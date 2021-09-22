Клименко про версії замаху на Шефіра: Його держдіяльність, тиск на владу і дестабілізація в країні. Можливою є участь іноземних спецслужб. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Правоохоронці наразі розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
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"З урахуванням отримання попередніх даних три основні версії, які розглядає Національна поліція України, - це у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво країни та з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн", - сказав Клименко.
За його словами, справа перебуває на контролі.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.
Будь ласка, зачекайте...
Опять? виновные будут назначены как и в "деле Шеремета"?
@Helgi Sharp
чем собирается кормить украинцев авторитатор ЗЕленский ?
ЗЕльоной жижей ?
в формуле "хлеба и зрелищ" хлеб стоит на первом месте
Безбарьерный сценарий бездарной инсценировки.
о ком это ?
о Генри Киссенджере? о Збигневе Бзежинском ?
нет, панове!
это о поганом сценаристе-продюсере....
ДОПАНУВАЛИСЬ !!!!
попали в шофера
расследует шериф
свічка
@svecha62
·
12 хв
AllГолобуцький Когда правоохранители будут просматривать видео в поисках кадров с возможными исполнителями сегодняшнего покушения, может, заодно найдут видео с машиной Трухина? Чтоб дважды не вставать, так сказать…
Сергій Поярков якраз вчора про розстріл парламенту відео видав
АК-74 выдает 10 выстрелов в секунду.
автомобиль на скорости 80 км/часза 1 секунду проезжает 22 метра
еще вопросы остались?
Думали что там где водила сидит Шефирли
4 ч. ·
У Зеленского решили добавить драматургии в низкопробном сериале «Голобородько против олигархов». И вдруг резко произошло «покушение» на первого помощника президента Шефира.
Теперь нам начнут разводить балаган из серии «Олигархи хотят физически устранить президента, который с ними борется».
Все бы ничего, но политтехнологи Банковой такие тупые, что забыли: все знают, что Шефир - это одно из контактных лиц Зеленского с олигархами. Ну, теми, с которыми якобы борется Голобородько.
Для тех, кто решил пустить слезу, напомню, как Гонтарева себе дом палила, сидя в Лондоне…
2005 - Кушать подано! (Украина)
2006 - Профессор в законе (Украина)
2010 - Новогодние сваты (Украина)
2009 - Любовь в большом городе (Украина), фильм вошел в список самых успешных фильмов украинского производства по версии strana.ua[5]
2011 - Легенда. Людмила Гурченко (Украина)
продюсер
2008 - Сваты (Украина)
2009 - Чудо (Украина)
2009 - Сваты 2 (Украина)
2009 - Сваты 3 (Украина)
2009 - Как казаки … (Украина)
2010 - Сваты 4 (Украина)
2010 - Новогодние сваты (Украина)
2011 - Сваты 5 (Украина)
2011 - Я буду рядом; получил главный приз фестиваля «Кинотавр».
2012 - 8 первых свиданий, восьмой в рейтинге страны по кассовым сборам на 2018 год
2012 - Ржевский против Наполеона, седьмое место в рейтинге самых успешных фильмов Украины
2013 - Любовь в большом городе 3, фильм стал третьим в списке самых успешных фильмов украинского производства по версии strana.ua[5]
2015 - Слуга народа, сериал приобрела компания Netflix 21 мая 2019 года был назначен первым помощником 6-го президента Украины Владимира Зеленского. На этом посту отметился высказыванием о пересмотре закона о 21 мая 2019 года был назначен первым помощником 6-го президента Украины Владимира Зеленского. На этом посту отметился высказыванием о пересмотре закона о языке, вызвавшем общественный резонанс. О том что он сценарист уже ни слова Уже только -Общественый деятель.....