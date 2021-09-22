МОЗ запровадить обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 чиновників і працівників закладів освіти, - Ляшко. ВIДЕО
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В Україні запровадять обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, а також місцевих держадміністрацій.
Про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пропонуємо впровадити обов'язкові профілактичні щеплення проти COVID-19. Зокрема, для співробітників закладів освіти, співробітників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також міських адміністрацій", - зазначив глава МОЗ.
За словами Ляшка, такий підхід вже передбачено чинним законодавством.
"Статтею №12 закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи поширення ними інфекційних захворювань, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних захворювань", - додав він.
"У квітні цього року ЄСПЛ підтвердить положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить конвенції про захист прав людини", - підкреслив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Люди добьются, что их лишили права на труд незаконно, а потом из бюджета будут платить за вынужденный прогул. Надо произвести изменения в законах, а потом не допускать.
Мы живем в период когда прежние законы защищающие право перестают действовать, и право гражданина становиться ничем.Прям как в стареньких фантастиках американских, и ведь это не только у нас, весь мир в этом говне вариться. Тут хочешьнехочешь ,а начнешь Библию подгонять под сюжет нынешних реалий и пускать не будут,и продавать, и ведь уже не стесняясь говорят что это ежесезонная вакцинация будет.Смотрю так и думаю,неужели это не сон, нет, реальность, и с каждым месяцем она все абсурднее.А ведь многие еще в начале 2020 говорили - весь мир заставят колоться, принудят любым способом, даже если болел, если иммунитет сильнейший,побарабану.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1944143-obovyazkovoyi-vaktsinatsiyi-vid-koronavirusu-v-********-ne-bude-premyer
БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ И БРЕХНЕЙ ПОГОНЯЕТ. Задолбала эта брехливая власть!!!!
Тоесть это незакончится никогда? Уже практически в открытую говорят МЫ ПОСАДИМ ВАС НА ИГЛУ, И ХРЕН ВЫ СЛЕЗИТЕ.
дятлы.
Кстати готовы уже ежегодно колоться, ляшко на вас очень надееться курточка нужна,и штаны с отливом, и в ялту .
Не понятно (видимо хотят бабло отмыть или что другое) почему ляшки будоражат население устрашением ситуации.
Считаю, у нас ситуация очень хорошая. Судите сами: карантина нет априори, вакцинировалась очень малая часть населения, и... И ни хера страшного не происходит.
ведь уже есть утверждение, что переболевшие и имеющие большое количество антител защищены не менее прививки (которая не убережет от коронавируса, а лишь облегчает его течение...так, как и возникший к нему иммунитет у переболевших)
так почему не начать с тестирования ??? обязательного (и менее страшного для антиваксеров)))