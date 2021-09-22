Замах на Шефіра - це "привіт" Зеленському, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що замах на Сергія Шефіра - це "привіт" президенту Володимиру Зеленському та його команді.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у ВРУ.

Арахамія зазначив, що Шефір - перший помічник Зеленського і наближена до нього людина.

"З огляду на те, що він (президент. - Ред.) у від'їзді, а (Шефір. - Ред.) - легка жертва з точки зору того, що в нього немає охорони і він пересувається самостійно, тому це було легко зробити і передати такий "привіт", - пояснив глава фракції "СН".

У нардепа є три версії, чому стався замах: "Це міг бути "привіт" від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Ви ж знаєте, що багато хто з них залишили Україну з насиджених місць. За оперативною інформацією, яку надають правоохоронці, ці будуть якось мститися. Друга версія, що це російський слід, тому що останнім часом антиросійська риторика йде дуже активно. І третя, зараз напередодні таких рішучих змін щодо боротьби з впливом фінансово промислових груп, не можна відкидати і таку версію".

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Він поінформував, що в розслідуванні беруть участь найкращі фахівці, бо замах найкраще розслідувати "по гарячих слідах".

Арахамія заявив, що замах стався в лісі, а коли почали стріляти, водій додав швидкість і зупинився вже біля "Мегамаркету", де його госпіталізували.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.