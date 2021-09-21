Проєкт "Без цензури": Зеленський хоче, як в ОРДЛО. Як Банкова мавпує виборчий досвід Путіна. ВIДЕО

У свіжому "Без цензури" обговоримо, які висновки Україна має зробити із російських виборів у Держдуму і голосування на них мешканців ОРДЛО?

Марина Данилюк-Ярмолаєва як завжди раціонально і безжально пояснює, чому треба дивитися на світ і мешканців окупованих територій максимально тверезо і не сподіватися переманити їх на наш бік, давши більше прав і грошей, ніж в решти України.

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