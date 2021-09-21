Війська РФ застосували 120-мм міномети і стрілецьку зброю на Донбасі. Від початку доби - 2 обстріли, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО
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Протягом поточної доби, 21 вересня, станом на 12:00, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, за даними відомства, в районі населеного пункту Кам'янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру, а в районі населеного пункту Шуми ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
"Втрат серед українських захисників немає", - повідомили у відомстві.
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Слава рідній матері-Землі
Слава Незалежній Україні
Слава тим, хто протидіє млі
Хто не здавсь і не ховався в тіні
Хто запалював ясні вогні
Хто світив яскраво в дні тривоги
Хто долав безсонні ночі й дні
Впевнено йдучи до Перемоги
Слава Янголам у Небесах
Слава, шана і уклін доземний
Не спинив кого ні біль ні страх
Тільки ворог, підлий і нікчемний
Хто із болем побратимів хоронив
Тим над ким свистіли кулі й гради
Хто ув»язнений пощади не просив
Хто не здавсь, все витримав, не зрадив!
Слава тим, достойним, не рабам!
Що повік не стануть на коліна.
Слава тим, хто всім смертям назло
Зна, що ще не вмерла Україна !!!