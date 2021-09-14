Путін розповів про COVID-контакт: "Я спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Сподіваюся "Спутник V" спрацює". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін розповів про свій COVID-контакт і висловив надію, що російська вакцина "Спутник V" доведе свої високі параметри щодо захисту від COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін розповів, що напередодні дуже близько спілкувався з одним із співробітників, який працює з ним у безпосередній близькості.

"Це людина, яка працює зі мною в безпосередній близькості ... Я напередодні спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Протягом всього дня. Це - природний експеримент. Подивимося як реально спрацює на практиці "Спутник V" ... Сподіваюся, що все буде так, як і повинно бути і "Спутник V" покаже реально свої високі параметри щодо захисту від COVID-19", - сказав Путін.

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