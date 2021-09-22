МОЗ запровадить обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 чиновників і працівників закладів освіти, - Ляшко. ВIДЕО

В Україні запровадять обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, а також місцевих держадміністрацій.

Про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Пропонуємо впровадити обов'язкові профілактичні щеплення проти COVID-19. Зокрема, для співробітників закладів освіти, співробітників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також міських адміністрацій", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, такий підхід вже передбачено чинним законодавством.

"Статтею №12 закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи поширення ними інфекційних захворювань, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних захворювань", - додав він.

"У квітні цього року ЄСПЛ підтвердить положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить конвенції про захист прав людини", - підкреслив міністр.

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