"Трускавець - це ідеологічно правильне рішення", - "слуга народу" Тищенко про намір однопартійців зібратися на українському курорті. ВIДЕО

"Слуги народу" зберуться в Трускавці для поліпшення внутрішньопартійної комунікації.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це в кулуарах парламенту заявив нардеп Микола Тищенко. За його словами, Трускавець був обраний місцем збору з ідеологічних міркувань. Тищенко не назвав конкретні терміни проведення зібрання на українському курорті, але розповів, що зараз "Слуга народу" активно займається пошуком приміщення, в якому можна було б прийняти майже 500 осіб.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ