Рівень формальдегіду в повітрі Києва перевищує норму в 3,5 раза. ВIДЕО
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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулого тижня в деяких районах Києва рівень оксиду вуглецю перевищував норму в 1,5 раза, діоксиду азоту - більш ніж у 4 рази, формальдегіду - в 3,5 раза.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "24 каналу"
Такий високий рівень канцерогенів призводить до зростання захворювань, зокрема онкологічних.
Найбільше, за словами експертів, повітря Києва та інших міст забруднюється через старі автомобілі з усього світу. Це вже набуло загрозливих масштабів. Жодного контролю за вихлопними газами не відбувається. При цьому активісти, екологи та політики "забувають" про цю проблему, акцентуючи увагу лише на вигідних їм аспектах. В Україні навіть з’явився термін – екологічний тероризм, направлений на шантажування бізнесу за принципом екології", - йдеться в сюжеті телеканалу.
Експерти радять захисникам довкілля та політикам приділити свою увагу реальним проблемам, що суттєво шкодять здоров'ю та загрожують життю українців.
Крім того, повідомляють журналісти, восени традиційно спалюють листя, сухі гілки і траву. В результаті горіння у повітря вивільнюються токсини і важкі метали, а через лісові пожежі та горіння торф'яників час від часу над українськими містами нависає смог. Ця проблема також не вирішується.
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И не надо врать про то, что якобы раньше раком никто не болел. Моя бабушка умерла от рака 50 лет тому назад, когда мама еще была подростком.
Да и в принципе раньше жили явно не дольше, чем сейчас.
"тарантайках, которых у зубожилого населения хоть попой жуй?"
Проблема и в том, что население не может себе позволить современные новые тарантайки с минимальным уровнем выбросов.
Наземные взрывы ядерных бомб от Киева были очень далеко.
А вот солнце со своей радиацией - есть везде. То, что раньше просто не заморачивались диагностикой раковых заболеваний - не значит, что от них не умерали - умерали аж бегом - просто причину никто не знал.
Вы пишете о себе в мужском роде, а логика у вас - женская.
Судя по всему - логики у вас все же нет, либо вы читать не умеете. Ибо я нигде не писал, что "все проблемы от солнечного гамма-излучения." - я писал, что это один из факторов.
Просто никто не знали, от чего умирает человек. Умер и умер. Все умирают.
Что касается техосмотра - все маршрутки и грузовики проходят техосмотр - половина за собой оставляет дизельный шлейф и так сотни километров каждый рабочий день, а трогать их нельзя потому что это оптовый "клиент" ну нушальников мрев и гаи.
Как и со всеми остальными проблемами всё упирается в коррупцию, а та в беспросветную тупость большинства избирателей выбирающих по говноящику и бигбордам.
Тут головна фішка: винуваті старі авто. Бо рядові кияни путаються на старих авто під ногами у для прикладу обкурених депутатів. Накупили собі євробляшанок панімаєшлі. Хіба ще до сих пір не зрозуміло: ця влада робитиме винуватими саме небагатих українців. І саме вони терпітимуть грошові витрати і моральне знущання через забаганки "еліти".
Скільки в країні екотерористів, рейдерів? Так, невже фаховим експертам важко довести факт злочину з їх боку? Автору, щоб не писати дурниць непогано було б піти до науковців, а не чиновників і у них питати відповіді, особливо у тих, хто проводив реальні дослідження і робив аналіз інформації зібраної пунктами спостереження Київської обсерваторії. Які,до речі, спростовують твердження про головний вплив автомобілів. Компаніям потрібно припинити красти кошти і займатися реальною модернізацією. Але щоб це зрозуміти потрібно хоча б оновити мінімальні знання з фізики та хімії на рівні шкільної програми. Щодо автомобілів, то не автомобілі псують повітря а погана якість моторного палива про що не бажають згадувати представники влади, бо лише їх добра воля може змінити докорінно і швидко цю ситуацію.