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Марченко представив у Раді проєкт Держбюджету-2022: "Він є реалістичним і збалансованим". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді проєкт Держбюджету на 2022 рік.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Марченко озвучив основні показники проєкту Держбюджету на наступний рік і зазначив, що в пріоритеті - оборона, освіта, медицина і соціальна сфера.

Він розповів про заплановане збільшення стипендій студентам та зарплат медпрацівникам.

Міністр поінформував, що в документі закладено 15,5 мільярда гривень на забезпечення житлом військовослужбовців, поліцейських.

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Він пообіцяв, що всі українці, які потребують субсидій, будуть ними забезпечені.

Марченко повідомив, що на боротьбу з COVID-19 планується виділити 22 мільярди гривень.

Глава Мінфіну підкреслив, що проєкт Держбюджету був підготовлений на основі бюджетної декларації.

"Бюджет-2022 є реалістичним і збалансованим", - запевнив він.
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Зарплату вчителям яку порахували? 4000 баксів? Тоді справді реалістичний. Вірю! 😁
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21.09.2021 12:14 Відповісти
Це варіант держбюджету є нереалістичним по дохідній частині, по його наповненню. Перш за все по двом позиціям: по митниці (бо розрахований по космічним цінам літа ц.р. на сировину, на руду перш за все, на продукцію с/г); а також по доходам від запозичень. Я вже не кажу про традиційно нереалістичні доходи по приватизації...

Відповідно, якщо нереалістичні доходи - будуть нереалістичні видатки. Знову на ЗСУ "економитимуть"? Чи на забезпеченні пільг та субсидій для населення?
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21.09.2021 12:17 Відповісти
Даже не краснеет) Чувствуется проффесионал
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21.09.2021 12:47 Відповісти
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
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21.09.2021 13:11 Відповісти
Порошенко: "монобільшість працює на свої конверти, а не на інтереси людей"

Бюджетна політика «Слуг народу» базується не на інтересах людей, а на лобіюванні тіньових доходів - про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я наголошую - ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.
«Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині - 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?», - зауважує Порошенко.
«Бюджет - це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції», - переконаний Порошенко. Він наголосив, що для стимулювання інвестицій влада має забезпечити верховенство права і довіру, демократію, права людини, свободу ЗМІ і відсутність переслідування опозиції.
«По всім цим питанням Україна за Зеленського демонструє регрес», - констатує п'ятий Президент.
«Одна з найбільших проблем - це брехня. Якщо ви подивитесь на цей бюджет, згадайте - коли Гетманцев лобіював «лотерейку», коли Арахамія лобіював «ігорку», вони казали, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Скільки зараз заклали в доходи від «ігорки» і «лотерейки»? 700 мільйонів. Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені «Слуг народ» у вигляді конвертів «20-40-50», які розносяться по залу», - підкреслив Порошенко.
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21.09.2021 14:31 Відповісти
Конечно реалистичным, всего то и надо занять где-то полтриллиона гривен.
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21.09.2021 16:01 Відповісти
 
 