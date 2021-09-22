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Штраф до 34 тис. грн за використання підроблених COVID-документів пропонує запровадити Кабмін, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Кабінет Міністрів запропонував Раді посилити відповідальність за підробку документів про щеплення.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми підтримали законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення. Такі безвідповідальні дії — це загроза для всього суспільства, і ми будемо реагувати відповідним чином", - йдеться в повідомленні.

Так, Кабмін пропонує:

- штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років буде передбачено для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;

- штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки пропонується передбачити для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;

- штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років пропонуємо запровадити за підроблення таких документів із метою розповсюдження.

В уряді сподіваються, що парламент підтримає цю відповідальну перед суспільством ініціативу.

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Автор: Наталя Джума
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лес рубят - щепки летят
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22.09.2021 17:52 Відповісти
Один студент умер через несколько дней после вакцинации, а 57 тысяч украинцев умерли без вакцинации.

Но для дебилов, очевидно, 1>57000
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23.09.2021 02:52 Відповісти
 
 