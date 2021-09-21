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корупція (4055) судмедекспертиза (31) Рувін (15)

Мільйонні статки і таємні гості головного експерта країни Рувіна: "Я проста людина. Ще раз кажу - абсолютно проста". ВIДЕО

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Олександр Рувін вже десять років очолює інститут судових експертиз у Києві. Ця установа вирішує долі найрезонансніших справ рівня вбивства Павла Шеремета, бурштинової історії екснардепа Розенблата, збитків від Роттердам+. І поки інститут робить експертизи в топ-справах, у гості до Рувіна приїжджають впливові чиновники і контрабандисти, а сім'я директора Інституту поповнює свій автопарк і запаси нерухомості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проєкту BIHUS.Info.

Згідно з останньою декларацією Рувіна у нього є дві квартири, куплені ще в "нульових" роках, один гараж, одне приміщення, в якому дружина Рувіна організувала роботу салону краси і два автомобілі - Land Cruiser і Camry.

Але, за даними розслідувачів, задекларовані активи дуже відрізняються від тих, якими користується Рувін і його сім'я. Головний експерт країни проживає в елітному ЖК в центрі Києва, де вартість квартири стартує від 30-ти мільйонів гривень, дружина Рувіна користується незадекларованим автомобілем вартістю чотири мільйони гривень, пасинок Рувіна орендує квартиру вартістю 200 тисяч гривень за місяць, син Рувіна працює простим оперативником у поліції, а на роботу їздить на елітному Мерседесі з персональним водієм, а кум Рувіна - Валерій Сировацький, заробляє мільйони на будівництві Подільсько-Воскресенського моста в Києві.

Читайте також: "Особливості людини і її рухи - вони як почерк, їх змінити неможливо", - експерт Рувін, який ідентифікував Антоненка і Кузьменко на записах камер спостереження

За словами Рувіна, на елітному автомобілі дружині просто дали покататися, його кортеж - це частина системи його охорони, організованої СБУ, а нерухомість сина і пасинка - це вони "все самі".

"Просто я проста людина. Ще раз кажу - абсолютно проста. Квартиру я не орендував і своєї квартири не мав. Я живу на Оболоні, як і жив. Я там три з половиною місяці жив. Майже закінчую ремонт і скоро повернуся назад у свою квартиру. Мене товариш пустив туди пожити. Ми переїхали туди в маленьку квартирку на деякий час. Дружина майже всі речі назад вже перевезла і ми назад повертаємося", - пояснює Рувін, наприклад, проживання в елітному ЖК у центрі Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська. ВIДЕО
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Топ коментарі
+34
Хаха, машину жене дали покататься а в элитную квартиру меня пустили пожить, да он людей совсем за лохов держит.
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21.09.2021 11:09
+23
Рувин, Рувин,...... аааа, это же ещё один потомственный запорожский "козак".
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21.09.2021 11:06
+20
Еще один безсребренник.

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21.09.2021 11:09
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А разве Оболонь это центр Киева? Не знал...
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21.09.2021 13:43 Відповісти
Вы странно сюжет смотрели. Рувин не на Оболони живет, а в центре киева в элитном ЖК с видом на задницу Родины Матери.
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21.09.2021 14:48 Відповісти
Был как-то у него дома. Года 3-4 назад. На Оболони.
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21.09.2021 16:31 Відповісти
Ну так никто не отрицает того, что у него есть квартира на Оболони. Одно другому не мешает...
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21.09.2021 16:32 Відповісти
Может и так...
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21.09.2021 16:35 Відповісти
це "серйозний" прищ. Генерал Замана Рувіну ставить у вину незаконне присвоєння статусу учасника бойових дій (за розмінування) він підробив наказ МО ще СРСР, бо служив в саперному батальоні. А вже у 2015 році сам собі присвоїв статус експерта в стратегічному плануванні Збройних сил України. Єдиний у світі військовий експерт - рівня Манштейна, не інакше. І експертизи на кшалт - "єсли би сделали так, то било би не так". Як писав один із маршалів, все планування до війни і до 1943 року здійснювалось без врахування дій противника, вважали що сам противник повинен підстроюватись під їх наміри, а все писалось виключно для "прокурора". Недаром експерт Ірхін визнає, що по справі Антоненка він робив психологічнеий портрет, а його експертизу використали прокурори безвідносно до самої справи і зробили головною, як і експертизу англійця. Той теж визнав, що його експертиза є похідною, а не основною.
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21.09.2021 13:51 Відповісти
колись в історії юриспруденції був комічний і одночасно трагічний епізод. Один діяч "мистецтв" виїхав в евакуацію в Самарканд. В 1945 році повернувся і побачив, що з квартири, яка була заброньована винесли всі меблі і рояль. Він звернувся по інстанціях, провели перевірку, виявилось, що все забрав замгенпрокурора. Однак той предявив квитанцію, що це все він купив через магазин у встановленому порядку і предявив накладну і чек на оплату видані у 1944 році. Суд призначив експертизу експерт підтвердив "справжність" квитанції та чека. Однак в суді( це було у 1947 році) суддя на прохання діяча мистецтв перегорнув квитанцію, а на ній знизу були надруковані вихідні дані типографії і виявилось, що квитанція видрукована у 1946 році. Скандал вийшов ще той. Заму дали десятку за "самозбагачення" (тоді було таке формулювання) і одночасно "посадили" експерта. Ось так заказна експертиза привела до цугундера.
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21.09.2021 14:08 Відповісти
Я коли читаю новини дня і осіб,що відмітились , то складається таке враження,що у нас уже не існує країни,як такової в параметрах державності,як закон. Те,що цей Рувин є не просто корупціонером, то цей Рувин і є мозок корупції взагалі.
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21.09.2021 14:33 Відповісти
Ви не праві, закони є, як писані так і засновані на традиції. В данному випадку ми маємо державний стан- бюрократія де, керують державою чиновники користуючись традиційним правом. Згідно Марксу, держава і є власністю бюрократів, так колись називали чиновників. А на те що, написано на папері не звертайте уваги, воно тільки для видимості, аби лохи не бунтували.
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21.09.2021 14:51 Відповісти
Респект Старому Коню за творческое использование Основ при нализе современности.

Совершенно классическая формулировка - "Государство есть собственность бюрократии".

В оппозиционной российской прессе этот феномен приватизации всего Государства правящей бюрократией с целью хищного самообогащения назван путём конвертации Власти в самую разнообразную Собственность ещё лаконичнее и более ёмко:

Властесобственность.
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22.09.2021 03:00 Відповісти
из ваших он, из правосраных.

Читай- кум у него есть.

Значит крест у него на шее.

А "жидов" у вас остась 0.07% относительно населения.

Около 26000, сейчас и того меньше.

Бегут от вас.

Хотя я не думаю, что ты в Украине и украинец.

Ты- шваль
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21.09.2021 18:25 Відповісти
Ні. ЗЕ це тупий дегенерат. Все його оточення корумповані жиди найгіршого гатунку, кацапи та декілька укроманкуртів. "Бєгуть" від нас ті у кого ще "чуйка" залишилась і то лише після того як накрадуть на два три покоління...
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21.09.2021 21:12 Відповісти
А причем тут Зеленский?? Написано в голове - 10 лет руководит институтом судебных экспертиз, 10 лет Зеленский не у власти, А вот ваши порошенки, овощи и т.д. те да. Так что не надо с больной головы на здоровую.
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22.09.2021 07:18 Відповісти
поки такі чорти жирують та розповідають щодо квартиру дали пожити\машину покататись та й труси поносити, мусорська держава судить інших громадян #freebalashov

https://www.youtube.com/watch?v=_Vc-vsQXheo
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21.09.2021 16:31 Відповісти
Вже давно порядні люди, а значить такі, в яких є совість, називають таких спіцілістів іксПЕРДами.
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21.09.2021 16:33 Відповісти
Что-то с Дениской после жомовой ямы произошло
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21.09.2021 17:30 Відповісти
А кто я есть? Простой советский парень,

простой советский дипломат, две тыщи сто рублеё оклад.

А что я ем? А ем я осетрину,

простую русскую еду. её ловлю в своём пруду.

Кого %***? %*** простую бабу.

Простую бабу из ЦК, везде нужна своя рука.
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21.09.2021 17:36 Відповісти
только за одну фамилию, этого эксперда нужно отправить в утиль
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21.09.2021 18:01 Відповісти
Очевидно, верить исследованиям господина Рувина со товарищи уже не приходится...
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21.09.2021 19:28 Відповісти
В інституті працює триста експертів. І при чому вони до Рувіна, а Рувін до експертиз, до яких він підписує лише супровідні листи і не більше. За результати експертизи несе відповідальність лише експерт, який її безпосередньо виконує. Є сумніви у результаті експертизи, призначають повторну або комісійну експертизу. І не директор інституту її виконує. Люди мають властивість помилятися. І експерти в тому числі, як і кожен з нас. А опльовувати наукову установу, якій більше ста років, яка існувала до Рувіна і всіх нинішніх переживе, то чисте невігластво.
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22.09.2021 11:16 Відповісти
это тот, который картинки рисовал, как Савченко "планировала" с баржи миномётами по куполу верховной рады и на гидроциклах убежать. тот ещё "эксперт" .
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21.09.2021 20:41 Відповісти
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22.09.2021 00:10 Відповісти
І я -не я, і хата не моя, і мянятаманєту і жананєту і пасинканєту, і взагалі,панове, я дуже бідний, я рік не був у бані,мене дівчата не *******...
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22.09.2021 02:20 Відповісти
може і казнокрад, але якщо це озвучив дешева москальська шлюшка фікус, то ситуація починає грати іншими барвами.... Фікус і перднути не може без вказівки від москальських чекістів!
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22.09.2021 05:08 Відповісти
не може, а 100% казнокрад.

Певно експертизу у справі Шеремета теж він робив.
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22.09.2021 08:25 Відповісти
І якої ж національності цей чоловік ?

От хто плодить корупцію та бедлам у країні.
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22.09.2021 08:23 Відповісти
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