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з'їзд (120) Трускавець (81) Слуга народу (2544) Тищенко Микола (291)

"Трускавець - це ідеологічно правильне рішення", - "слуга народу" Тищенко про намір однопартійців зібратися на українському курорті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

"Слуги народу" зберуться в Трускавці для поліпшення внутрішньопартійної комунікації.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це в кулуарах парламенту заявив нардеп Микола Тищенко. За його словами, Трускавець був обраний місцем збору з ідеологічних міркувань. Тищенко не назвав конкретні терміни проведення зібрання на українському курорті, але розповів, що зараз "Слуга народу" активно займається пошуком приміщення, в якому можна було б прийняти майже 500 осіб.

Також читайте: Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Наобирали імбИцилів у владу.
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22.09.2021 10:35
+14
За бюджетные деньги можно хоть и на Мальдивах собираться. А вы лохи платите налоги этим утыркам.
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22.09.2021 10:38
+11
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22.09.2021 11:41
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Наобирали імбИцилів у владу.
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22.09.2021 10:35 Відповісти
що є, то є

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22.09.2021 11:18 Відповісти
Шо то є Конституція там не навчають.
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22.09.2021 10:37 Відповісти
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22.09.2021 11:41 Відповісти
За бюджетные деньги можно хоть и на Мальдивах собираться. А вы лохи платите налоги этим утыркам.
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22.09.2021 10:38 Відповісти
все пропала Трускавец.... пропал курорт... эти гипер пупи разрушители своим явлением приносят только климатические катаклизмы ЧП аварии катастрофы и горе....
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22.09.2021 10:38 Відповісти
Нас учат жизни подлецы....
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22.09.2021 10:40 Відповісти
такой вариант для для сборов Зеленого скота не рассматривается ? как раз в партийном цвете

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22.09.2021 10:41 Відповісти
Пиятика буває ідейною? 😮То Слуга Нарота - ідейна партія?
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22.09.2021 10:41 Відповісти
Коля Трускавецький обманювати не буде!
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22.09.2021 10:43 Відповісти
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22.09.2021 10:45 Відповісти
Все правильно! Для "ЗЕ-дебілів" саме "Трускавець - ідеологічно вірне рішення"! Коли на фронті готувався наступ, то командувач збирав підлеглих йому командирів для уточнення напрямів ударів, застосовуваних сил і засобів, найближче до головної точки наступу Коли йшло масштабне будівництво, то збирали керівників на головному об"єкті А "ЗЕ-дебіли" збираються на курорті, бо це їх "головний об"єкт" - місце "развлєкухи"!!!
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22.09.2021 10:45 Відповісти
А почему котлету тищенком называют?
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22.09.2021 10:47 Відповісти
вот все чтобы не каркнула котлета... вызывает отвращение...
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22.09.2021 10:48 Відповісти
Сходняк нового Олигархата як каже Виталий Портников....
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22.09.2021 10:49 Відповісти
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22.09.2021 10:55 Відповісти
котлеты по-киевски жабам зеленым колян-оболонский подгонит)
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22.09.2021 10:56 Відповісти
На Колю-котлету глянешь и разу понятно, что у него в черепной коробке протухший куринный фарш.
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22.09.2021 10:58 Відповісти
А собраться в зоне Авдеевки слабо?Вот вам и показатель.Каков нарид таки и слуги.
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22.09.2021 11:05 Відповісти
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22.09.2021 11:23 Відповісти
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22.09.2021 11:24 Відповісти
воровать - єто не идеология, коля.
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22.09.2021 11:27 Відповісти
В Авдеевке,в актовом зале.поближе где не стреляют
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22.09.2021 11:28 Відповісти
Это сладкое слово, ХАЛЯВА, А лох, украинский нарИд, готов оплачивать этот праздник жизни, Интересно, когда до нас дойдёт, что наша украинская власть, это Альфонцы, И если мы, оплачиваем стаю пльфонцев, то мы должны знать, в какой *песок, уходят наши деньги, Если этого отчёта нет, тогда мы, тупое стадо, готовое оплачивать, прелести жизни других
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22.09.2021 11:28 Відповісти
Трускавец - это идеологически правильное решение - Мекка для Зєбілів, мля...
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22.09.2021 11:39 Відповісти
Если Коля-котлета одобряет эту тусовку, то вопросов нет, за безопасность и жизнь воачика можно не переживать.
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22.09.2021 11:56 Відповісти
Чего это их потянуло, такскать, в альма-матер? Устали работать? Все сделали?
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22.09.2021 12:18 Відповісти
свинарник на 500 слуг вполне подойдет
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22.09.2021 12:19 Відповісти
монобыдло выбрало "идеологически" правильное решение - побухать в Трускавце за народные деньги...
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22.09.2021 12:31 Відповісти
А чому не в Чорнобильскій зоні відчуження ? Тільки там і більше ніде повинні збиратись такі *слуги народу*.
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22.09.2021 12:38 Відповісти
Та так,"ідеолог оболонсько-котлєтний.
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22.09.2021 13:21 Відповісти
то есть през фактически захватил власть в парламенте с карманной партией
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22.09.2021 13:37 Відповісти
Да чего уж там! Вы бы прямо в Омане собрались... Или там только российская агентура тусуется?
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22.09.2021 13:44 Відповісти
У лісі!
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22.09.2021 14:33 Відповісти
Коля под кокосом.
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22.09.2021 16:53 Відповісти
"Слуги народа" соберутся в Трускавце для улучшения внутрипартийной коммуникации..."

Сношатся будут?
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22.09.2021 17:55 Відповісти
вот бы их там всех разом накрыть... ракетным залпом....
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22.09.2021 18:00 Відповісти
 
 