Зарплати не платили ціле літо, співробітники йдуть або йдуть у неоплачувані відпустки, щоб десь заробити, - окупанти знищують виробництво заводу "Донгормаш". ВIДЕО
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Російські окупанти практично знищили виробництво заводу "Донгормаш", який був одним із найприбутковіших підприємств українського машинобудування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю "голови профспілкової організації" заводу Анатолія Пешехонова, який говорить про мільйонні заборгованості по зарплаті і масовий відтік фахівців.
Топ коментарі
+23 виталий пшеничко
показати весь коментар14.09.2021 18:19
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар14.09.2021 18:25
+13 Филлипп Лещенко
показати весь коментар14.09.2021 18:57
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ну зато бэндэровцы изыки не вырывают за руцкий язык ..да, кормильцы???
Прикро одне, що розгрібать оте все гівно доведеться Україні, бо росії то все "багатство" і на... не треба.(((