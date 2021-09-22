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Новини Відео Політика України Замах на Шефіра
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Нацполіція (13911) Шефір_Сергій (115) Клименко Ігор (357)

Клименко про версії замаху на Шефіра: Його держдіяльність, тиск на владу і дестабілізація в країні. Можливою є участь іноземних спецслужб. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Правоохоронці наразі розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Відео Україна 24

"З урахуванням отримання попередніх даних три основні версії, які розглядає Національна поліція України, - це у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво країни та з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн", - сказав Клименко.

За його словами, справа перебуває на контролі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стріляли з автоматичної зброї. Автомобіль Шефіра проїхав зі спущеним колесом ще 5 км, - Клименко

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Неделю про этого сраного Шерифа теперь будут гудет. Отвлекают от допроса Бурбы по тск, марьяны безмозглой и вангеровцев в целом...
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22.09.2021 14:49
+15
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал покушение на Сергея Шефира весьма предсказуемо и связал его с «антиолигархическим законом». Примерно в таком же ключе высказался и Арахамия. Вы прослеживаете в этих заявлениях причинно-следственную связь? Я нет - где Шефир, а где принятие законов. Тогда зачем? Ставлю 60/40, что это постановка тех персонажей в зелёной власти, которые жаждут усиления полномочий Зеленского в силовом блоке. Впрочем, этого жаждет и сам Зеленский. И чем ближе выборы, тем это желание будет усиливаться - вплоть до "чрезвычайных полномочий" и необходимости введения "особого положения". Вторая версия (здесь 40/60) - Арсенборисыч. Демонстрирует, что при нём такого "беспредела" не было, и он всё держал под контролем. Вряд ли рассчитывает, что его вернут на должность - скорее, это элемент его возвращения в большую политику и демонстрация необходимости "сильной руки". Нагнетаться будет всё больше - ещё и Порошенко приплетут. Так что продолжение следует... -UPD- Зеленский отреагировал на покушение на Шефира. Сказал, что это "даёт ему мандат на перемены и ответ будет сильным". Ясно-понятно - будут закручивать гайки гражданских свобод и усиливать полномочия силовых структур. Путинизм уже близко. * * * Так бы оперативно он реагировал на гибель наших бойцов.

@Helgi Sharp
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22.09.2021 14:51
+14
Сама главная версия - отвлечение от государственной измены высшего эшелона власти. Отвлечь от ТСК по вагнергейту. И могут физически устранить свидетелей.
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22.09.2021 14:51
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КАК РАЗ ДО КОНЦА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА.
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22.09.2021 14:49 Відповісти
По хорошему Шерифа можно было бы и убить, пожертвовать так сказать пешкой. Тогда было бы шоу по-круче. И можно было бы посадить Порошенко по настоящему
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22.09.2021 14:50 Відповісти
В некролізі так і написати - загинув під час зйомок детектива.)
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22.09.2021 14:55 Відповісти
Шефір не пєшка, а хазяїн Кварталу. Це бубочка в нього завжди був пєшкою
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22.09.2021 16:49 Відповісти
Там вооще-то всем рулит Андрей Елдак. Как он скажет так и будет и плевать ему на всяких шерифов
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22.09.2021 16:55 Відповісти
общаком він не рулить
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22.09.2021 17:10 Відповісти
Голобородька-стрільця вже допитали?
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22.09.2021 15:46 Відповісти
Неделю про этого сраного Шерифа теперь будут гудет. Отвлекают от допроса Бурбы по тск, марьяны безмозглой и вангеровцев в целом...
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22.09.2021 14:49 Відповісти
Совершенно в крапочку. Обрати внимание, что каждый час-два пишут стать об этом
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22.09.2021 14:54 Відповісти
перші дві зрозуміло, що Зорян та Шкіряк
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22.09.2021 14:49 Відповісти
Да не, варианты проще : Порошенко или крывавый барига, или братоубийца. На выбор. Страшные человечищА ! и шофера ранили и шиферу в штаны насрали ! ))
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22.09.2021 14:59 Відповісти
А четвертая наступили кому на бизнес отжали
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22.09.2021 14:50 Відповісти
Стрелял Игорь Николаев

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22.09.2021 14:51 Відповісти
" целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране" Источник: https://censor.net/ru/n3289759

Опять? виновные будут назначены как и в "деле Шеремета"?
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22.09.2021 14:50 Відповісти
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал покушение на Сергея Шефира весьма предсказуемо и связал его с «антиолигархическим законом». Примерно в таком же ключе высказался и Арахамия. Вы прослеживаете в этих заявлениях причинно-следственную связь? Я нет - где Шефир, а где принятие законов. Тогда зачем? Ставлю 60/40, что это постановка тех персонажей в зелёной власти, которые жаждут усиления полномочий Зеленского в силовом блоке. Впрочем, этого жаждет и сам Зеленский. И чем ближе выборы, тем это желание будет усиливаться - вплоть до "чрезвычайных полномочий" и необходимости введения "особого положения". Вторая версия (здесь 40/60) - Арсенборисыч. Демонстрирует, что при нём такого "беспредела" не было, и он всё держал под контролем. Вряд ли рассчитывает, что его вернут на должность - скорее, это элемент его возвращения в большую политику и демонстрация необходимости "сильной руки". Нагнетаться будет всё больше - ещё и Порошенко приплетут. Так что продолжение следует... -UPD- Зеленский отреагировал на покушение на Шефира. Сказал, что это "даёт ему мандат на перемены и ответ будет сильным". Ясно-понятно - будут закручивать гайки гражданских свобод и усиливать полномочия силовых структур. Путинизм уже близко. * * * Так бы оперативно он реагировал на гибель наших бойцов.

@Helgi Sharp
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22.09.2021 14:51 Відповісти
у Путина для издевательства над русскими есть черная жижа, которой он их слегка подкармливает

чем собирается кормить украинцев авторитатор ЗЕленский ?

ЗЕльоной жижей ?

в формуле "хлеба и зрелищ" хлеб стоит на первом месте
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22.09.2021 15:02 Відповісти
Сама главная версия - отвлечение от государственной измены высшего эшелона власти. Отвлечь от ТСК по вагнергейту. И могут физически устранить свидетелей.
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22.09.2021 14:51 Відповісти
лучше спросить почему нет визового режима с той стороной.
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22.09.2021 14:51 Відповісти
Четвертая версия - этот фигурант часто ездил домой к ахметке,выпил там весь чай,хозяин мог проявить недовольство.
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22.09.2021 14:53 Відповісти
Ленка сценарий писала?

Безбарьерный сценарий бездарной инсценировки.
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22.09.2021 14:54 Відповісти
Это в приложении к сценарию от 95-но квартала написаны эти три версии??
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22.09.2021 14:55 Відповісти
"..это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран"

о ком это ?

о Генри Киссенджере? о Збигневе Бзежинском ?

нет, панове!

это о поганом сценаристе-продюсере....

ДОПАНУВАЛИСЬ !!!!
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22.09.2021 14:56 Відповісти
ДО САМОГО КРАЮ !
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22.09.2021 14:56 Відповісти
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22.09.2021 14:56 Відповісти
У кого?
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22.09.2021 15:01 Відповісти
стреляли в шефира

попали в шофера

расследует шериф
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22.09.2021 14:57 Відповісти
"Хотели бы убить-убили!"
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22.09.2021 14:57 Відповісти
На фотке полицейский под маской ржёт,пытаясь описывать эту бездарную комедию.
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22.09.2021 14:58 Відповісти
для 73% пойдет и такая лапша.
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22.09.2021 14:58 Відповісти





свічка


@svecha62

·
12 хв



AllГолобуцький Когда правоохранители будут просматривать видео в поисках кадров с возможными исполнителями сегодняшнего покушения, может, заодно найдут видео с машиной Трухина? Чтоб дважды не вставать, так сказать…
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22.09.2021 15:02 Відповісти
а почему этим сбу не занимается? ах, ну да... не интересно... не экономика...
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22.09.2021 15:07 Відповісти
Агов, поліцейські, супер опера і слідаки, а де версія про напад на водія? По всіх признаках і залишенних слідах на місці злочину якраз стріляли по водію, чи працюєте на замовлення?
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22.09.2021 15:10 Відповісти
Як кіно буде називатись? "Свати-кіллери"?
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22.09.2021 15:10 Відповісти
Стріляв брат "луцького терориста"

Сергій Поярков якраз вчора про розстріл парламенту відео видав
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22.09.2021 15:14 Відповісти
мой опыт говорит что такая кучность никак не соответствует скорости 80 км/час движения автомобиля

АК-74 выдает 10 выстрелов в секунду.

автомобиль на скорости 80 км/часза 1 секунду проезжает 22 метра

еще вопросы остались?
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22.09.2021 15:14 Відповісти
Основная версия-спецслужбы Острова Бали них левостороннее движение

Думали что там где водила сидит Шефирли
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22.09.2021 15:19 Відповісти
Версию с инсценировкой-постановкой уже отбросили?
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22.09.2021 15:22 Відповісти
чуть чуть про "госдеятельность" шефира

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22.09.2021 15:22 Відповісти
Замнут
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22.09.2021 15:27 Відповісти
Даю ще одну версію: п'яний суддя з дробовика промахнувся по козі чи собаці.
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22.09.2021 15:28 Відповісти
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22.09.2021 15:42 Відповісти
Виноват шофьер. Он подставил шефира под рошенки.
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22.09.2021 15:33 Відповісти
Спецслужбы так не работают примитивно...
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22.09.2021 15:42 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

4 ч. ·



У Зеленского решили добавить драматургии в низкопробном сериале «Голобородько против олигархов». И вдруг резко произошло «покушение» на первого помощника президента Шефира.

Теперь нам начнут разводить балаган из серии «Олигархи хотят физически устранить президента, который с ними борется».

Все бы ничего, но политтехнологи Банковой такие тупые, что забыли: все знают, что Шефир - это одно из контактных лиц Зеленского с олигархами. Ну, теми, с которыми якобы борется Голобородько.

Для тех, кто решил пустить слезу, напомню, как Гонтарева себе дом палила, сидя в Лондоне…
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22.09.2021 16:06 Відповісти
Сценарист

2005 - Кушать подано! (Украина)
2006 - Профессор в законе (Украина)
2010 - Новогодние сваты (Украина)
2009 - Любовь в большом городе (Украина), фильм вошел в список самых успешных фильмов украинского производства по версии strana.ua[5]
2011 - Легенда. Людмила Гурченко (Украина)

продюсер

2008 - Сваты (Украина)
2009 - Чудо (Украина)
2009 - Сваты 2 (Украина)
2009 - Сваты 3 (Украина)
2009 - Как казаки … (Украина)
2010 - Сваты 4 (Украина)
2010 - Новогодние сваты (Украина)
2011 - Сваты 5 (Украина)
2011 - Я буду рядом; получил главный приз фестиваля «Кинотавр».
2012 - 8 первых свиданий, восьмой в рейтинге страны по кассовым сборам на 2018 год
2012 - Ржевский против Наполеона, седьмое место в рейтинге самых успешных фильмов Украины
2013 - Любовь в большом городе 3, фильм стал третьим в списке самых успешных фильмов украинского производства по версии strana.ua[5]
2015 - Слуга народа, сериал приобрела компания Netflix 21 мая 2019 года был назначен первым помощником 6-го президента Украины Владимира Зеленского. На этом посту отметился высказыванием о пересмотре закона о 21 мая 2019 года был назначен первым помощником 6-го президента Украины Владимира Зеленского. На этом посту отметился высказыванием о пересмотре закона о языке, вызвавшем общественный резонанс. О том что он сценарист уже ни слова Уже только -Общественый деятель.....
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22.09.2021 16:23 Відповісти
Инсценировка. Отводят внимание от "вагнеровцев".
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22.09.2021 16:31 Відповісти
Дешеве шапіто для зе-лохів.
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22.09.2021 16:33 Відповісти
Спецслужбы иностранных стран ?! Межгалактический заговор тоже неплохая версия.
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22.09.2021 16:35 Відповісти
 
 