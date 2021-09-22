Замах на Шефіра - це "привіт" Зеленському, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що замах на Сергія Шефіра - це "привіт" президенту Володимиру Зеленському та його команді.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у ВРУ.
Арахамія зазначив, що Шефір - перший помічник Зеленського і наближена до нього людина.
"З огляду на те, що він (президент. - Ред.) у від'їзді, а (Шефір. - Ред.) - легка жертва з точки зору того, що в нього немає охорони і він пересувається самостійно, тому це було легко зробити і передати такий "привіт", - пояснив глава фракції "СН".
У нардепа є три версії, чому стався замах: "Це міг бути "привіт" від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Ви ж знаєте, що багато хто з них залишили Україну з насиджених місць. За оперативною інформацією, яку надають правоохоронці, ці будуть якось мститися. Друга версія, що це російський слід, тому що останнім часом антиросійська риторика йде дуже активно. І третя, зараз напередодні таких рішучих змін щодо боротьби з впливом фінансово промислових груп, не можна відкидати і таку версію".
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Він поінформував, що в розслідуванні беруть участь найкращі фахівці, бо замах найкраще розслідувати "по гарячих слідах".
Арахамія заявив, що замах стався в лісі, а коли почали стріляти, водій додав швидкість і зупинився вже біля "Мегамаркету", де його госпіталізували.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
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Ну, що зараз проблема знайти гранатомет чи гранатомети?
І як та додаткова охорона, яку винайме собі "постраждалий" захистить його від пострілу з гранатомету
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол https://censor.net/ru/n3288700
Дивися Давидка, не накаркай. Бо такими словами не шуткують і їх можуть сприйняти буквально.
Очередное шоу клоунов. Вагнергейт хотят замять.
А если серьезно, то нам пох на шифера вашего, нехай его метеорит забодает. Слыхал, Агрохимия? БУРБУ В СТУДИЮ!!!
При правильной демократии убийство одного человека ничего не решает, потому что он всего лишь озвучивает/проталкивает общенародную волю; а вот при автократии или мафиозной олигократии - да, при мафии могут быть убийства ключевых людей со своими личными интересами.
Сами стреляют, типа страдальцы за народ,
Идите лесом, твари зегнидные