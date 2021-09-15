Вибух автомобіля в Дніпрі кваліфіковано як теракт. Загинули чоловік і жінка, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці встановили, що в автомобілі, який вибухнув сьогодні вранці в Дніпрі, були чоловік і жінка, порушено кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Станом на 10:30 встановлено, що в автомобілі були чоловік і жінка. Зараз за цим фактом порушено кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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Раніше повідомлялося, що двоє людей загинули внаслдок вибуху автомобіля в Дніпрі.

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