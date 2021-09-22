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Дніпродзержинськ(Кам'янське) (56) Дніпропетровщина (2405) прапор (435) вандалізм (398)

"Це не мій прапор все одно", - в Кам'янському дівчина спалила український прапорець. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Мешканка Кам'янського на Дніпропетровщині спалила маленький сувенірний український прапор. Після розголосу її виключили зі школи моделей.

Відео наруги над державною символікою опублікував Telegram-канал, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах одна з присутніх запитує дівчину, навіщо та спалює прапор України. Дівчина відповідає, що це не її прапор, і всі сміються.

Користувачі соцмереж з'ясували справжнє ім'я дівчини і встановили, що вона вчиться в школі при місцевому модельному агентстві. Після розголосу адміністрація закладу відповіла в листуванні обуреним користувачам, що дівчину вже виключили.

Сторінку в Instagram вона закрила. Її останній статус - "піду викину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+119
Депортувати за Урал, нехай там сміється курва
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22.09.2021 00:04
+100
Страницу в Instagram поджигательница закрыла. Ее последний статус - "пойду выкинусь".Источник: https://censor.net/ru/v3289635

Главное: правильный выбор этажа с которого "пойдет выкинется"

Что бы не тратить деньги на реанимацию и прочие глупости.
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22.09.2021 00:06
+78
Але ж за наругу над державними символами є кримінальна чи адміністративна відповідальність.

Справу вже порушено проти цієї дебілки ?

Скільки говориться: потрібно нагально переглянути закон про Громадянство. Ця істота не має права бути громадянкою. Хай лишається резидентом з відповідним паспортом негромадянина.
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22.09.2021 00:11
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Це просто не твоя країна ,такі істоти немають ні роду ні племені
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22.09.2021 12:24 Відповісти
Озвучує те, про що говорять і як ненавидять Україну і український народ її батьки!
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23.09.2021 07:45 Відповісти
Выкинулась.
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22.09.2021 12:27 Відповісти
А чого чекати від "моделі"? Вона ж на життя заробляє зовсім не головою з мізками, а зовсім іншим чином.
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22.09.2021 12:33 Відповісти
Пора вже все це кацапське лайно (17%), яке було завезене ешелонами в Україну , замість репресованих українців, ешелонами вивозити до хутір михайлівського. Не забути і попів московських, цих потрібно гнати підсрачниками до кордону.
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22.09.2021 12:54 Відповісти
Біля нас є хутір Михайлівський, їздимо там гриби збираєм, але я не хочу щоб така тварина їх підживлювала, розвіяти там на сазаліні нехай даже добривом не послужить
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07.03.2022 18:46 Відповісти
"Пойду викінусь". А це гарна ідея
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22.09.2021 12:59 Відповісти
Майже завжди це діти понаїхавших. А ці з потомків понаїхавших свідомо ненавидять все українське. Ще буває декілька відсотків просто дебілів.
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22.09.2021 13:04 Відповісти
Это больное на голову существо, горе родителям.
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22.09.2021 20:10 Відповісти
Это животное уже выкинулось или как? Может помочь там кто сможет?
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22.09.2021 13:05 Відповісти
У этой курицы просто нет мозгов. Ее мечта, находясь в модельном агентстве, лечь под богатого, продать себя любимую за бабки. Шалава.

Пусть выкидывается.
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22.09.2021 13:08 Відповісти
электорат зе-гетто он такой.
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22.09.2021 13:17 Відповісти
Электорат зе как минимум на 20 лет старше , это электорат элджея и моргенштерна
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22.09.2021 14:06 Відповісти
Ради хайпа они и говно жрать будут, но за такое нужно штрафовать и так примерно на стоимость новенького айфона, чтоб потом свою манду чесала и прикинула что к чему.
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22.09.2021 13:44 Відповісти
Молодеж спинным мозгом ощущает, что страну у них украли. Не может сформулировать кто, зачем и как. И выражает это спинным мозгом. А упоротые подцреоды радостно расхваливают вывеску, за которой у них максимум это миска похлебки от хозяина, сваренная из объедков своих сородичей.
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22.09.2021 14:12 Відповісти
Какую еще тебе родину нужно ,тварь? Думаешь, вычурно выложил свою мыслишку и все подумают, что ты умный? У тебя родину не украли, ее у тебя не было и нет, валяй, откуда приперся, в свои русские *****, и не порть воздух.
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22.09.2021 16:11 Відповісти
Встреть меня, я тебе такие ***** покажу, что ты свой язык из жопы никогда не достанеш.
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22.09.2021 16:40 Відповісти
Кацапсина, з дирляндії кулачонком ********. Тьфу, гидота сруська
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22.09.2021 17:19 Відповісти
Гидота свистит дырявым шекелем по клавиатуре.
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22.09.2021 17:35 Відповісти
"Встреть меня, я тебе такие ***** покажу" - звучит как гомосексуальная фантазия озабоченного Дырявого рускамирскага опущенца.
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23.09.2021 10:36 Відповісти
Кто увидел гомосексуальный подтекст, тот и фантазер. Как в анекдоте про кто пернул.
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23.09.2021 14:14 Відповісти
Зараз кинеться вибачатися.
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22.09.2021 14:17 Відповісти
дура уже извиняется )))

https://youtu.be/0X6JQK4DeHo
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22.09.2021 14:20 Відповісти
Швиденько прозріла? "Ні вєрю!" © Станіславський К.С.
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22.09.2021 23:28 Відповісти
Написала, что выкинется, а инстаграмм закрыла. Если ты читаешь это, девочка, на БАМе есть девятиэтажки на Никопольской, там хорошие открытые балконы с лестницы. И на окраине, и высоко, и удобно: твой любимый город в твоем распоряжении
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22.09.2021 14:22 Відповісти
Дурнуватим ніт спокою!

Осінь, загострення - от і ковбасить звіздунок тік-току.
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22.09.2021 14:38 Відповісти
ремняки бы хорошей всыпать, но низзя, враз детские омбудсмены прибегут
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22.09.2021 14:48 Відповісти
Какой же надо быть ***** чтоб так ненавидеть собственную страну?
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22.09.2021 14:48 Відповісти
это не ненависть, это недоразвитость мозга в сравнении со срамным местом...
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22.09.2021 16:40 Відповісти
Потомственная проститутка с ватним уклоном.
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23.09.2021 22:29 Відповісти
З такими даними її радо приймуть у Великій і духовній, буде там повією на МКАДі стояти. Досвід є і язик знає.
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22.09.2021 14:59 Відповісти
она и сама будет рада
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22.09.2021 16:05 Відповісти
"пойду выкинусь"...шкода.що її мама не вакинула,коли вона була ще куском лайна.
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22.09.2021 15:01 Відповісти
Вообще чутка маразм. Между прапором и цветной бумажкой есть огромная разница. Это что получается? если, я не дай бог сожгу ткань сжитую, желто синюю, мне пришьют сожжение флага? долбоебы что ли?
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22.09.2021 15:01 Відповісти
Если ты при этом Паша скажешь фразу - это не мой флаг, то да тебе пришьют сожжение флага. Л-Логика.
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22.09.2021 15:07 Відповісти
Это не логика. Это М-Маразм. Конечно, я не буду как депил на камеру это делать, есть же разница.
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22.09.2021 18:09 Відповісти
Дура она и есть дура, решила выпендриться и хайпануть. Поскольку дальше 1 хода считать не в состоянии, то и "маємо те, що маємо". Теперь прямая дорога на Россию, там её научать родину любить, флажок сожжёт не дай боже, враз сядет сначала на бутылку, а потом и в колонию к ковырялкам.
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22.09.2021 15:12 Відповісти
А акт " викидання"вона теж в Тік-Ток викладе? - Чекатиму с надією.
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22.09.2021 15:16 Відповісти
убогие умом были везде и всегда..., сидела бы в своей дыре и ладно..., сейчас о ней узнали многие..., а впрочем зачем простому манекену мозги, они только мешают "успешной карьере"....
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22.09.2021 15:20 Відповісти
уже на 24 канале извинилась тпшница с мозгом улитки и стрипером головы..тикток мозга
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22.09.2021 15:21 Відповісти
ключевое слово- После огласки ее исключили из школы моделей. и теперь она на панели или в атб или макдаке что оно и тоже..вандэрфул)))
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22.09.2021 15:22 Відповісти
..такие они, самые верные, бо тупорылые, жлобы-сватоводы зели-зрадныци-уклониста.. если у родителей есть-таки мозг - надерите своей дуре, жертве аборта, уши..
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22.09.2021 15:45 Відповісти


@Romodanivsky

·
4 год



Спочатку ти спалюєш прапор, а потім ти "ізвіняєшся" Тільки реальні тюремні терміни, судові засідання зняті як реаліті-шоу, зупинять цей українофобський шабаш колаборантів.
https://twitter.com/Romodanivsky/status/1440590394928996353
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22.09.2021 16:05 Відповісти
И как минимум, автоматическое лишение гражданства...
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22.09.2021 18:11 Відповісти
- Повісити!

- Але ж вона гарна!

- Ну добре, але потім все одно повісити!
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22.09.2021 16:38 Відповісти
найдите этой суке - должность в ОПе... ценный кадр!!!!!
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22.09.2021 16:59 Відповісти
"пойду выкинусь".- не велика втрата для україни, а може навпаки- здобуток
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22.09.2021 17:19 Відповісти
Kurw@ **@na szcmata !
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22.09.2021 18:15 Відповісти
Выкинулась ?
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22.09.2021 18:18 Відповісти
Налицо конфликт поколений.
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22.09.2021 18:26 Відповісти
А вот исключили её зря.

Это же дура. Ребёнок. Она вообще не врубается, что она делает.
Взрослым легко кричать - "Тварь! Давайте её сожжём!". Но это просто тоже неадекваты. Только взрослые.
Надо понять как поставлена обучение в этой школе. А может не только в ней. Есть ли там патриотическое воспитание.
Русские проводят мощнейшую информационную обработку детей и молодёжи. С садиков им песни поют про Родину и прочее.
И, если абстрагироваться от лжеидей, то подход абсолютно верный.
А у нас тупо дали детям смартфоны, тикток и показали, мол, соберешь 50к подписки - будешь миллионером. Вот и всё. У ребёнка мозг порван.

Эта тварь, конечно, заслужила наказания. Но исключение из школы - это защита жопы дирекции школы. Которая УЖЕ должна пострадать так как не уделила времени воспитанию детей.
А эта девка - ну ок, примут в другую. Озлобившуюсю на Украину.
Правильнее было бы:
1. Рассказать ей, что она сделала
2. Почему то, что она сделала - неправильно
3. Дать ей время подумать
4. Спросить её как она может помочь стране исправить причинённый вред.
5. Объяснить, что в следующий раз последствия могут быть иными

Такая схема воспитывает в ребёнке понимание, что он - часть Украины, он провинилися, мы готовы ему, оступившемуся, помочь. Но вместе с тем девочка должна понять, что так вести себя нельзя и она сама должна искупить свой грех, помочь себе самой и своей стране.
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22.09.2021 18:37 Відповісти
і на всяк випадок запінити , щоб не розмножувалась !
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22.09.2021 21:08 Відповісти
какая бредятина
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23.09.2021 10:48 Відповісти
А Вам по сути-то есть что сказать? Але только слово бредятина знаете?
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23.09.2021 11:29 Відповісти
по-сути? почему-то при наличии всех вами описанных плюшек (смартфоны, тик-токи) флаг своей страны сжигает (или прочие варианты) одна-две дуры (дурака) на несколько миллионов страны - бредятина что вы предлагаете
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23.09.2021 14:35 Відповісти
Я же написал выше.

Вы же читали?

Правильнее было бы:
1. Рассказать ей, что она сделала
2. Почему то, что она сделала - неправильно
3. Дать ей время подумать
4. Спросить её как она может помочь стране исправить причинённый вред.
5. Объяснить, что в следующий раз последствия могут быть иными

Такая схема воспитывает в ребёнке понимание, что он - часть Украины, он провинилися, мы готовы ему, оступившемуся, помочь. Но вместе с тем девочка должна понять, что так вести себя нельзя и она сама должна искупить свой грех, помочь себе самой и своей стране.
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23.09.2021 14:36 Відповісти
15 лет.. ***** нельзя а в тюрьму можно
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22.09.2021 18:38 Відповісти
Учила бы историю Украины , а не пи....у в агентстве фотографировала, глядишь, начала бы уважать свое государство и его символику. А, чтобы было с, чем сравнить, отправьте ее на Магадан или в Мурманск, тогда она поймет, что Украина, это лучшее место на земле, в котором ей чудом повезло родиться и жить.
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22.09.2021 19:50 Відповісти
****
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22.09.2021 20:04 Відповісти
Настільки складне питання, що відповіді не дам
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22.09.2021 20:47 Відповісти
Apollo ee48865f

Інфа по її матері, можете передати пару теплих слів

Ідентифікаційний код фізичної особи: 3163202023
ПІБ: Шапаренко Людмила Василівна
Дата народження: 09.08.1986
Дата народження(текст): 09.08.1986
Стать: Ж
Місце народження: Україна, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Малоолександрівка
Адреса ДРФО2018: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с.Малоолександрівка, вул.Невідома
Адреса ДРФО2005: Україна, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Малоолександрівка, вул. Невідома
Адреса Приват: 51900,UA, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ, СВЕРДЛОВА
Телефон: 380987093621 380972230249 380569579804 380934104531
Домашний: 380569579804
Рабочий: 380934104531
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22.09.2021 20:56 Відповісти
Малолетней придурковатой задрыпанке теперь небезопасно ходить вечером без сопровождения. Думаю, найдутся желающие помочь ей в модельной карьере - сделать ей неповторимую причёску с применением клея "Момент" или "Суперклея"....
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22.09.2021 23:09 Відповісти
Жительница Каменского на Днепропетровщине сожгла маленький сувенирный украинский флаг. После огласки ее исключили из школы моделей. Источник: https://censor.net/ru/v3289635

Дєлов - видати ій кацапський пашпорт, відібрати паспорт України і на кордон ії з Мордором .

Там у Кремляндії ії чекають брати і сестри по розуму
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23.09.2021 00:09 Відповісти
Україну може врятувати закон про інтернування.
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23.09.2021 09:18 Відповісти
1) Знайти цю лярву.

2) На коліна поставити.

3) Попросити з'їсти Прапор України.

4) Щоб принесла вибачення.
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23.09.2021 13:05 Відповісти
Спорим будет на маскве пилоткой торговать.
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23.09.2021 22:18 Відповісти
Рожу ей серной кислотой.
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24.09.2021 13:49 Відповісти
не твой и фиг с тобой давайдосвиданья наташей в Турцию
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24.09.2021 14:46 Відповісти
Это статья.
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25.09.2021 02:34 Відповісти
выгнать с Украины, если не ее страна. пусть валит в свою.
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25.09.2021 02:35 Відповісти
Падаль малолетняя!!
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25.09.2021 20:24 Відповісти
Этого мало,надо таких проституток и тех кто смотрел,лишать гражданских прав и гражданства,что бы не имела права ни работать ,ни лечиться,ни учиться,ни детей содержать
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01.03.2022 13:49 Відповісти
Пане Олексо (Шумейко): у Вас все правильно і чудово, але в одному слові будьте точнішими: не "кацапське", а "кассапське". Нема часу (і місця) для пояснень... Але я сам, особисто, якось натрапив на кагебістських нишпорок, які (маніакально!) нав'язували українцям знакового міста України першу форму. Незабаром надходить надчудова українська газета "Рада", яка детально пояснила, звідки взялася назва "кассап" (і "кацап"). Потім ця видатна газета загинула, вже вдруге... І я майже плачу, що істинно великий, 50-мільйонний народ не може відродити цієї газети. Тим більше, що її фундатор - Євген Харлампійович Чикаленко, Людина, яку свідомі Українці мають завжди ставити після, чи навіть поруч, з Іменами Шевченка, Франка, Лесі Українки, Василя Стуса...
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02.03.2022 07:44 Відповісти
Так най іде оця фобка під свій прапор до доброзичливих та ввічливий інтелектуалів-кадирівців, які, мабуть, вже достатньо зголодніли не лише за їжою, а й жінками.
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14.03.2022 22:05 Відповісти
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