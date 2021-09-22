Штраф до 34 тис. грн за використання підроблених COVID-документів пропонує запровадити Кабмін, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабінет Міністрів запропонував Раді посилити відповідальність за підробку документів про щеплення.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні ми підтримали законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення. Такі безвідповідальні дії — це загроза для всього суспільства, і ми будемо реагувати відповідним чином", - йдеться в повідомленні.

Так, Кабмін пропонує:

- штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років буде передбачено для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;



- штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки пропонується передбачити для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;



- штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років пропонуємо запровадити за підроблення таких документів із метою розповсюдження.

В уряді сподіваються, що парламент підтримає цю відповідальну перед суспільством ініціативу.

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