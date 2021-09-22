"Без цензури" в прямому ефірі: замах на Шефіра/шофера, Трускавець 2.0, доля Разумкова, менделізація Арестовича. ВIДЕО

Сьогодні в прямому ефірі на Цензор.НЕТ Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва говоритимуть про замах на Сергія Шефіра (або його шофера), навчання "слуг народу" в Трускавці, про те, до кого піде Дмитро Разумков і навіщо країні Арестович.

👉 Замах на Шефіра чи на шофера?

На помічника Зеленського Сергія Шефіра вчинили замах і випустили 10 куль. За словами Давида Арахамії, Сергій Шефір вважає, що стріляли саме в нього, але влучили у водія.

👉Зе-Трускаавець 2.0

Президент Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу", як це було влітку 2019 року в Трускавці. За словами прессекретаря президента Никифорова, зустріч триватиме кілька днів і буде "фундаментальною". Про що говоритимуть?

👉 До кого подасться Разумков?

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрито конфліктує зі своєю рідною президентською фракцією. Суперечки виплеснулися в ефіри вечірніх ток-шоу, і запах у всього цього... не дуже. Ситуація загострилася настільки, що в Раді вже відкрито обговорюють ймовірність усунення Разумкова з посади. Наскільки реальним є такий сценарій і в чиїй команді зрештою опиниться Разумков?

👉 Менделізація Арестовича

Днями радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Арестович "... лікує наше суспільство від традиційних медійних істерик, надаючи йому можливість проговорити непрості речі, як у кабінеті психотерапевта". То хто кому тут психотерапевт і кому насправді потрібно лікувати психіку?

Буде гаряче, включайтеся!