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МОЗ запровадить обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 чиновників і працівників закладів освіти, - Ляшко. ВIДЕО

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В Україні запровадять обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, а також місцевих держадміністрацій.

Про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропонуємо впровадити обов'язкові профілактичні щеплення проти COVID-19. Зокрема, для співробітників закладів освіти, співробітників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також міських адміністрацій", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, такий підхід вже передбачено чинним законодавством.

"Статтею №12 закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи поширення ними інфекційних захворювань, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних захворювань", - додав він.

"У квітні цього року ЄСПЛ підтвердить положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить конвенції про захист прав людини", - підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року в Україну надійде ще як мінімум 16 млн доз вакцин від COVID-19, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
ляшко, чючєло, читай конституцію.
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22.09.2021 14:54
+9
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН

https://www.unn.com.ua/ru/news/1944143-obovyazkovoyi-vaktsinatsiyi-vid-koronavirusu-v-********-ne-bude-premyer

БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ И БРЕХНЕЙ ПОГОНЯЕТ. Задолбала эта брехливая власть!!!!
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22.09.2021 15:10
+6
Предлагаем внедрить обязательных профилактичечских прививок от COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/v3289760

Тоесть это незакончится никогда? Уже практически в открытую говорят МЫ ПОСАДИМ ВАС НА ИГЛУ, И ХРЕН ВЫ СЛЕЗИТЕ.
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22.09.2021 15:38
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ляшко, чючєло, читай конституцію.
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22.09.2021 14:54 Відповісти
Зобов'язувати проводити щеплення громадян України можна тільки якщо введений особливий правовий режим Воєнного або Надзвичайного стану! Не забувайте про це! Інакше всі ці дії не відповідають Конституції України і є перевищенням повноважень чиновників, а чиновники зобов'язані діяти виключно в межах власних повноважень і відповідно до Конституції та законів України!
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22.09.2021 14:55 Відповісти
Где ты такую херню вычитал, что при военном стане можно когото принудительно вакцЫнировать?
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22.09.2021 14:56 Відповісти
Его хотелки окончательно размажут в грязь законы, касающиеся прививок, да и любой закон они будут игнорировать после этого. Они же вякают о правовом государстве.

Люди добьются, что их лишили права на труд незаконно, а потом из бюджета будут платить за вынужденный прогул. Надо произвести изменения в законах, а потом не допускать.
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22.09.2021 15:00 Відповісти
Формально по новому тр.кодексу можно поставить в ситуацию что непривитый - угроза процессу работадателя (там чуть заковырестей сказанно ,но не суть) и уволят вполне законно, вообще новый тр.кодекс дает очень много прав для беспредела работадателю.И главное как вовремя принят
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22.09.2021 15:41 Відповісти
Есть другой закон, в котором указаны обязательные прививки, согласно которого и могут добиться о неправомерности прививки. А если еще был нанесен ущерб здоровью прививкой. И потом, эта прививка до конца была исследована согласно сертификации?
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22.09.2021 15:54 Відповісти
Ну вы ведь понимаете,что в этом театре абсурда нет ни граней ни рамок, кстати по поводу закона - новость в ленте уже обсуждают принятие для гос сектора обязаловку

Мы живем в период когда прежние законы защищающие право перестают действовать, и право гражданина становиться ничем.Прям как в стареньких фантастиках американских, и ведь это не только у нас, весь мир в этом говне вариться. Тут хочешьнехочешь ,а начнешь Библию подгонять под сюжет нынешних реалий и пускать не будут,и продавать, и ведь уже не стесняясь говорят что это ежесезонная вакцинация будет.Смотрю так и думаю,неужели это не сон, нет, реальность, и с каждым месяцем она все абсурднее.А ведь многие еще в начале 2020 говорили - весь мир заставят колоться, принудят любым способом, даже если болел, если иммунитет сильнейший,побарабану.
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22.09.2021 16:07 Відповісти
Вы в первую очередь обеспечьте 100% вакцинацию тремя дозами всех мед работников и работников мед учреждений от министра до уборщицы во всем учреждениях медицины от министерства до ветеринарной станции не зависимо от форм собственности. Ну а тогда можно будет говорить и по остальным. Пока же этого не сделано, веры нет.
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22.09.2021 15:02 Відповісти
а чего не пятерьма?
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22.09.2021 17:15 Відповісти
Может со временем ( судя по тенденции) и шестью. На данный момент начался уже кое где и третий этап вакцинации. На ком же проводить эксперимент как не на самих медработниках. Им и первая " скрипка" в этом вопросе. А как иначе. Не все же на мышах испытывать и на пациентах.
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22.09.2021 18:30 Відповісти
открою тебе тайну половина медперсонала не хочет вакцинироваться.вакцины с избытком и срок годности на исходе
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23.09.2021 07:58 Відповісти
А я о чем.. Если медики не хотят вакцинироваться, то какие вопросы к остальным.
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23.09.2021 13:21 Відповісти
У..бітє його хтось щоб воно замовкло.Мабуть йому таку купу бабла копорації медична запропонували,що ще трохи і він запропонує мусорам примусово заламувати руки громадянам та штрикати жижею.
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22.09.2021 15:02 Відповісти
дуже добре, обов'язково ширяти всіх чиновників .. причому простроченою вакциною яка оберігає тільки від старих штамів цієї китайської зарази
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22.09.2021 15:03 Відповісти
Вищі чиновники не дурні, в них вже всі довідки є, а ось рядових чиновників, які ще намагаються робити щось корисне, провакцинують примусово.
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22.09.2021 17:04 Відповісти
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН

https://www.unn.com.ua/ru/news/1944143-obovyazkovoyi-vaktsinatsiyi-vid-koronavirusu-v-********-ne-bude-premyer

БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ И БРЕХНЕЙ ПОГОНЯЕТ. Задолбала эта брехливая власть!!!!
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22.09.2021 15:10 Відповісти
смішене рішення, самінебезпечні вакціновані безсимптомні вірусоносії коронавірусу, вакціновані з нульовим імінітетом після двох вакцінацій самі вразливі. важко розуміти хворих посадовців . Шмигаля та інших "членів"пора у відставку, Ляшко наробив на реальний термін.
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22.09.2021 15:13 Відповісти
Їхня мотивація зрозуміла, постійна вакцинація - регулярні закупівлі препарату. А "ефективно" освоювати кошти вони вміють.
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22.09.2021 15:19 Відповісти
на дворе 21-й век, а они еще в вакцины верят! только молитва, пост и святая вода! а врачей можно и камнями забить, все равно от них толку нет.
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22.09.2021 15:15 Відповісти
Сейчас уже поздно. Это всё нужно было вводить ещё весной. А так - провалили все параметры двух "НАЦПЛАНОВ ВАКЦИНАЦИИ" - апрельского (по 5,5 млн. прививок в месяц) и июльского (по 8+млн. в месяц). Зеленые бездари, вообще, все дела ведут на расслабоне. Им так привычнее и комфортнее. Подумаешь, что-то там пообещали. Ну и что, что планы не выполняются в принципе. Главное - не сильно напрягаться. В ноябре примут третий вариант НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ с 15млн.прививок в месяц. Делать будут всего по 2-3 млн. - и ничего никому за это не будет...
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22.09.2021 15:23 Відповісти
Ляшко в апреле обещал деать по 4,5-11 млн. прививок в месяц. В мае урезал планы в 1,5 раза - до 3млн/мес. (10млн. за 100 дней). Реально сделал за 20.05-31.08 всего 8 с небольшим млн., и.е., в среднем всего по 2,4млн./месяц - и ничего. НОЛЬ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ БЕЗДЕЛЬНИКА И ЛЖЕЦА. Вот главная причина десятков тысяч смертей в Украине - ПОГОЛОВНАЯ ЗЕЛЕНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ...
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22.09.2021 15:26 Відповісти
Предлагаем внедрить обязательных профилактичечских прививок от COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/v3289760

Тоесть это незакончится никогда? Уже практически в открытую говорят МЫ ПОСАДИМ ВАС НА ИГЛУ, И ХРЕН ВЫ СЛЕЗИТЕ.
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22.09.2021 15:38 Відповісти
это их выбор, страшно что потом они пропагандируют и навязывают всем такой подход.Сами рабы, и всех хотят сделать таким же.
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23.09.2021 08:58 Відповісти
Поліцію коли обов'язково штрикатиме? А лікарів? Не чіпаєте їх? А чому?
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22.09.2021 16:00 Відповісти
пора новые партии шмурдяка закупать и после распила навара запасаться курточками, а проклятые украинцы не хотят колоться. ничего, не хотят - заставим. исключительно добровольно!
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22.09.2021 16:14 Відповісти
Дустом їх, дустом!!!
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22.09.2021 16:19 Відповісти
чуток цены на сертификаты утрясут и порядок
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22.09.2021 16:20 Відповісти
Міністр охорони здоров'я своїми заявками демонструє власну некомпетентність. Поперше вакцини ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ, і жодна поки що не завершила всі етапи випробувань. Подруге є ціла низка умов, за яркими щеплення може бути внесене до списку обов'язкових, і ні під жодну ці вакцини не попадають. І не знати це міністру охорони здоров'я ганебно. І ще, а чому одного слова немає про обов'язкову вакцінацію всих медпрацівників???
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22.09.2021 16:22 Відповісти
Как вакцинация и вакцинированные влияют на распространение вируса???
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22.09.2021 16:34 Відповісти
Никак. А вот ковидиоты - влияют. Они его распространяют. Неожиданно правда?
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22.09.2021 16:38 Відповісти
Правильное решение. Несогласных не допускать на работу. Увольнять попросту. Не должен страдать коллектив от дремучести и тугодумия отдельных сотрудников. Не хочешь прививаться - ищи работу где все такие же дятлы.
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22.09.2021 16:37 Відповісти
хм, а когда все вакцинируемые в вашем коллективе будут болеть, кого винить будете? или так, сходу - заболел згачит изгой, уволить нахер ? У вас ваксеров мозги уже совсем набекрень пошли? Ладно те утырки , бабло подымают, вам ,рядовому барану из стада, выгода то какая из кипеша?

Кстати готовы уже ежегодно колоться, ляшко на вас очень надееться курточка нужна,и штаны с отливом, и в ялту .
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22.09.2021 16:51 Відповісти
https://www.bbc.com/news/uk-57830617 - если тут это случилось - то чем отличается ваш коллектив??? - отвечу - НИЧЕМ!
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22.09.2021 22:44 Відповісти
Бред сивой кобылы!😀😀😀
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23.09.2021 00:31 Відповісти
Глупцы.. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять к чему это приведет. А приведет это к тому, что люди будут покупать вакцинацию и тем самым улучшат липовую статистику.

Не понятно (видимо хотят бабло отмыть или что другое) почему ляшки будоражат население устрашением ситуации.

Считаю, у нас ситуация очень хорошая. Судите сами: карантина нет априори, вакцинировалась очень малая часть населения, и... И ни хера страшного не происходит.
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22.09.2021 17:13 Відповісти
Чиновников,чиновников колите в первую очередь!)) Бустером их фигачьте по 15 лохцин каждые полгода.Глядишь,быстрее откинуться.А,нет...все чиновники купят липовые сертификаты и заколят плацебо.Но ничего,есть и другие категории и даже желающие нищеброды,им плацебо не пройдет,им можно реально заколоть👍
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22.09.2021 17:21 Відповісти
А сам то ляшко уколотый?
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22.09.2021 17:51 Відповісти
а в министерстве все??? )))
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22.09.2021 21:37 Відповісти
Мда. Права человека просто втаптывают в грязь. Еще и смеются в лицо. Понятие права человека стремительно перестает существовать.
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22.09.2021 18:28 Відповісти
я правильно понял - минздав - насрал на Конституцию?
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22.09.2021 19:26 Відповісти
А что Конституция говорит о туберкулезниках и других опасных заразных болезнях?
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22.09.2021 20:42 Відповісти
жаль, что Конституция не говорит об идиотах.....
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22.09.2021 20:52 Відповісти
потеряны территории записанные в Конституцию, это теперь другая страна и Конституция не дейтвует с 2014года.
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22.09.2021 21:58 Відповісти
Даже по 12-йо статье на которую он ссылается нет условий. Так что филькина грамота это все. Почитайте 12 статью о которой он говорит....
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22.09.2021 19:34 Відповісти
Поддерживаю двумя руками. Те кто работает на госслужбе или в торговле обязаны быть вакцинированы. Или пускай уходят в отпуск за свой счет до конца епидемии.
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22.09.2021 20:41 Відповісти
у вас соответствующий ник)) - как тонко подмечено - ЗЕЛЕНОЕ ГА....НО!
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22.09.2021 22:47 Відповісти
а может сначала обязательное тестирование???

ведь уже есть утверждение, что переболевшие и имеющие большое количество антител защищены не менее прививки (которая не убережет от коронавируса, а лишь облегчает его течение...так, как и возникший к нему иммунитет у переболевших)

так почему не начать с тестирования ??? обязательного (и менее страшного для антиваксеров)))
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22.09.2021 21:40 Відповісти
«Тести брешуть!» (с) Антиваксери
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22.09.2021 22:04 Відповісти
знову не вгадав ))))
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22.09.2021 22:13 Відповісти
 
 