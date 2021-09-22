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Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Машина пошкоджена вогнем, на задньому сидінні виявили зброю.

Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобіль, на якому ймовірно зник зловмисник, виявили в Черкасах. Транспортний засіб пошкоджено вогнем. У салоні правоохоронці знайшли зброю", - сказано в повідомленні.

Статтю, за якою розслідують справу, перекваліфікували. Якщо спочатку провадження відкрили за ч, 1 ст. 115 (вбивство), то тепер її розслідують за п. 11, 12 ч. 2 цієї статті (умисне вбивство на замовлення за попередньою змовою групи осіб).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в кафе в Черкасах розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова.

Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер 01
Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер 02
Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер 03
Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер 04
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Топ коментарі
+17
ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ВСЕ СЛЕДІ И ТЕПЕРЬ СРАВНИТЕ НАПАДЕНИЕ НА ШЕФИРА И ТУТ ТУТ ВСЕ ПРОФФИ А ТАМ АКТЕР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
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22.09.2021 18:27
+10
В нападении на шефира стрелок еще косоглазый и криворукий, судя по разбросу с расстояния 30-50 метров.
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22.09.2021 18:38
+8
Тут видно шо была конкретная цель,а с шефиром подъем рейтинга Зекодлы не более.
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22.09.2021 18:53
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А визитку Порошенко просмотрели внезапно.
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22.09.2021 18:10 Відповісти
Редакция , нельзя убегать на автомобиле .......
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22.09.2021 18:13 Відповісти
ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ВСЕ СЛЕДІ И ТЕПЕРЬ СРАВНИТЕ НАПАДЕНИЕ НА ШЕФИРА И ТУТ ТУТ ВСЕ ПРОФФИ А ТАМ АКТЕР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
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22.09.2021 18:27 Відповісти
В нападении на шефира стрелок еще косоглазый и криворукий, судя по разбросу с расстояния 30-50 метров.
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22.09.2021 18:38 Відповісти
И єтих "профи" словят быстро, а того "актёра начального уровня" никогда.
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22.09.2021 18:39 Відповісти
ПРОФИ МОГУТ НАЙТИ УЖЕ ХОЛОДНІМИ А ЄТИХ ДАЖЕ ИСКАТЬ НЕ БУДУТ КАК ВСЕГДА НАЙДУТ СТРЕЛОЧНИКА КОТОРІЙ ОЗВУЧИТ ВЕРСИЮ оП И зе
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22.09.2021 18:45 Відповісти
Не важно. Ведь холодным стрелочником будет руська курва власов.
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22.09.2021 19:14 Відповісти
правды ради - у профи оружие исчезает
Днепр глубок, к примеру
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22.09.2021 21:20 Відповісти
Работали мастера под заказ
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22.09.2021 18:36 Відповісти
Машина в угоне,автомат с АТО.Кто стрелял? Конь в пальто
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22.09.2021 18:38 Відповісти
А может не с ато,фуфлогон? Может..
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22.09.2021 19:12 Відповісти
Я стріляю доволі влучно, але і я не зміг би так дугою покласти кулі, щоб не влучити в ціль. Доречи, авто було в русі?
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22.09.2021 18:49 Відповісти
да
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22.09.2021 18:51 Відповісти
Тут видно шо была конкретная цель,а с шефиром подъем рейтинга Зекодлы не более.
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22.09.2021 18:53 Відповісти
Преступники хотели не напугать, а именно убить Шефира, - Монастырский.. хм. Потому из 18 выстрелов НИ РАЗУ не попали в цель ?! .. єто из той серии как в Перьми - в закрытом помещении где столько народа подстрелить всего 8 человек кацапиков ! Может и тут киллером был руснявый убийца бабочек с мокшанских болот или это не покушение а вброс, белый шум!?
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22.09.2021 19:44 Відповісти
Вовочка, если по прилету из США ты выползешь из самолета в двух бронежилетах и каске на оппе - мы одобряем !
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22.09.2021 19:46 Відповісти
У Бубочкі головний засіб безпеки - не два броніка, а чотири памперса! )))
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22.09.2021 20:27 Відповісти
Если под Киевом не попали в Шефира - это угроза власти, а если в Черкасах точно по такой же схеме убили криминального авторитета - это так совпало ?
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22.09.2021 19:50 Відповісти
 
 