізки (якщо вони були там), себто вату, будь-якому кацапу!
Čomu lezete do Evropy, jakščo nechočete pysaty latynskym šriftom jako evropany? Tomu nerozumiju. Já pyšu a budu pysaty tym slovánským evropským pyśmom, meni to tak zručniše.
Evropa ne je Kyjivśka Ruś, a nikoho v Evropě balačky ta kazky pro Kyjivśku Ruś, vyhadané v RPC-FSB, ne cikavľať. Otaka vona chu..ńa maľata....
Это ты уже загнул. Следующим шагом ты, наверно, болгар пойдешь выселять из Европы, ойропеец
Щоб було більше понятно як та так звана х-ня називається.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Наукова транслітерація кирилиці
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3288213/76880842
От гаварящім проблем додали!
Це ж стільки ботів в google, fasebook треба переробити щоб банили тексти іншими літерами!
Багато українців і н тільки використовують латинку в соцмережах як боротьбу проти бану, вже не один рік!
У нас до бродячіх кирила з мефодієм була глаголиця частина якої війшла в руСьку (не плутати з ру СС !!) абетку, потім з московії пртянул петровицю яка на половину була латинкою, якою сьогодні й коистуються як гаварящіє так і народ.
https://perstni.com/magazine/history/kak-i-kogda-poyavilas-pismennost-na-rusi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
Казахська кирилична абетка - абетка казахської мови, що використовується у Казахстані та Монголії. Вона була розроблена вченим-тюркологом Сарсеном Аманжоловичом Аманжоловим і прийнята 1940 року.
Проти в першу чергу, як і в усіх країнах колишнього совка, москалі і совкодрочери (вольниє і невольниє) .