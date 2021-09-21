УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4521 відвідувач онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
4 277 87
вакцина (3523) ВР (11779) депутат (1576) Радуцький Михайло (276) COVID-19 (18055)

Сьогодні у Верховній Раді вакциновано щонайбільше 50% депутатів, це ганьба, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зараз у Верховній Раді вакциновано щонайбільше 50% народних депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Відео ICTV

"Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більш як 50% депутатів. Сьогодні Верховній Раді не треба нікого заганяти в стійло з вакцинацією. Не загонимо", - підкреслив парламентарій.

"Перед входом до зали Верховної Ради, якщо вакцинований - прошу, якщо не вакцинований - за власний кошт здай антиген-тест: 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів", - додав Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радуцький закликав штрафувати українців за носіння масок на підборідді

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
А маски из госрезерва продать в разгар пандземии это не позор? А? кРадуцкий?
показати весь коментар
21.09.2021 11:42
+6
А зеленая шобла вакцинировалась? Хотя справку могут предъявить..шо им стоит ее сделать..

И переболевших тоже пусть провакцинируют, чтобы не было глупых мыслей заставлять вакцинировать всех без разбору
показати весь коментар
21.09.2021 11:46
+4
Пенсионеры во всех маршрутках, жеках, магазинах, банках и т.д. Невидно только откровенно дряхлых, а 60-70 повсюду
показати весь коментар
21.09.2021 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Получается какие депутаты, такой и народ их избравший. Пох...изм, недоверие, незнание, непонимание и нежелание узнавать больше, а потом отдых на вентиляторе в реанимации и при осложнении, глупая смерть
показати весь коментар
21.09.2021 11:40 Відповісти
Глупая смерть-это когда умер после вакцинации.
показати весь коментар
21.09.2021 17:10 Відповісти
Глава парламентського комітету з медицини Радуцький не має медичної освіти і досвіду медичної практики, а за професією є фізкультурником - ось це справжня ганьба!
показати весь коментар
21.09.2021 18:42 Відповісти
А маски из госрезерва продать в разгар пандземии это не позор? А? кРадуцкий?
показати весь коментар
21.09.2021 11:42 Відповісти
да не - это значит нае..ать гоев
показати весь коментар
21.09.2021 11:46 Відповісти
Перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - пожалуйста, если не вакцинирован - за свой счет сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел

Всячески поддерживаю. Начните сегрегацию с себя
показати весь коментар
21.09.2021 11:43 Відповісти
Так вони і хочуть протягнути можливість дистанційного голосування, бо бажання вакцинуватись не мають.
показати весь коментар
21.09.2021 11:45 Відповісти
зато невакцинированые при куртяках-кожанах...

вам еще 2.5 года тырить, не хнычте...
показати весь коментар
21.09.2021 11:44 Відповісти
Их усыплять надо а не вакцинировать.
показати весь коментар
21.09.2021 11:45 Відповісти
Ага, битой бейсбольной!
показати весь коментар
21.09.2021 11:49 Відповісти
Так це ж ніяких сил не хватить.

Он Юзика і того, другого, Стефанчука попробуй ще прибий.
показати весь коментар
22.09.2021 07:37 Відповісти
Да не хрен там и пробовать, быков в миг валят с копыт...
показати весь коментар
27.10.2021 18:13 Відповісти
Лайфхак: а вот бюджетников гонят колоться под угрозой увольнения.. Депутаты - те же бюджетники.
показати весь коментар
21.09.2021 11:45 Відповісти
Школам значить не можна працювати, якщо менше 50% вакцинованих а ВРУ можна
показати весь коментар
21.09.2021 12:26 Відповісти
позор более 50%, независимо от вакцинации
показати весь коментар
21.09.2021 11:45 Відповісти
А зеленая шобла вакцинировалась? Хотя справку могут предъявить..шо им стоит ее сделать..

И переболевших тоже пусть провакцинируют, чтобы не было глупых мыслей заставлять вакцинировать всех без разбору
показати весь коментар
21.09.2021 11:46 Відповісти
Позор-это присутствие там жоппоблочной и иже с ними нечисти! А так же, зеленых, разномастных *********, случайно туда попавших!
показати весь коментар
21.09.2021 11:48 Відповісти
Коллективный иммунитет возможен при охвате менее 50%. Доказано ВР. Истеричку Ляшко гнать в шею.
показати весь коментар
21.09.2021 11:48 Відповісти
Все там вакциновано вже давно, просто вакцинувалися ще в лютому-березні коли в Україні вакциною для "простого наріду" і не пахло.
показати весь коментар
21.09.2021 11:48 Відповісти
Так уже дія вийшла за стільки місяців.
показати весь коментар
22.09.2021 07:38 Відповісти
Неожиданно 50% не дураки!?
показати весь коментар
21.09.2021 11:49 Відповісти
Просто жить хотят... Кстати, Ляшко, чуть сам не подох от вакцинации, когда сразу же после вакцианции он заболел тяжело короновирусом. Но, к сожалению, отошёл от последствий собственной вакцинации и теперь решил всех подряд поддавать риску смерти от уколов шмурдяком.
показати весь коментар
21.09.2021 11:54 Відповісти
За перші півроку 2021, В Україні померло 349041 чоловік

З них, через COVID-19 померло 35125

Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.

На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
показати весь коментар
21.09.2021 11:49 Відповісти
у зеленых нет позора - у них есть небезосновательная опаска

Enter.

все видели как горят бтры на Майдане...
показати весь коментар
21.09.2021 11:49 Відповісти
так у цивілізації діє правило "вакцинований. переболівший. протестований". вакцинований і переболівший мають сертифікати. невакцинований робить тест.
показати весь коментар
21.09.2021 11:49 Відповісти
тест стоит от 400 грн. Как думаешь пенсия ломится на это тестирование? Старое дурачье и масок не носит.
показати весь коментар
21.09.2021 11:56 Відповісти
И почему же они живые
показати весь коментар
21.09.2021 11:59 Відповісти
пенси не так шляються. більшість має мале коло контактів. і коротких контактів. тоді кол для вірусу потрібен довгий контакт у закритому примішенні без вентиляції. грає роль кількість вдихнутих вірусинок, які видихаються хворою людиною у вигляді аерозолю.
показати весь коментар
21.09.2021 12:12 Відповісти
Пенсионеры во всех маршрутках, жеках, магазинах, банках и т.д. Невидно только откровенно дряхлых, а 60-70 повсюду
показати весь коментар
21.09.2021 12:17 Відповісти
ну якщо порівняти стан відер з гайками які на периферії називають маршрутками, то там вентиляція дай боже через дірки у палець завтовшки. то цаци різні хочуть бус з кондьором і з ковідом у придачу.
показати весь коментар
21.09.2021 12:19 Відповісти
так то ти їх бачиш як масу. а якщо візьмеш одного пенса, то він не так часто їздить, як ти собі намалював.
показати весь коментар
21.09.2021 12:21 Відповісти
У каждого есть родственники или знакомые пенсионеры. Вполне себе активные люди Дома не сидят
показати весь коментар
21.09.2021 12:28 Відповісти
саме із цієї точки зору я і пишу комент.
показати весь коментар
21.09.2021 12:29 Відповісти
Ну так живые и активные. Дай Бог здоровья
показати весь коментар
21.09.2021 12:33 Відповісти
Смертность 2% + . Уверен что ты не в этих процентах?
показати весь коментар
21.09.2021 12:13 Відповісти
Уже два года уверен. Хоть пару раз и болел. Не знаю чем. Не тестился, при болезни Хоть дома не сидел и несколько раз пересекал границу.
показати весь коментар
21.09.2021 12:20 Відповісти
Без теста? Пересекал границу? С какой страной? Предупреждаю сразу - Дырляндия это не государство
показати весь коментар
21.09.2021 12:26 Відповісти
Там же написано: не делал тест пока болел.
показати весь коментар
21.09.2021 12:30 Відповісти
заврался чувак)
показати весь коментар
21.09.2021 21:57 Відповісти
а у цивілізації швидкий тест безкоштовний. це українці на ньому бізнес роблять.
показати весь коментар
21.09.2021 12:10 Відповісти
Ожидаю в больнице на вакцинацию. Час ожидаю. Не хватает одного человека чтобы открыть флакон с вакциной. Некоторые записавшиеся просто не пришли. Так что чему удивляться. какой народ такая и Рада. А там, как известно, 43% зебилы и 13% зажоперы из секты "Спутник V"
показати весь коментар
21.09.2021 11:51 Відповісти
зелёных там большинство... Но не вакцинированы и не собираются вакцинироваться депутаты со всех фракций... Хотя ещё пожить
показати весь коментар
21.09.2021 11:56 Відповісти
Понимаешь Коля. Все относительно. Двоих моих товарищей уже похоронили. Два сотрудника выкарабкались. Шеф три недели в реанимации был, неделю в искусственной коме. Хочешь играть в русскую рулетку - пожалуйста.
показати весь коментар
21.09.2021 12:08 Відповісти
Проблема в том, что рулетка это когда тебя насильно под угрозой заставляют вакцинироваться, как недавно умершего от вакцины 19 летнего студента.

А если ты сам добровольно хочешь вакцинироваться то это твоё дело.

Почти два года у нас не было вакцин, как то пережили... И ещё можно хоть 100 лет жить без этих вакцин. А в старшилки от людей, которые заинтересованы и имеют куш от вакцин, нормальным людям не интересны.

Я например, переболел уже этим короновирусом ещё год назад, да была повышенная температура, слабость, итд... Но ничего, перенёс как грипп... Так, что мне эта вакцина сейчас нафиг не нужна, ну реально...
показати весь коментар
21.09.2021 12:16 Відповісти
Пережили? 55 тыс. умерли. Допускаю, что статистика косячит. Но и в твоей Рашке 200 000 сдохло. Это официально. Хотя кто вас там, мокшей, считает
показати весь коментар
21.09.2021 12:31 Відповісти
дай Бог, что бы рашка вся сдохла вместе с тобой кацап федоров
показати весь коментар
21.09.2021 12:45 Відповісти
Изо рта - да в пазуху. Сдохнешь раньше, чем думаешь, мокша нулевая
показати весь коментар
21.09.2021 12:52 Відповісти
Кацап федоров из паРаши, ты уже мёртвый, по определению
показати весь коментар
21.09.2021 12:54 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Та мені байдежу що там базікає руцька свиня
показати весь коментар
21.09.2021 12:57 Відповісти
Москаль, ты как был убогим рабом пуйла так им и останешься, да ещё и уколотый ширкой )
показати весь коментар
21.09.2021 13:04 Відповісти
Давно у дзеркало дивився? Та й хто такий пуйло?? За ***** знаю ********** керує,. А ти, мокшаньска бидлота, скажи - "Путін - *****" та "Крим - це Україна". А я послухаю
показати весь коментар
21.09.2021 15:45 Відповісти
я теж не вживаю матюкливих слів. Бо - немоскаль. А пуйло - він такий один і його весь світ знає. Я навіть вважаю за образу, що словом що співзвучне дітородному органу називають кремлівського диктатора. не достойний він навіть такого призвіська. Але українцям подобається - то хай.
показати весь коментар
21.09.2021 19:07 Відповісти
55т умерли за все время,это 2 года ( и то цифра натянутая, там пенсионеров в стате "последний год" больше половины), а только за это полугодие 210т от проблем крови умерло, от рака херова туча, но ковидные страшилки впереди планеты.Таких упоротых как ты даже тут с каждым днем все меньше и меньше, видать методички новые не подвезли а по старым не платят
показати весь коментар
22.09.2021 09:11 Відповісти
Еще один дегенерат. Ну что ж. Идет второй карантин. Посмотрим что петь будешь, недоразвитое. Хотя вы там на Рашке, все ипанутые.
показати весь коментар
22.09.2021 19:03 Відповісти
дятел ,тебя не укололи что ты такой агресивный, или бабло за посты перестали платить? Смотрю в последнюю неделю лютых ваксеров тут кот наплакал, либо платить перестали либо выздыхали после уколов
показати весь коментар
23.09.2021 08:57 Відповісти
Полистай интернет. и найдешь новости что-то кто-то умер в кинотеатре при просмотре №Д, А кто-то умер во время игры на компе. Что 3д или игры запретили. Кто-то и от укуса комара загнуться может. Так что пример ни о чем
показати весь коментар
21.09.2021 12:39 Відповісти
вони повинні відкрит флакон навіть коли однук дозу викинуть. одна доза не повинна не дати вакцинувати інших 5 чи 9. то тьотки туплять.
показати весь коментар
21.09.2021 12:14 Відповісти
Почему большая часть переносит легко, а некоторые балансируют между жизнью и смертью. Вот, где надо проводить исследования и искать, как можно это предотвратить. А не колоть всех без разбору.О
показати весь коментар
21.09.2021 12:24 Відповісти
ніяк. це рулетка Дарвіна. так само реагують люди на всі інші планові щеплення.
показати весь коментар
21.09.2021 12:31 Відповісти
кто вам сказал, что колят всех без разбора?
показати весь коментар
21.09.2021 12:34 Відповісти
бо немає індульгенції тим, хто вже перехворів. у 73%них мізків лише один критерій - уколотий. а перехворівшого треба колоти коли тест покаже відсутність антитіл. і в загалі усіх треба колоти після хоча б швидкого тесту, який є негативним. плюс ще протипоказання. а вони реально, якщо у людини є реакції на компоненти вакцини. українці шпигають усих. лише коли сам пацієнт знає як і що лікарю перед уколом сказати. тобто сам собі лікар.
показати весь коментар
21.09.2021 12:39 Відповісти
Поймите простую. истину. Прививка не дает 100% гарантий. Но привитые легче переносят заболевание. И меня поражает дремучесть оппонентов. Как мир оспу победил знаешь?
показати весь коментар
21.09.2021 12:55 Відповісти
Чума,холера,туберкулез.Прививка действительна на 99,9%.А прививка которая ничего не гарантирует это не прививка а какашка.В начале 19-го века нанотехнологий небыло но была гарантия да и инженеры под своими мостами стояли при их испытаниях а не стояли осторонь смотря завалится или нет.
показати весь коментар
21.09.2021 13:02 Відповісти
Пробачте. А ви хто за фахом?
показати весь коментар
21.09.2021 15:47 Відповісти
ти нe зрозумiв про що у мeнe алe bажаня щось сказати умнe заставило тebe змiнити тeму
показати весь коментар
21.09.2021 14:15 Відповісти
А кто ж тебя поймет ? Помню где-то с полгода назад уже пересекались. Судя по нулям на "табло", не я один такой "непонятливый". Мне с тобой спорить нет желания, а тем более наставлять на путь истины. Ходи не вакцинированным
показати весь коментар
21.09.2021 15:41 Відповісти
О, а Ви мабуть думаєте, що за допомогою вакцини? То може наведете скільки люду було вакциновано коли вона зникла.😂
показати весь коментар
21.09.2021 18:18 Відповісти
Господин Радуцкий! А ларчик-то просто открывается - не нужно как бы удивляться и морщить лоб - многие депутаты, наверное, знают об этой хворобе и "пользе" вакцинации больше, чем Вы думаете. И это их гражданское право! Даже ВОЗ предупреждает, что никакого насилия и принуждения по вакцинации не может быть. А Ваше право убеждать их в пользе этого грандиозного, но не совсем убедительного мероприятия. Но, если принимать за основу Ваши убеждения, то, учитывая условия жизни, питания и мед.обслуживания в окопах на линии разграничения и в тюрьмах , там уже не должно было быть ни военных, ни заключенных. И почему талибы вообще ходят без масок и пока живы??? И почему активисты в Великобритании и Нидерландах не нашли в своих больницах озвученное правительством количество больных короновирусом и вышли на митинги протестов, которые власть почему-то разгоняла газом? Вы должны признать, что в этой пандемической ситуации очень и очень много не ясного и убедительного, поэтому люди сомневаются.
показати весь коментар
21.09.2021 12:26 Відповісти
просто зелений бюрократичний мозок запрограмував у 73%ній голові, що 80% вакцинованих це єдиний критерій, за яким треба керувати людськими долями. тоді коли у цивілізації діє критерій "вакцинований. перхворівший.протестований", де перші два варіанти повинні пред"явити сертифікат вакцинації або перенесення хвороби, і перехворівших не гонять вакцинуватися аби лише досягти поствленої планки у 80%.
показати весь коментар
21.09.2021 12:35 Відповісти
Никто не имеет права заставлять вакцинироваться ,это дело каждого. А когда настойчиво под угрозой увольнений и лишение привелегий нас хотят вакцинировать любим путем,то надо подумать ...... к чему такая забота . В стране людей умирает много и не только от Ковида,есть неизлечимые болезни от которых так и не сделали вакцину....... Есть много стариков которые не доедают,и живут за чертою бедности но пристального внимания и желание улучшить и продлить их жизнь никто не предлагает в принудительном порядке..... В чем тогда подвох... в заботе о народе....????
показати весь коментар
21.09.2021 12:52 Відповісти
Тільки йдеться не про позбавлення привілеїв, ні.

Похід в театр, на стадіон, в музей і т.д. - не привілей. Люди як би платять податки і на ці речі теж.
показати весь коментар
22.09.2021 07:43 Відповісти
Перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - пожалуйста, если не вакцинирован - за свой счет сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел"

Ну замечательно!А если не болел и не вакцинирован,то всё,ты уже не человек
показати весь коментар
21.09.2021 14:25 Відповісти
Якщо школи закривають при наявності менше,ніж 80% вакцинованих вчителів- то ВР з її 50% слід теж закрити.
показати весь коментар
21.09.2021 16:16 Відповісти
а почему бы не проводить насильственно))) т.е. обязательно тестирование (антиген-тест, 15 мин - со слов крадуцкого) с выдачей соответственной бамажки-результата!

и как раз бы и показало картину маслом... надо ли ширяться ( переболел, болеет...может заболеть)

может потому что вакцинами затарились (отмыли капитал-курточки...ну кому как повезло)))), а тесты для всех - дорого... да и картина может вылезти совсем не та что в новостях свистят ...
показати весь коментар
21.09.2021 17:28 Відповісти
Бачила інформацію, що Трюдо на кілька років вперед вже нарезервував на к-ть людей, яка в чотири рази перевищує населення Канади.
показати весь коментар
22.09.2021 07:45 Відповісти
значит в ВР - все же есть люди с мозгами......
показати весь коментар
21.09.2021 17:50 Відповісти
Не розумію чому коли по новинах кажуть скільки захворіло на ковід , не кажуть скільки з них вакцинованих ? Я думаю що близько 0. Оце була б нормальна агітація за вакцинацію. Для антивакцинщиків - я вакцинувався Пфайзером і маю сертифікат. За це дякую владі - що дали можливість обрати нормальну вакцину, а не кацапський шмурдяк.
показати весь коментар
21.09.2021 17:56 Відповісти
Раніше люди купували індульгенції, а тепер "вакцианальний" сертифікат для щеплених. Час іде, а люди не розумнішають.
показати весь коментар
21.09.2021 18:25 Відповісти
є хороша притча про індульгенції: рицар-розбійник зустрів по дорозі монаха, що торгував індульгенціями. Той запевняв, що коли рицар купить індульгенцію - прощення всіх гріхів, минулих і майбутніх, то рицар із задоволенням купив. А потім зарубав монаха, забрав всю його касу і сказав своїм: ви чули цього клоуна - він сказав, що гріхи мені всі прощені. А значить і цей також. Проти логіки не попреш.
показати весь коментар
21.09.2021 19:17 Відповісти
органы самоуправления Трускавца на совещание пущать только вакцинированных всех остальных прибывших на совещание.вакцинировать индийским шмурдяком и отправить домой как вакцинированных, не признанной в ЕС вакциной,которой вакцинировали украинский народ
показати весь коментар
21.09.2021 20:21 Відповісти
А сколько из тех 50% вакцинированных депутатов купили себе сертификат о вакцинации?
показати весь коментар
21.09.2021 20:42 Відповісти
Та всі вони вже вакциновані. Вони ж за кордоном відпочивають, тому зробили щеплення, щоб була можливість туди літати. Це і не депутати роблять, лише заради відпочинку роблять собі вакцину
показати весь коментар
22.09.2021 09:26 Відповісти
Брехня, там до 50%, ещё далеко, так что, не надо лапшу вешать народу на уши. А вот интересно, он сам вакцинирован, или купил себе справку уже???
показати весь коментар
27.10.2021 18:27 Відповісти
 
 