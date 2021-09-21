Сьогодні у Верховній Раді вакциновано щонайбільше 50% депутатів, це ганьба, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Зараз у Верховній Раді вакциновано щонайбільше 50% народних депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету охорони здоров'я Михайло Радуцький.

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"Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більш як 50% депутатів. Сьогодні Верховній Раді не треба нікого заганяти в стійло з вакцинацією. Не загонимо", - підкреслив парламентарій.

"Перед входом до зали Верховної Ради, якщо вакцинований - прошу, якщо не вакцинований - за власний кошт здай антиген-тест: 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів", - додав Радуцький.

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