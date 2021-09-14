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Донецьк (862) окупація (5863) промисловість (165) росія (47349)

Зарплати не платили ціле літо, співробітники йдуть або йдуть у неоплачувані відпустки, щоб десь заробити, - окупанти знищують виробництво заводу "Донгормаш". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Російські окупанти практично знищили виробництво заводу "Донгормаш", який був одним із найприбутковіших підприємств українського машинобудування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю "голови профспілкової організації" заводу Анатолія Пешехонова, який говорить про мільйонні заборгованості по зарплаті і масовий відтік фахівців.

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Топ коментарі
+23
Фух,а я уж думал бандеровцы подкрадываются,ан нет,таки русский мир.
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14.09.2021 18:19
+13
абрыдались все!

ну зато бэндэровцы изыки не вырывают за руцкий язык ..да, кормильцы???
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14.09.2021 18:25
+13
Бедная Европа. Кто ее теперь кормить будет
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14.09.2021 18:57
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Фух,а я уж думал бандеровцы подкрадываются,ан нет,таки русский мир.
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14.09.2021 18:19 Відповісти
...и шли сотрудники в оплачиваемые отпуска,чтоб прокормить ненавистных бендер
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14.09.2021 18:20 Відповісти
это все хорошо, но у нас то ситуации на предприятиях не лучше... как говориться найди три отличия..
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14.09.2021 18:21 Відповісти
В Україні лише споживання зеленої локшини прогресує !!!)))
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14.09.2021 18:24 Відповісти
да у нас помоему все 30 лет одна сплошная локгина.. начиная с кравчука "через два года мы будем жить как в франции"))))
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14.09.2021 18:46 Відповісти
Саме так !! "Мудрий нарід" ,це Чахлик Невмирущий ,понад 30 років Незалежності і жодних змін ,як в якісному ,так і в кількісному сенсі !!!)))
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14.09.2021 18:49 Відповісти
Мудрый нарід не обирав Кравчука замість Чорновола, потім Кусму двічі, потім Януковича... Їй йому підкинули!!!
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14.09.2021 20:14 Відповісти
А я про що ?? Вибори 1991 р.Кравчук-понад 60%,В.Чорновол-23% ,"мудрий нарід" живіше за всіх живих !!!))
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14.09.2021 20:18 Відповісти
ну не соглашусь с вами нетизменений, есть они и оргомны, но вот только в худшую сторону, видать кравчук географию плохо учил попутадл францию с папу гвинеей))))
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14.09.2021 21:44 Відповісти
А мені як солов"ю,то пох...,то пох....!! Нехай ці гниди донбаситські виздихають !!!)))
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14.09.2021 18:22 Відповісти
Оккупантам нужны рабы на тех территориях, откуда их собственное население сбежало. Так шо лугандонцам надо паковать теплые вещи, скоро большинство из них поедет в тундру и тайгу. Почти миллион уже уехал.
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14.09.2021 18:24 Відповісти
Повезуть прополку тайги.
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14.09.2021 18:26 Відповісти
Таежными парикмахерами - сопки лобзиком стричь
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14.09.2021 18:28 Відповісти
Ну і шо? Зате мона ґаваріть парускі скільки хош.
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14.09.2021 18:24 Відповісти
абрыдались все!

ну зато бэндэровцы изыки не вырывают за руцкий язык ..да, кормильцы???
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14.09.2021 18:25 Відповісти
Та нє может бить!... В коєто вєкє ізбавілісь от хунти і нахлебников і тут такооооє... Нє вєрю, прАпАганда госдєповская...
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14.09.2021 18:30 Відповісти
Нерюнгри наш!

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14.09.2021 18:36 Відповісти
Воркута та Кузбас !!!))))
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14.09.2021 18:51 Відповісти
Бедная Европа. Кто ее теперь кормить будет
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14.09.2021 18:57 Відповісти
А шо даунбассерам и лугандонам не нравится? кукарекали : ***** прийди, ***** введи. ***** пришло и ввело. Русский МОР называется. Жрите, лугандоны и даунбассеры ложками, главное, не обляпайтесь.
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14.09.2021 19:00 Відповісти
Интересно, что пострадавшие думают по этому поводу? То им раньше во всем Украина была виновата. А теперь, подозреваю, позатягивали языки в сраки, и молчат, ватники донецкие.
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14.09.2021 19:05 Відповісти
А разве кто то обещал заплаты? Обещали защиту от "фашиздов". Получайте, суки.
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14.09.2021 19:34 Відповісти
Який, який завод - "Гандонмаш" ?
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14.09.2021 20:11 Відповісти
Зачем им зарплата? ведь пахнет же сруцким духом, вон камней сежих (только с неба) с крыма привезти, родная говень может шота подгонит. Работать не надо - пляши не хочу - хош сам, хош с веселым матросиком. Кармильцы вы наши, бамабасята.
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14.09.2021 23:26 Відповісти
Спасли от пиндосов
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14.09.2021 23:41 Відповісти
пусть все дырляндские "кормильцы" Украины запасают ватники, валенки и топоры. в Якутии их уже ждут.
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15.09.2021 09:05 Відповісти
Зато бЕндеравци не гвалтують жінок, гаваріть можно парусскі, не оглядаючись, насолоджуватись русскім рубльом, жити па-масковскаму времені і т.д.

Прикро одне, що розгрібать оте все гівно доведеться Україні, бо росії то все "багатство" і на... не треба.(((
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15.09.2021 09:45 Відповісти
Нічого не розумію! Бандерівців прогнали, Україну не годують, незалежні по саме нікуди а в результаті повна жопа. Де квітучі республіки,про які так репетиували в 2014, де матушка Росія з щедрою рукою? Теж жопа? Правда дуже проста: там є те, що є завжди там, де є "руцький мир".
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15.09.2021 10:00 Відповісти
 
 