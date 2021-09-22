Розрахунки РСЗВ "Ураган" провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО
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Розрахунки реактивних систем залпового вогню "Ураган" провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ООС, артилеристи провели умовні стрільби по координатах, які надаються операторами безпілотників.
За легендою навчань, реактивники завдавали ударів по піхоті і бронетехніці противника, які перебували на відстані понад 30 кілометрів.
"Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснив марш, розгортання у районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження та зміну позицій", - прокоментував дії розрахунків командувач ООС ЗСУ Сергій Наєв.
Топ коментарі
+15 Александр Дядюшкин
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+15 Тарас Грінько
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+14 Вадим Вадим 6c9ffeef
показати весь коментар22.09.2021 19:49
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- Да
- Представьте, что вы по нему стреляете. Представили?
- Так у нас патронов нет.
- Не важно. Представьте, что есть.
- И шо?
- Молодцы! Условный противник поражен.
- А как вы поняли?
- Представил, плять!
Навчання для того і проводяться аби виявити недоліки та усунути їх. А то читаючи коментарі стає страшно. Якби їх прочитав Стівен Кінг, то спалив би усі свої твори та подався у сажотруси.
Артилеристи молодці, АРТА - сила, перемога за нами!!!
Что - то напоминает 2013 года .