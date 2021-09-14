Проєкт "Без цензури": План "Б" Росії для України. Як окупанти хочуть нас поглинути і до чого тут латинка? ВIДЕО

Як розчинити тисячолітню історію України і українську мову? Наприклад, перейти на інший алфавіт і перейменувати державу. Фантастика? Аж ніяк!

Тож у свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, чому перейти на латиницю – дуже погана ідея і цілком вписується в плани "русского мира" зі знищення України як держави.