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Десантники ЗСУ провели навчання зі знищення ДРГ противника в міських умовах. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Десантники ЗСУ поблизу адмінмежі з окупованим Кримом провели навчання зі знищення ДРГ противника в міських умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ОС ЗСУ, за легендою навчань, десантники мали нейтралізувати кілька груп озброєних людей, які увійшли до населеного пункту. Під час навчання відпрацьовано питання планування операції, організації взаємодії між підрозділами під час пошукової і безпосередньо бойової операції.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
ЦЕ - навчання
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15.09.2021 12:01
+6
Українські воїни найкращі! Десантура вообще ВОГОНЬ 🔥🔥🔥
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15.09.2021 12:31
+5
Планування і організація взаємодії в ході виконання завдань - складові успіху. Все як написано в книжці.Тренуймося
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15.09.2021 12:34
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Теперь уже просто так "вежливым" путинским псам, как в 2014-м, зайти без потерь не прокатит....
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15.09.2021 10:19 Відповісти
Потрібно вивчати тактику чеченських терористів, які захоплювали міські лікарні та школи і облаштовувались в них для унеможливлення штурму силовиками і потрібно шукати методи протидії цим терористичним атакам. Навряд чи терористи захоплять будівлю без цивільних!
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15.09.2021 12:49 Відповісти
А где новая техника.или ее ток мусарам поставляют
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15.09.2021 10:20 Відповісти
Прекрасно. Та це виглядає, як знущання, на фоні вбиств та поранень на фронті.
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15.09.2021 10:47 Відповісти
Приехали на уничтожение в городе ДРГ противника НА БРОНЕ? Ярко! Понимаю, что жарко и внутри БТРа пекло, но ... Это учения или видимость?
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15.09.2021 11:57 Відповісти
ЦЕ - навчання
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15.09.2021 12:01 Відповісти
Понял тебя. Слово "навчання" сразу делает солдат пуленепробиваемыми.
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15.09.2021 12:20 Відповісти
Проблема в том. что у нас под понятием "учения"-проводят театральную показуху... Так сказать - лучший вариантом того и как умеют... А потому что здесь показали - я боюсь. что таким багажом знаний и умений - бой будет проигран с громадными потерями!
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15.09.2021 14:48 Відповісти
Будь-які навчання чи тренування якраз і проводяться для вдосконалення навичок, виявлення недоліків та слабких місць, щоб провести детальний аналіз і зробити висновки щодо їх усунення!

Була б показуха, не було б таких брудних коментарів... А так ми бачимо реальні дії щодо практичного відпрацювання бійцями певних завдань за призначенням...!
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15.09.2021 13:00 Відповісти
Спасибо за ликбез что 2х2=4.

Но у вас проблемы с причинно-следственными связями. "бруднi коментарі" как раз и появляются когда не учения, а показуха.

По существу моего коммента (солдаты на броне) сказать нечего? Так должно быть?
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15.09.2021 13:43 Відповісти
Ні, мають сидіти в коробці і чекати приліт РПГ.
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15.09.2021 13:55 Відповісти
Посмотри как в мире проводят подобные учения. Типа, во всем мире идиоты, а у нас самые умные?
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16.09.2021 09:01 Відповісти
На броне, за бооне, в броне и т.д - это все зависит от конкретной тактической обстановки... В данном ролике - не это главный прокол... Проколов по ролику дальше куда больше
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15.09.2021 14:50 Відповісти
Выше ответил...
15.09.2021 14:48
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15.09.2021 14:49 Відповісти
Українські воїни найкращі! Десантура вообще ВОГОНЬ 🔥🔥🔥
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15.09.2021 12:31 Відповісти
Будь яке навчання дає позитивний результат.
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15.09.2021 12:33 Відповісти
Учения - практически НИКОГДА не дают НИКАКОГО результата у нас. Так как это показуха !

Результат дают занятия и практический боевой опыт !
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15.09.2021 14:51 Відповісти
Не согласен. Это смотря КАК проводить учения.

Это как с дорогами. Если у нас они разваливаются через 2 года после ремонта, то это не значит что дороги не нужно делать.
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16.09.2021 09:04 Відповісти
"не согласен" ? ))
Я даже не знаю, КАК тебе ответить, что ты ткунуть в очевидное ...!
Это 1 вое учение в армии за все её существование ? Или 100001 е ? Что дал предыдущие ? Какой практический УСПЕХ на практике от них !? м
Вона идет который год ? Тут не учения проводить нужно , а реальные мероприятия - иначе это ТУПАЯ показуха, да еще не самая успешная !!!
Тот кто воюет - ему эти учения до ЖОПЫ, у него ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ опыт !!!
А это - развлекалово для руководства !
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16.09.2021 15:44 Відповісти
Для примера... В театре ЧТО может быть критерием успешности спектакля - репетиции , ген.репетиция или аншлаг от спектакля ?!
А если актеры на РЕПЕТИЦИИ играют так, что Станиславский говорит - "НЕ ВЕРЮ! " А если так спектакл не сигран, не смотря на кучу успешнейших репетиций ?!
Ты тоже БУДЕшь ИТАКОЙ ТЕАТР НАХВАЛИВАТЬ !?
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16.09.2021 15:48 Відповісти
Понял тебя. Учения не нужны. Это открытие в военном деле! Подавайся на Нобелевку.
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17.09.2021 09:27 Відповісти
Я и НЕ РАССЧИТЫВАЛ, что ты ПОЙМЕШЬ ! У тебя по видимому мозгов для этого нет !
Для чего проводят учения !? Для того, что бы подвести ИТОГ своим умениям ! Тоесть показать ЛУЧШЕЕ из возможного... Это видео говорит о том, что они практически НЕ ГОТОВЫ к выполнению подобных задач ! ТАКИЕ УЧЕНИЯ - НАХЕР НЕ НУЖНЫЙ ! Для такого нужны не УЧЕНИЯ, а ЗАНЯТИЯ !!!
А в наших условиях - самым верным "учением" - это РЕАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ БОЙ - ВОЙНА у нас, если ты забыл ! А во время войны - показуха - приравивается к саботажу ! Тем более - такая дерьмовая показуха !
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17.09.2021 10:34 Відповісти
Конечно " я тебя не пойму". И никто не поймет. И дело не в "моих мозгах", а в том что у тебя в голове полная каша. Больше похоже на истерику тубертатного подростка. Смешно и не интересно.
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17.09.2021 10:44 Відповісти
Я еще раз повторю - я не рассчитываю, на что что твой мозг в состоянии что то понимать ... )
Если ты ставишь знак равенства между занятием и театральной показухой !
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17.09.2021 11:19 Відповісти
Если у тебя нет "дорог" - ты должен СТРОИТЬ ДОРОГИ, а не имитировать их путем спектакля - как будто это "строительство дороги"...
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17.09.2021 10:37 Відповісти
Планування і організація взаємодії в ході виконання завдань - складові успіху. Все як написано в книжці.Тренуймося
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15.09.2021 12:34 Відповісти
Без навчань не буде ефекту в будь-якій ситуації, тому це є основа успішності в реальній обстановці. Не розумію людей, які постійно висміюють і насміхаються над будь-якими діями силовиків. «Це мабуть професіонали». Тільки на дивані.
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15.09.2021 12:37 Відповісти
Навчання-запорука успіху.Справа гарна.Перемога за нами!
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15.09.2021 12:38 Відповісти
Навчання це завжди добре, тим більше ведення бою в місті, нові навики завжди пригодяться бійцям! Слава Україні.!!!
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15.09.2021 12:53 Відповісти
Перемога буде за НАМИ. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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15.09.2021 12:56 Відповісти
Тренуватися потрібно постійно! Це запорука злагодженості підрозділу та взаємодії між всіма елементами. Без цього неможливо досягти позитивного результату!
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15.09.2021 13:01 Відповісти
Есть жесткие проколы...
Например:

- на БТРе на 10 сек. парен какого ч.та перевернул автомат и водит им по вертикали... Понты гоняет... 1- каждый должен контролировать СВОЙ сектор ответственности... подняв стол вверх - теряешь визуальный "прицельный контроль" на "низом" - так как сам себе его закрываешь оружием.

- парень у дерева на 24 сек - сидит не за деревом, а на открытом пространстве за веткой - это ОЧЕВИДНЫЙ И ЯВНЫЙ ПРИЗНАК бойца - не имеющего РЕАЛЬНОГО БОЕВОГО опыта !
Только необстрелянные думаю, что пуле не летают там - где тебя не видно... (а пули ТОЧНО летают сквозь ветки ! )

- 27 секунда - парень неверно держит оружие - сидя , якобы за стволом дерева... На самом деле он ПОЛНОСТЬЮ выставил ВЕСЬ свой корпус !

- 35 сек. тут не много не ясно... КТО "контролирует" / "кроет" - раз один еще бежит, а другой уже покидает позицию ... Возможно есть кто то вне кадра, кто "контролирует" / "кроет"

- 39 секунда -группа бойцов, тоже ОЧЕВИДНО И ЯВНО не имеют личного боевого опыта такого вида боёв... (ОБХОД куста -тому доп.подтверждение !) Они идут с фронта на окна в здании - полностью потеряв контроль над ситуацией и скорее всего были бы уничтожены... Подход нужно было осуществлять "на угол"... Что бы обороняющимся, для ведения огня приходилось бы "высовываться " из здания... НИКТО и 3ки - не контролировал верх здания...

- 49 сек 2е слева - не контролируют окна... и скорее всего могли быть уничтожены с ближайшего же окна...

- 59 сек. первые 2 -зашли в проем по очереди... Это значит, что спина 1го не было прикрыта от огня в спину... Вход должен был осуществляться одновременно 2мя ! Да, тесно, но хорошо отработав - синхронность - позволяет это делать практически одновременно - автомат желательно прикладом не упереть в плечо, а положит его НА плечо - укоротив тем самым длину оружия... И кому то нужно пенять положение оружия и временно стать левшой... )

- 1.17 - парень слева от проема, контролирующий часть комнаты перед собой - выставил весь корпус из-за угла - так как "не стал правшой" - будучи "левшой"... - это тот случай, когда нужно не забывать меняться...
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15.09.2021 14:42 Відповісти
Навчання в ЗСУ і проводяться з однією метою, покращити та підвищити свій професійний рівень. І якщо є якісь "проколи," то над ними працюють. Це нормальне явище.
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15.09.2021 17:35 Відповісти
Да, если есть кому оценить... И что бы к этой оценке прислушались...
Но как всегда у нас, на исправления ошибок забъют болт... Показуха - наше всё !
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15.09.2021 17:45 Відповісти
Треба ще навчання провести як взяти Урядовий квартал в Києві, бо саме в ньому сидять внутрішні вороги нічим не кращі за москалів з їх путлєром.
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15.09.2021 21:00 Відповісти
Такі навчання необхідні для того, щоб накопичувати практичні навички для захисту нашої країни. З кожним таким тренуванням українські військові набувають все більшого досвіду. Слава Україні!
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15.09.2021 22:32 Відповісти
Для навчань треба використовувати спеціальні лазерні системи, щоб було відчуття справжньості подій
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17.09.2021 11:38 Відповісти
 
 