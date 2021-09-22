Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Машина пошкоджена вогнем, на задньому сидінні виявили зброю.
Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Автомобіль, на якому ймовірно зник зловмисник, виявили в Черкасах. Транспортний засіб пошкоджено вогнем. У салоні правоохоронці знайшли зброю", - сказано в повідомленні.
Статтю, за якою розслідують справу, перекваліфікували. Якщо спочатку провадження відкрили за ч, 1 ст. 115 (вбивство), то тепер її розслідують за п. 11, 12 ч. 2 цієї статті (умисне вбивство на замовлення за попередньою змовою групи осіб).
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в кафе в Черкасах розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова.
Топ коментарі
+17 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар22.09.2021 18:27
+10 Maxim Ak-Murza
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+8 Aragorn 1975
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Днепр глубок, к примеру
человеккацапиков ! Может и тут киллером был руснявый убийца бабочек с мокшанских болот или это не покушение а вброс, белый шум!?