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Путін розповів про COVID-контакт: "Я спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Сподіваюся "Спутник V" спрацює". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Президент РФ Володимир Путін розповів про свій COVID-контакт і висловив надію, що російська вакцина "Спутник V" доведе свої високі параметри щодо захисту від COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін розповів, що напередодні дуже близько спілкувався з одним із співробітників, який працює з ним у безпосередній близькості.
"Це людина, яка працює зі мною в безпосередній близькості ... Я напередодні спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Протягом всього дня. Це - природний експеримент. Подивимося як реально спрацює на практиці "Спутник V" ... Сподіваюся, що все буде так, як і повинно бути і "Спутник V" покаже реально свої високі параметри щодо захисту від COVID-19", - сказав Путін.
Топ коментарі
+49 Сергей Ирза
показати весь коментар14.09.2021 17:15
+28 Eugen Mk
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+27 Muni
показати весь коментар14.09.2021 17:19
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Будь ласка, зачекайте...
Он гомосексуалист? Во почему от него ушла жена...
Гомо для него это уже был бы прогресс.
принимал вместе с ней ванну.
Потом псина исдохла....
Горбатая Шойга
(Сотню лєт лєжит одін мєртвєц…)
Міру нужен тот, кто молодєє -
Замєнітє Вову, наконєц!..
Но прошу вас: только ради Бога
Ви нє пєрєпутайтє, друзья -
Нє кладітє Жиріка дурного,
Бо туда зайті будєт нєльзя.
Прікопайтє старого зємльою:
Он совєтской родіни отєц!
Нового вносітє всєй страною:
Он давно, по виду, нє жилєц.
Пусть там вдоволь на нєго глазєют
Тєроріст и феесбешний спєц...
Помєняйтє Вову в Мавзолєє,
А іначє будєт всєм 3,14здєц.
живая водавакцина царя спасает.
Доказано путиным и его близким человеком....
_О, я тоже!
Надо было презерватив одевать . "Спутник" от другой болезни .