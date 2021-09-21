Сьогодні у Верховній Раді вакциновано щонайбільше 50% депутатів, це ганьба, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО
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Зараз у Верховній Раді вакциновано щонайбільше 50% народних депутатів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету охорони здоров'я Михайло Радуцький.
Відео ICTV
"Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більш як 50% депутатів. Сьогодні Верховній Раді не треба нікого заганяти в стійло з вакцинацією. Не загонимо", - підкреслив парламентарій.
"Перед входом до зали Верховної Ради, якщо вакцинований - прошу, якщо не вакцинований - за власний кошт здай антиген-тест: 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів", - додав Радуцький.
Топ коментарі
+14 Підлога Маккартні
показати весь коментар21.09.2021 11:42
+6 Речь Брежнева
показати весь коментар21.09.2021 11:46
+4 ПанСан
показати весь коментар21.09.2021 12:17
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Будь ласка, зачекайте...
Всячески поддерживаю. Начните сегрегацию с себя
вам еще 2.5 года тырить, не хнычте...
Он Юзика і того, другого, Стефанчука попробуй ще прибий.
И переболевших тоже пусть провакцинируют, чтобы не было глупых мыслей заставлять вакцинировать всех без разбору
З них, через COVID-19 померло 35125
Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.
На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
Enter.
все видели как горят бтры на Майдане...
А если ты сам добровольно хочешь вакцинироваться то это твоё дело.
Почти два года у нас не было вакцин, как то пережили... И ещё можно хоть 100 лет жить без этих вакцин. А в старшилки от людей, которые заинтересованы и имеют куш от вакцин, нормальным людям не интересны.
Я например, переболел уже этим короновирусом ещё год назад, да была повышенная температура, слабость, итд... Но ничего, перенёс как грипп... Так, что мне эта вакцина сейчас нафиг не нужна, ну реально...
Похід в театр, на стадіон, в музей і т.д. - не привілей. Люди як би платять податки і на ці речі теж.
Ну замечательно!А если не болел и не вакцинирован,то всё,ты уже не человек
и как раз бы и показало картину маслом... надо ли ширяться ( переболел, болеет...может заболеть)
может потому что вакцинами затарились (отмыли капитал-курточки...ну кому как повезло)))), а тесты для всех - дорого... да и картина может вылезти совсем не та что в новостях свистят ...