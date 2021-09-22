Сервіс Amber Alert вже в Україні. Користувачі Facebook зможуть допомагати поліції розшукати зниклих дітей, - Клименко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Сервіс Amber Alert вже в Україні. І відтепер всі користувачі Facebook можуть допомогти поліції розшукати зниклих дітей.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Цей цифровий інструмент посилає в стрічку новин оповіщення про дітей, які зникли неподалік. У дописі бачитимете зображення і наявну інформацію про розшукувану дитину.
"Завдяки фахівцям Ювенальної поліції України, які тривалий час вели перемовини з Facebook App, наша держава стала 25-ю країною у світі, де успішно працює Amber Alert. Це важливий момент об’єднання зусиль Національної поліції України та всієї Facebook-спільноти заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки. Бо під час розшуку вирішальною може стати кожна хвилина.
"Тож ми вітаємо впровадження сервісу Amber Alert в Україні! І сподіваємося на небайдужість та допомогу всіх користувачів Facebook", - додав глава Нацполіції.
Він також нагадав, що з початку поточного року в Україні зникли 11 935 дітей. 98% з них поліція розшукала протягом доби.
Будь ласка, зачекайте...