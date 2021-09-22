"Це не мій прапор все одно", - в Кам'янському дівчина спалила український прапорець. ВIДЕО

Мешканка Кам'янського на Дніпропетровщині спалила маленький сувенірний український прапор. Після розголосу її виключили зі школи моделей.

Відео наруги над державною символікою опублікував Telegram-канал, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На цих кадрах одна з присутніх запитує дівчину, навіщо та спалює прапор України. Дівчина відповідає, що це не її прапор, і всі сміються.

Користувачі соцмереж з'ясували справжнє ім'я дівчини і встановили, що вона вчиться в школі при місцевому модельному агентстві. Після розголосу адміністрація закладу відповіла в листуванні обуреним користувачам, що дівчину вже виключили.

Сторінку в Instagram вона закрила. Її останній статус - "піду викину".

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