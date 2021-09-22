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Кулеба - Байдену: "Є такі країни, як РФ, які шукають свою війну". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що США не прагнуть до холодної війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на телеканал "Дом".

"Я думаю, що небажання розв'язувати чергову холодну війну - це дуже похвально для США, але, на жаль, є держави, зокрема і Російська Федерація, які шукають свою війну. Тому питання не в тому, що США не будуть робити ініціативно, а в тому, що вони робитимуть, щоб інші не розв'язували "холодні" і "гарячі" війни", - зазначив Кулеба.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Байден заявив в ООН, що США продовжать захищати союзників, але військова сила буде "останнім засобом". За його словами, Сполучені Штати готові застосувати силу тоді, коли буде необхідно, але не всі проблеми можна вирішити за допомогою зброї.

Читайте: Ми завершуємо період безжальної війни і відкриваємо нову еру безжальної дипломатії, - Байден

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
ну ви подивіться - Єрмак відповідає Байдену (правда через Кулебякіна). Новий стиль роботи МІДа - засоряти ефір непотрібними словами про любов до Байдена Перевести на нормальну мову - ознайомився, згідний і повністю солідаризуюсь зх Вашими кроками. Хлопцям зх берегів Потомаку це абсолютно не потрібно.
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22.09.2021 02:07
+2
Это слова Дeрьмака в вольном изложении
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22.09.2021 02:27
+1
Вы плохо помните что говорит кремлевский негодяй....Вторая Мировая не закончилась 8 мая 1945 года....,а это означает что мавзолейные остались навеки в 1945 году...
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22.09.2021 07:06
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ну ви подивіться - Єрмак відповідає Байдену (правда через Кулебякіна). Новий стиль роботи МІДа - засоряти ефір непотрібними словами про любов до Байдена Перевести на нормальну мову - ознайомився, згідний і повністю солідаризуюсь зх Вашими кроками. Хлопцям зх берегів Потомаку це абсолютно не потрібно.
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22.09.2021 02:07 Відповісти
Это слова Дeрьмака в вольном изложении
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22.09.2021 02:27 Відповісти
Они, мало того, что ищут, но также ещё и "побеждают" с заметной регулярностью. Я на "Скабей тв" лично слышал . Только за последние пару лет, они уже несколько раз победили и американцев, и дошли до Киева и обратно за несколько дней. А уж как доллар "вот-вот" обесценится, так это ещё можно слушать с тех времён, когда рубль был даже дороже бакса, и по сей день .

-Так "обесценился", что за одного "мёртвого президента" уже 73 "деревянных" дают))
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22.09.2021 02:15 Відповісти
...хватит войн, спрячте топор войны! Миру мир! Лишь бы не было бы войны!
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22.09.2021 04:28 Відповісти
А мені цікаво, що іще відповів Кулеба Байдену в інтерв'ю журналам: "Мурзилка" та "Сделай сам"...
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22.09.2021 06:18 Відповісти
Неправильно, которые умышленно создают войну! И создает эту войну строго одно руководящее ЛИЦО с двойной - тройной рожей, которое ненавидит саму суть цивилизации. Он ненавидит людей, как форму жизни, как конкурентов. И война самая удобная форма их уничтожения.

И вы знаете, что это за ЛИЦО ....в образе человека.
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22.09.2021 06:51 Відповісти
Военный Союз Британии США и Австралии против экеспансии Китая и РАБссии говорит о том что США вошли в новую фазу отношений с остальным Миром.... название придумайте сами.... типа не Холодная война...
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22.09.2021 06:56 Відповісти
AUKUS создан в противовес экспансии Китая и рашка сюда вообще никаким боком. Не фантазируй.
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22.09.2021 07:18 Відповісти
Говноеды РАБссии честное стадо баранов Шариковых...ИХТАМНЕТЬ НАСТАМНЕТ...
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22.09.2021 07:21 Відповісти
Ольга ********* и прочие Мавзолейные пропагандоны с 1 сентября 2021 года будут получать двойную Кремлевскую зарплату... для обсирания Украины....
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22.09.2021 07:01 Відповісти
Вы плохо помните что говорит кремлевский негодяй....Вторая Мировая не закончилась 8 мая 1945 года....,а это означает что мавзолейные остались навеки в 1945 году...
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22.09.2021 07:06 Відповісти
Не включён пункт Приобщение ООН для решения гуманитарных проблем населения регионов, которые пострадали от украинских ворюг у власти.
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22.09.2021 08:58 Відповісти
Забирайте ворюг к себе в Израиль на историческую родину, у большинства из этих ваших ворюг гражданство И уже давно есть
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22.09.2021 15:37 Відповісти
А друга Світова для підерефії так і не закінчилась 2 вересня 1945 року,бо мирної угоди між СРСР (нинішньою козломордією) і Японією не підписано й по сьогодняшній день. Отже московити ще воюють. А це єдине заняття,яке вони вельми **********, хоча й часто отримують по шмарклях у різних кутках світу,особливо,в Україні,за що її й люто ненавидять.
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22.09.2021 09:09 Відповісти
Нашел дурень, кому жаловаться!)) это ж не америкосы две атомных бомбы на Японию скидывали.....с Вьетнама-Лаоса-Кореи-Ирака-Сирии-Афгана не вылазили!))
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22.09.2021 10:31 Відповісти
Внимание! Обнаружен вражеский бот!
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22.09.2021 11:06 Відповісти
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22.09.2021 11:53 Відповісти
У тебя в роду беременные были?Зачем брюки в носки заправил?
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22.09.2021 11:55 Відповісти
Ты глянь Дима на короткой ноге с Джо?
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22.09.2021 13:19 Відповісти
Propan не надо горячиться. Это не наши ворюги, а ваши. Наши ворюги у нас сидят. Тут ворюг сажают,пан Propan. Сидел 8 лет (недавно откинулся с кичи) президент Моше Кацав...сидели министры... скоро сядет Нетаньягу... Потому беня ( вы ж на национальность намекаете, да? ) отсюда сдрыснул ...чтоб не сесть... Так что не мы их не возьмём... ни сами они не поедут...ни вы их сюда не выпихнете... И...неожиданная идея... А почему вам их у себя не посадить ? как мы тут своих сажаем ....
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22.09.2021 16:51 Відповісти
 
 