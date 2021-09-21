Марченко представив у Раді проєкт Держбюджету-2022: "Він є реалістичним і збалансованим". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді проєкт Держбюджету на 2022 рік.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Марченко озвучив основні показники проєкту Держбюджету на наступний рік і зазначив, що в пріоритеті - оборона, освіта, медицина і соціальна сфера.
Він розповів про заплановане збільшення стипендій студентам та зарплат медпрацівникам.
Міністр поінформував, що в документі закладено 15,5 мільярда гривень на забезпечення житлом військовослужбовців, поліцейських.
Він пообіцяв, що всі українці, які потребують субсидій, будуть ними забезпечені.
Марченко повідомив, що на боротьбу з COVID-19 планується виділити 22 мільярди гривень.
Глава Мінфіну підкреслив, що проєкт Держбюджету був підготовлений на основі бюджетної декларації.
"Бюджет-2022 є реалістичним і збалансованим", - запевнив він.
Будь ласка, зачекайте...
Відповідно, якщо нереалістичні доходи - будуть нереалістичні видатки. Знову на ЗСУ "економитимуть"? Чи на забезпеченні пільг та субсидій для населення?
Бюджетна політика «Слуг народу» базується не на інтересах людей, а на лобіюванні тіньових доходів - про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я наголошую - ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.
«Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині - 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?», - зауважує Порошенко.
«Бюджет - це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції», - переконаний Порошенко. Він наголосив, що для стимулювання інвестицій влада має забезпечити верховенство права і довіру, демократію, права людини, свободу ЗМІ і відсутність переслідування опозиції.
«По всім цим питанням Україна за Зеленського демонструє регрес», - констатує п'ятий Президент.
«Одна з найбільших проблем - це брехня. Якщо ви подивитесь на цей бюджет, згадайте - коли Гетманцев лобіював «лотерейку», коли Арахамія лобіював «ігорку», вони казали, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Скільки зараз заклали в доходи від «ігорки» і «лотерейки»? 700 мільйонів. Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені «Слуг народ» у вигляді конвертів «20-40-50», які розносяться по залу», - підкреслив Порошенко.