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Замах на Шефіра - це "привіт" Зеленському, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що замах на Сергія Шефіра - це "привіт" президенту Володимиру Зеленському та його команді.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у ВРУ.

Арахамія зазначив, що Шефір - перший помічник Зеленського і наближена до нього людина.

"З огляду на те, що він (президент. - Ред.) у від'їзді, а (Шефір. - Ред.) - легка жертва з точки зору того, що в нього немає охорони і він пересувається самостійно, тому це було легко зробити і передати такий "привіт", - пояснив глава фракції "СН".

У нардепа є три версії, чому стався замах: "Це міг бути "привіт" від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Ви ж знаєте, що багато хто з них залишили Україну з насиджених місць. За оперативною інформацією, яку надають правоохоронці, ці будуть якось мститися. Друга версія, що це російський слід, тому що останнім часом антиросійська риторика йде дуже активно. І третя, зараз напередодні таких рішучих змін щодо боротьби з впливом фінансово промислових груп, не можна відкидати і таку версію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл автомобіля Шефіра пов'язуємо з протидією політиці Зеленського щодо боротьби з олігархами, - радник глави ОП

Він поінформував, що в розслідуванні беруть участь найкращі фахівці, бо замах найкраще розслідувати "по гарячих слідах".

Арахамія заявив, що замах стався в лісі, а коли почали стріляти, водій додав швидкість і зупинився вже біля "Мегамаркету", де його госпіталізували.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Это не привет и не покушение, а ИНСЦЕНИРОВКА квартальной шоблы с целью ужесточить контроль и давление на проукраинские силы в Украине. Сценарий был такой и у Германии времён Гитлера и в Параше времён Х..ла.
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22.09.2021 12:25
+27
Пока зекрыса крупно не посралась с тем шефиром,тот вообще был никому не нужен -так что не звизди,хламидия )
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22.09.2021 12:22
+24
Мохнорылая абизяна, этими фокусами вагнергейт не замажете. Насрать на вашего шифера, рассказывайте кто кацапам инфу сливает.
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22.09.2021 12:27
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Народ запасается попкорном и с нетерпением ждет подобные привета всем слугам урода и околожопистам, НО....с более успешными результатами!
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22.09.2021 12:49 Відповісти
Ось якраз цим інтерв'ю Арамія підтвердив, що це постановка для відосіка. Всі такі "бойкі" і "сміливі" і зразу встановили, що це привіт Зеленському, ніби самі там були, чи чули "замову". Якби це було реально, то похавалися б по норах, переоділися б у сарафани і парики, намалювали б губи, щоб ніхто не впізнав і валили б подалі звідси, хто на ростов, а хто і подалі - в москву. Дешевізна!
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22.09.2021 12:50 Відповісти
Відверто, то думаю, що режисура 95 Кварталу, щоб підігріти суспільство. Вони тут фахівці. На броньоване авто з звичайною стрілецькою зброєю могли піти аматори, які ні сном і духом про те авто і хто в ньому їде, чи просто полякати. Можливо, і Нахмановича в машині не було, коли стріляли. Вірогідніше за все - спектакль, розіграш охлосу.
Ну, що зараз проблема знайти гранатомет чи гранатомети?
І як та додаткова охорона, яку винайме собі "постраждалий" захистить його від пострілу з гранатомету
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22.09.2021 12:51 Відповісти
Арахамия: "У нардепа есть три версии... И третья, сейчас накануне таких решительных изменений по борьбе с влиянием финансово-промышленных групп, нельзя исключать и такую версию"



Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол https://censor.net/ru/n3288700

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22.09.2021 18:11 Відповісти
ви тільки почитайте, що агрохимия меле, зразу ж видно особу не словянської зовнішності і яка абсолютно не володіє державною мовою. Шефір був без хорони і, увага, "передвигается самостоятельно"

Дивися Давидка, не накаркай. Бо такими словами не шуткують і їх можуть сприйняти буквально.
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22.09.2021 12:54 Відповісти
Хотели бы убрать - убрали бы.

Очередное шоу клоунов. Вагнергейт хотят замять.
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22.09.2021 12:55 Відповісти
тихо шифером шурша .... (с)
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22.09.2021 12:57 Відповісти
Беніны методи. Головный Рейдер зробив попередження - адже вже не першый тиждень говорять про те, що Шефир звалив від ЄРмакозеліного дуету
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22.09.2021 12:59 Відповісти
А надагресивна активність араХАМії у захопленні влади над ВР кланом БЄні - показання саме того, якою ефективною була його тьорка з Бєнєй на футболі .
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22.09.2021 13:03 Відповісти
проста нада пафтарить
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22.09.2021 12:59 Відповісти
Ну что за самодеятельность?! Где вы стрелять учились, бестолочи? Обычной пулей по бронированному авто.

А если серьезно, то нам пох на шифера вашего, нехай его метеорит забодает. Слыхал, Агрохимия? БУРБУ В СТУДИЮ!!!
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22.09.2021 13:01 Відповісти
ок, озвучил первую, вторую, третью версию. А почему замолчал нулевую? Это просто шоу для пересичных зелебобиков, отличный способ отвлечь внимание от чего-то важного, или распилить еще больше денег на охрану, или отмазка для дальнейшего обособления небожителей от народа.

При правильной демократии убийство одного человека ничего не решает, потому что он всего лишь озвучивает/проталкивает общенародную волю; а вот при автократии или мафиозной олигократии - да, при мафии могут быть убийства ключевых людей со своими личными интересами.
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22.09.2021 13:04 Відповісти
В Україні демократії нема за визначенням. Демократія має бути як в усіх цивілізованих країнах - 1) представницькою; 2) пропорційною до складу населення; 3) мажоритарною. Всі три складових у нас відсутні.
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22.09.2021 14:09 Відповісти
Це відволікання уваги від справи вагнерівців.
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22.09.2021 13:08 Відповісти
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22.09.2021 13:08 Відповісти
Разборки за пирог внутри окружения.
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22.09.2021 13:11 Відповісти
Это у шефира "антироссийская риторика"? Агрохимия умеет насмешить.))
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22.09.2021 13:14 Відповісти
Вітаю початок зачистки країни від жидобільшовицького кагалу! Позасудові розправи мають стати нормою в країні де суди корумповані і процвітає корупція на державному рівні. Народ має брати правосуддя в свої руки! Створюйте Комітети Лінча на місцях і мочіть корумповане падло яке увірувало в свою безкарність і недоторканість!
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22.09.2021 13:18 Відповісти
А может КОЛЛЕКТОРЫ?
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22.09.2021 13:21 Відповісти
А когда эту гребаную мартышку грохнут?Может деньжат куда то скинуть надо на патроны?
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22.09.2021 13:25 Відповісти
Якось пофіг на вас. Нехай стріляють. Заслужили.
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22.09.2021 13:27 Відповісти
Пиар по малански. Очередью из автомата и никто не пострадал! Цирк от зедебилов. Очередное отвлечения народа от расследования по вагнеровцам. Слишком близко подошли к правде.
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22.09.2021 13:30 Відповісти
абізяна знає все.
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22.09.2021 13:33 Відповісти
а вот сухумская макака сиганет с крыши высотки...
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22.09.2021 13:42 Відповісти
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22.09.2021 13:51 Відповісти
Думаю все значно простіше))... Взяв хабар а завдання не виконав.Хабар віддавати відмовився ось і результат прилетів. Теж мені політичний діяч))😄
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22.09.2021 14:36 Відповісти
так он давно уже "с приветом"
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22.09.2021 14:44 Відповісти
Назвіть хоч одного "шефіра" в Україні без "прівєта" і я серед ночі встану поцікавитись що за один і ткнути дрючком (чи не здох?).
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22.09.2021 17:17 Відповісти
За часів президенства Зеленського статки олігархів виросли в РАЗИ, їм це точно не вигідно, а окрім них більше нікому. Отже ІНСЦЕНУАЦІЯ.
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22.09.2021 15:18 Відповісти
Так это Арахамия привет Зеле передал?!...
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22.09.2021 19:19 Відповісти
Кому всрался шыфер, говнохамия и зеленский?

Сами стреляют, типа страдальцы за народ,

Идите лесом, твари зегнидные
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22.09.2021 21:57 Відповісти
Лупате одоробло,тобі не соромно?
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23.09.2021 08:11 Відповісти
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