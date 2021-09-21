Мільйонні статки і таємні гості головного експерта країни Рувіна: "Я проста людина. Ще раз кажу - абсолютно проста". ВIДЕО
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Олександр Рувін вже десять років очолює інститут судових експертиз у Києві. Ця установа вирішує долі найрезонансніших справ рівня вбивства Павла Шеремета, бурштинової історії екснардепа Розенблата, збитків від Роттердам+. І поки інститут робить експертизи в топ-справах, у гості до Рувіна приїжджають впливові чиновники і контрабандисти, а сім'я директора Інституту поповнює свій автопарк і запаси нерухомості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проєкту BIHUS.Info.
Згідно з останньою декларацією Рувіна у нього є дві квартири, куплені ще в "нульових" роках, один гараж, одне приміщення, в якому дружина Рувіна організувала роботу салону краси і два автомобілі - Land Cruiser і Camry.
Але, за даними розслідувачів, задекларовані активи дуже відрізняються від тих, якими користується Рувін і його сім'я. Головний експерт країни проживає в елітному ЖК в центрі Києва, де вартість квартири стартує від 30-ти мільйонів гривень, дружина Рувіна користується незадекларованим автомобілем вартістю чотири мільйони гривень, пасинок Рувіна орендує квартиру вартістю 200 тисяч гривень за місяць, син Рувіна працює простим оперативником у поліції, а на роботу їздить на елітному Мерседесі з персональним водієм, а кум Рувіна - Валерій Сировацький, заробляє мільйони на будівництві Подільсько-Воскресенського моста в Києві.
За словами Рувіна, на елітному автомобілі дружині просто дали покататися, його кортеж - це частина системи його охорони, організованої СБУ, а нерухомість сина і пасинка - це вони "все самі".
"Просто я проста людина. Ще раз кажу - абсолютно проста. Квартиру я не орендував і своєї квартири не мав. Я живу на Оболоні, як і жив. Я там три з половиною місяці жив. Майже закінчую ремонт і скоро повернуся назад у свою квартиру. Мене товариш пустив туди пожити. Ми переїхали туди в маленьку квартирку на деякий час. Дружина майже всі речі назад вже перевезла і ми назад повертаємося", - пояснює Рувін, наприклад, проживання в елітному ЖК у центрі Києва.
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Совершенно классическая формулировка - "Государство есть собственность бюрократии".
В оппозиционной российской прессе этот феномен приватизации всего Государства правящей бюрократией с целью хищного самообогащения назван путём конвертации Власти в самую разнообразную Собственность ещё лаконичнее и более ёмко:
Властесобственность.
Читай- кум у него есть.
Значит крест у него на шее.
А "жидов" у вас остась 0.07% относительно населения.
Около 26000, сейчас и того меньше.
Бегут от вас.
Хотя я не думаю, что ты в Украине и украинец.
Ты- шваль
https://www.youtube.com/watch?v=_Vc-vsQXheo
простой советский дипломат, две тыщи сто рублеё оклад.
А что я ем? А ем я осетрину,
простую русскую еду. её ловлю в своём пруду.
Кого %***? %*** простую бабу.
Простую бабу из ЦК, везде нужна своя рука.
Певно експертизу у справі Шеремета теж він робив.
От хто плодить корупцію та бедлам у країні.