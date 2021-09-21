Проєкт "Без цензури": Зеленський хоче, як в ОРДЛО. Як Банкова мавпує виборчий досвід Путіна. ВIДЕО
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У свіжому "Без цензури" обговоримо, які висновки Україна має зробити із російських виборів у Держдуму і голосування на них мешканців ОРДЛО?
Марина Данилюк-Ярмолаєва як завжди раціонально і безжально пояснює, чому треба дивитися на світ і мешканців окупованих територій максимально тверезо і не сподіватися переманити їх на наш бік, давши більше прав і грошей, ніж в решти України.
Дивіться проєкт "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
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21 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 2
Продолжение внедрения стратегии обнищания украинцев и введение нового крепостного права. И все это для отвлечения внимания людей прикрывается очередным низкопробным «95-м кварталом» в виде имитации «борьбы с олигархами». Именно так можно оценить планы «слуг не народа» (точнее - команду с Банковой от президента) на текущую пленарную неделю.
Это мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Нынешний парламент, благодаря монопольной коалиции «зеленых», с первых дней работы превратился в полный фарс. И за два года ничего не изменилось. Интересы и беды простых людей, уже живущих за чертой бедности, даже не обсуждаются представителями власти. Наоборот - все инициативы «слуг» направлены только на то, чтобы сделать украинцев только беднее и лишить последних прав.
Так, на этой неделе «слуги» собираются рассматривать два скандальных законопроекта.
Первый - полностью лишающий украинцев любых гарантий от работодателей (отменяются обязательные и гарантированные государством два выходных дня, отпуск, 8-часовый рабочий день). Второй - очередное усиление налогового бремени (налоги на продажу/покупку имущества, налоги за обработку своего же земельного пая).
Иными словами, перед «зелеными» стоит задача: окончательно сделать украинцев нищими рабами в своей же стране. А по сути, если примут изменения власти в Трудовой кодекс, дать ещё и олигархам, с которыми власть якобы «борется», бесправную и дешевую рабочую силу. Которую можно за копейки эксплуатировать - без 8-часовых ограничений, выходных и отпусков. Хотя явно не такое обещал в 2019 году на выборах кандидат в президенты Зеленский, рассказывая красивые сказки про страну своей мечты.
Конечно же «слуги» не собираются рассматривать в Раде и тему неподъемных тарифов, волнующую всю страну.
В этих условиях единственным политиком, которая реально борется против происходящего беспредела, единственной надеждой для украинцев среди нынешней безнадеги и скалой, об которую разбивается поток антинародных инициатив «слуг», является лидер оппозиции Юлия Тимошенко. Политик, которая реально и последовательно боролась, борется и будет бороться против повышения тарифов, за трудовые и социальные права людей, за увеличение пенсий и зарплат.
И главное - у нас есть наглядный пример премьерства Тимошенко в 2008-2009 годах, когда социальная политика была в приоритете у государства. Трудовые права украинцев полностью соблюдались. А газ стоил чуть больше 70 коп за куб. И это несмотря на мировой экономический кризис.
Реальная оппозиционность - это ключевое отличие Тимошенко от псевдооппозиционных «Европейской солидарности» и ОПЗЖ. Где особенно цинично смотрится Порошенко, который с 2014 года был инициатором тарифного геноцида, повысил украинцам тарифы на газ в 10-12 раз, на электроэнергию -в 5-6 раз.
А теперь с невозмутимым видом требующий уже от нынешней власти снизить тарифы. Кстати, не видно сейчас Порошенко и среди критикующих лишение украинцев трудовых прав. Наоборот, ему, как одному из олигархов, это только выгодно.
- Хаос в Украине достиг апогея - Тимошенко. Видео
Тимошенко уже четко дала понять, что «Батькивщина» будет в парламенте до последнего бороться и против увеличения налогов для людей (закон 5600), и против ограничения трудовых прав украинцев ( был подготовлен альтернативный проект «Батькивщины», который «слуги» отказались выносить на голосование). Мало того, Тимошенко прямо публично говорит о реальных мотивах власти для принятия этих законов.
К примеру, новые налоги на обработку пайев должны заставить украинцев продать подешевке свою землю. Ведь сейчас, несмотря на начало работы «рынка», селяне не продают свои паи. Прислушавшись к аргументам Тимошенко, которая призывала людей не продавать за бесценок свою землю, помешав афере «зеленых».
Так же Тимошенко настаивала, чтобы на этой неделе Рада занялась вплотную тарифным вопросам. В частности - приняла законопроект «Батькивщины» о продаже газа украинской добычи по себестоимости. А также - зафиксировала цену на газ для теплокоммунэнерго и бюджетных организаций, выделила компенсации для разницы тарифов в регионы. Это бы позволило не повышать тарифы на отопление в отопительный сезон. К сожалению, «слуги не народа» проигнорировали столь важную инициативу лидера оппозиции.
Как видим, каждая пленарная неделя Рады превращается в настоящую битву между «слугами» и Тимошенко. Ведь только она борется там за людей и за страну против антинародной власти. И украинцы это прекрасно видят. Недаром мы наблюдаем ежемесячный рост рейтингов Тимошенко, в которой миллионы людей видят единственную альтернативу Зеленскому. Жаль только, что столько времени и возможностей упущено с 2019 года…
В ближайшие две недели.
Это лонгрид, заваривайте люки, усаживайтесь поудобней. Тут рассказ о том, как украинские коррумпированные судьи и Коломойский начнут влиять на судебную систему США.
Как известно у Коломойского сейчас идут слушания в суде штата Делавер в США. За отмывку денег и много за что еще. По части вопросов слушания были американским судом приостановлены ДО получения соответствующих ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ решений украинских судов. Точный список дел пока получить мне не удалось. Важно, что Делавер ждет окончательных решений, приостановка связана с промежуточными решениями украинских судов. Все эти промежуточные решения были Коломойским обеспечены при помощи порешанных коррумпированных украинских судов. Часть из этих дел добрались ОЧЕНЬ оперативно до Верховного суда. Наверное, звезды сошлись или суммы в платежках. Сошлись.
В ближайшее время нас ждут два заседания Верховного Суда по делам Коломойского, в которых прямо указано, что они для Делавера. Я не шучу, прямо в материалах дела пишут, что по поводу Делавера беспокоим вас, дорогой украинский суд. Помощь нужна американской Фемиде, не справляется она сама, не хочет верить, что Коломойский Игорь Валерьевич честный человек. Потому надо по дельцу решение вынести.
далее -- https://ibigdan.livejournal.com/27296777.html
Обісралися порохоботи!!!
Сосіть *** п'яної мавпи!!! Хоча вам не звикати, сосали у Петі - пососете і у мавпи!!!
Підараси язикаті!!!