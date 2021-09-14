УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13800 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордоном
12 164 84
вакцина (3523) путін (21454) росія (47340) Шойгу (576) COVID-19 (18055)

Путін розповів про COVID-контакт: "Я спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Сподіваюся "Спутник V" спрацює". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Президент РФ Володимир Путін розповів про свій COVID-контакт і висловив надію, що російська вакцина "Спутник V" доведе свої високі параметри щодо захисту від COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін розповів, що напередодні дуже близько спілкувався з одним із співробітників, який працює з ним у безпосередній близькості.

"Це людина, яка працює зі мною в безпосередній близькості ... Я напередодні спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Протягом всього дня. Це - природний експеримент. Подивимося як реально спрацює на практиці "Спутник V" ... Сподіваюся, що все буде так, як і повинно бути і "Спутник V" покаже реально свої високі параметри щодо захисту від COVID-19", - сказав Путін.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин уходит на самоизоляцию

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+49
А мы-то, как надеемся!
показати весь коментар
14.09.2021 17:15
+28
Пальцы крестиком держу!
показати весь коментар
14.09.2021 17:16
+27
Надеемся, что спутник сработает и ***** скопытится как и тысячи умерших после этой фуфловакцины 😷
показати весь коментар
14.09.2021 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мы-то, как надеемся!
показати весь коментар
14.09.2021 17:15 Відповісти
Пальцы крестиком держу!
показати весь коментар
14.09.2021 17:16 Відповісти
Всі співробітники навколо путіна були вакциновані від коронавірусу і не раз, тому те що каже путін це брехня. путін намагається самоізолюватись бо буде напад на Україну і він не хоче брати телефонну трубку коли будуть йому дзвонити лідери західних країн. путін розраховує що поки він вийде з самоізоляції російські війська вже зможуть розвинути наступ і захопити додаткові території з яких путін вже відступати не буде.
показати весь коментар
14.09.2021 17:38 Відповісти
Не хвилюйся, нас врятує вусатий полковник Толян Гриценко.
показати весь коментар
14.09.2021 18:04 Відповісти
Лишенного ума от укуса в мозг грицацуевым "главного эксперта ЦН" по всем вопросам и писателя-графомана Igorя L(укропбандерівця), не читая в спам!
показати весь коментар
14.09.2021 19:44 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 17:16 Відповісти
Старый пи&с
показати весь коментар
14.09.2021 17:17 Відповісти
да пора б.
показати весь коментар
14.09.2021 17:17 Відповісти
Ну )(уйло готуйся..Таки шаман щось нашаманив... Відкинь копита -влаштуй свято!
показати весь коментар
14.09.2021 19:57 Відповісти
"Общался с ним очень близко... В течении всего дня ...и ночи. Это - естественный эксперимент."

Он гомосексуалист? Во почему от него ушла жена...
показати весь коментар
14.09.2021 17:18 Відповісти
Да вроде не. Про зоо и педо много говорилось.
Гомо для него это уже был бы прогресс.
показати весь коментар
14.09.2021 17:30 Відповісти
Он любил собаку
показати весь коментар
14.09.2021 17:46 Відповісти
да.

принимал вместе с ней ванну.

Потом псина исдохла....
показати весь коментар
14.09.2021 18:48 Відповісти
Надеемся, что спутник сработает и ***** скопытится как и тысячи умерших после этой фуфловакцины 😷
показати весь коментар
14.09.2021 17:19 Відповісти
Такие твари очень живучие... Трамп в пример
показати весь коментар
14.09.2021 17:25 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 17:35 Відповісти
Да он спутника боится больше ковида.
показати весь коментар
14.09.2021 19:48 Відповісти
О, заливает. На расее одни дебилы.
показати весь коментар
14.09.2021 17:19 Відповісти
"человек, который работает со мной в непосредственной близости... Я накануне общался с ним целый день. Очень близко. В течении всего дня"

Горбатая Шойга
показати весь коментар
14.09.2021 17:20 Відповісти
Это он с шайгу в тайге "Очень близко" общался? ))
показати весь коментар
14.09.2021 17:20 Відповісти
Помєняйтє Вову в Мавзолєє!
(Сотню лєт лєжит одін мєртвєц…)
Міру нужен тот, кто молодєє -
Замєнітє Вову, наконєц!..
Но прошу вас: только ради Бога
Ви нє пєрєпутайтє, друзья -
Нє кладітє Жиріка дурного,
Бо туда зайті будєт нєльзя.
Прікопайтє старого зємльою:
Он совєтской родіни отєц!
Нового вносітє всєй страною:
Он давно, по виду, нє жилєц.
Пусть там вдоволь на нєго глазєют
Тєроріст и феесбешний спєц...
Помєняйтє Вову в Мавзолєє,
А іначє будєт всєм 3,14здєц.
показати весь коментар
14.09.2021 17:20 Відповісти
Мабуть головою стукнувся коли з полки падав
показати весь коментар
14.09.2021 17:22 Відповісти
Тримаємо кулаки!
показати весь коментар
14.09.2021 17:25 Відповісти
?????...какой спутник 5 у зеленого говна???? Никакая вакцина на маленьком зеленом ..НЕ РАБОТАЕТ!!! И работать не может в принципе. Это зеленое говнило - другая форма жизни. что он нам втуляет? Все в Кремле подохнут, а он останется. Ну ясное дело, что он скажет что он приивлся.
показати весь коментар
14.09.2021 17:28 Відповісти
Новичок надёжнее. Моментум морэм !
показати весь коментар
14.09.2021 17:29 Відповісти
А я, все-таки, схожу в церковь (ПЦУ), свечку поставлю
показати весь коментар
14.09.2021 17:30 Відповісти
От очень близкого общения,дурик,можно подхватить спид,спутник тут точно не сработает,молись.
показати весь коментар
14.09.2021 17:30 Відповісти
Маю надію, що спрацює на "отлічно" вірус ковід, а не якийсь там спутнік. але знаючи кацапів - то це все звичайна вистава для 146% ватного насєлєнія мокшостану, не більше. Нажаль
показати весь коментар
14.09.2021 17:35 Відповісти
Не хотят рабы шмурдяком колоться, надо "пример" показать, как живая вода вакцина царя спасает.
показати весь коментар
14.09.2021 17:35 Відповісти
А кто поверит , что Путин шмурдяком своим уколется
показати весь коментар
14.09.2021 19:50 Відповісти
Будем молиться, чтоб сработал ВИРУС. Надеемся путлер вскоре сдохнет
показати весь коментар
14.09.2021 17:35 Відповісти
Короче, COVID-19 передаётся половым путём!

Доказано путиным и его близким человеком....
показати весь коментар
14.09.2021 17:37 Відповісти
Не верю. Реклама спутника.
показати весь коментар
14.09.2021 17:38 Відповісти
кремлядська стіна вже чекає тебе, потворо
показати весь коментар
14.09.2021 17:38 Відповісти
Что б ты сдох
показати весь коментар
14.09.2021 17:41 Відповісти
"Надеюсь "Спутник V" сработает"

_О, я тоже!
показати весь коментар
14.09.2021 17:50 Відповісти
Я так понимаю миллионы людей надеются,если не больше
показати весь коментар
14.09.2021 17:52 Відповісти
Больше.
показати весь коментар
14.09.2021 20:09 Відповісти
такой смешной.... рекламирует свою никому ненужную нигде не сертифицированную бодягу ..прям специально заразился что бы доказать что их спутник самый самый ну циркач..... да там уже все вакцины мира перепробовали его врачи на людях он всё выжидал долго чтобы знать наверняка что эфективно... жить то хочется...теперь будет в саркофаге лежать как майкл джексон....))
показати весь коментар
14.09.2021 17:52 Відповісти
Очень надеюсь, что скоро нас енотик порадует.
показати весь коментар
14.09.2021 17:56 Відповісти
спутнег, сработай хоть раз1
показати весь коментар
14.09.2021 17:59 Відповісти
Это когда с шойгу по сибири шастал?
показати весь коментар
14.09.2021 17:59 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 19:15 Відповісти
Аналогично и читать.
показати весь коментар
14.09.2021 18:05 Відповісти
это ******** готовит челядь к своему самовыпилу. дескать царек плешивый скоро помрет, а новым анпиратором он монгола поставить желает.
показати весь коментар
14.09.2021 18:04 Відповісти
Батька поцеловал в засос
показати весь коментар
14.09.2021 18:08 Відповісти
Подгулявшей бульбой накормил
показати весь коментар
14.09.2021 18:44 Відповісти
От всех болезней хорошо помогает не "Спутник", а "Новичок".
показати весь коментар
14.09.2021 18:14 Відповісти
Если здохнет то уверую.
показати весь коментар
14.09.2021 18:15 Відповісти
а если оно не просто сдохнет, а издохнет в корчах тогда и секту организовывать можно.
показати весь коментар
14.09.2021 18:20 Відповісти
Ну... Будемо надіятись шо падло здохне...
показати весь коментар
14.09.2021 18:15 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 18:15 Відповісти
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и "Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
показати весь коментар
14.09.2021 18:17 Відповісти
Все ждем-с с нетерпением!
показати весь коментар
14.09.2021 18:30 Відповісти
Тебя,хуйло,уже заждались в аду
показати весь коментар
14.09.2021 18:38 Відповісти
Ми також надіємося, що шмурдяк "сработаєт" як треба, і плєшиве ***** подохне в муках
показати весь коментар
14.09.2021 18:52 Відповісти
Брешет, ****! Как впрочем и всегда
показати весь коментар
14.09.2021 18:57 Відповісти
Ишо хто то поверил шо путя привился спутником?
показати весь коментар
14.09.2021 19:01 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 19:14 Відповісти
Я бы сказал Хутин в Шойгу
показати весь коментар
15.09.2021 09:28 Відповісти
Горбатая Тайга
показати весь коментар
15.09.2021 09:37 Відповісти
В его окружении все по сто раз вакцинированные- и результат?
показати весь коментар
14.09.2021 19:31 Відповісти
тувинский коронавирус"шойгу",заразил расейского преза"хутина" ,который теперь ждет в надежде "спутника"
показати весь коментар
14.09.2021 19:38 Відповісти
А в якому місці його цитати написано, що співробітник хворіє на ковід?
показати весь коментар
14.09.2021 19:39 Відповісти
Шоб ти здох, карлік з кремля!!!
показати весь коментар
14.09.2021 20:02 Відповісти
да он файзером уколот, как и большинство кремлевской элиты, спутник 5 то для бедных
показати весь коментар
14.09.2021 20:03 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 20:09 Відповісти
Всі тримаємо кулаки за Спутник, можу Ху..ло скопиться)
показати весь коментар
14.09.2021 20:12 Відповісти
Путин просто делает рекламу Спутнику-5, ничего он не заболеет.
показати весь коментар
14.09.2021 20:25 Відповісти
раша бьет рекорды по количеству смертей от короны. вот это реальная реклама, а это жалкая попытка
показати весь коментар
14.09.2021 20:33 Відповісти
маю надію спрацює і ковід-тест дасть позитивний результат
показати весь коментар
14.09.2021 20:30 Відповісти
О, куйло тоже вакцины продает .
показати весь коментар
14.09.2021 20:37 Відповісти
"Я общался с ним целый день. Очень близко. Надеюсь, "Спутник V" сработает".

Надо было презерватив одевать . "Спутник" от другой болезни .
показати весь коментар
14.09.2021 20:40 Відповісти
Боднув оленевода рогами
показати весь коментар
14.09.2021 21:13 Відповісти
А сколько дней он провел в Сибири в одном шалаше с Шойгу?..... Но что-то там в России "вверху" неожиданно произошло, что ему нужно срочно снова исчезнуть, подумать и стряхнуть опасную пыль. Сдается, что там внутренняя подковерная борьба усиливается и ему готовят пинок под задницу. Как сказал сегодня его кореш по КГБ Ю.Швец - Путин сегодня там , как чемодан без ручки и он очень боится свое окружение потому, что все помнят, например, что Ю Цезаря убил Марк Юний Брут, который фактически был членом семьи Цезаря. И М. Горбачев говорил, что, когда он шел по кремлевским коридорам, всегда была одна мысль - стрелять будут в затылок или в лоб?
показати весь коментар
14.09.2021 22:01 Відповісти
надеюсь ты сдохнешь и не реанимируешся.
показати весь коментар
14.09.2021 22:36 Відповісти
кабаева?
показати весь коментар
15.09.2021 08:27 Відповісти
Ребята, ну что вы как маленькие!! Не будьте наивными. Если бы это была правда, то хутин бы этого никогда не сказал. Ватник правду умалчивает, а брехню ретранслирует. Скорее всего эдакий рекламный ход спутникового говна, чтобы овцы активнее прививались.
показати весь коментар
15.09.2021 09:21 Відповісти
Тема не раскрыта, кто из них "активный"?
показати весь коментар
15.09.2021 09:23 Відповісти
 
 