Кулеба - Байдену: "Є такі країни, як РФ, які шукають свою війну". ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що США не прагнуть до холодної війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на телеканал "Дом".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Я думаю, що небажання розв'язувати чергову холодну війну - це дуже похвально для США, але, на жаль, є держави, зокрема і Російська Федерація, які шукають свою війну. Тому питання не в тому, що США не будуть робити ініціативно, а в тому, що вони робитимуть, щоб інші не розв'язували "холодні" і "гарячі" війни", - зазначив Кулеба.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Байден заявив в ООН, що США продовжать захищати союзників, але військова сила буде "останнім засобом". За його словами, Сполучені Штати готові застосувати силу тоді, коли буде необхідно, але не всі проблеми можна вирішити за допомогою зброї.

Читайте: Ми завершуємо період безжальної війни і відкриваємо нову еру безжальної дипломатії, - Байден