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Данилюк-Ярмолаєва (359) Буткевич Богдан (428)

"Без цензури" в прямому ефірі: замах на Шефіра/шофера, Трускавець 2.0, доля Разумкова, менделізація Арестовича. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні в прямому ефірі на Цензор.НЕТ Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва говоритимуть про замах на Сергія Шефіра (або його шофера), навчання "слуг народу" в Трускавці, про те, до кого піде Дмитро Разумков і навіщо країні Арестович.

👉 Замах на Шефіра чи на шофера?

На помічника Зеленського Сергія Шефіра вчинили замах і випустили 10 куль. За словами Давида Арахамії, Сергій Шефір вважає, що стріляли саме в нього, але влучили у водія.

👉Зе-Трускаавець 2.0

Президент Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу", як це було влітку 2019 року в Трускавці. За словами прессекретаря президента Никифорова, зустріч триватиме кілька днів і буде "фундаментальною". Про що говоритимуть?

👉 До кого подасться Разумков?

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрито конфліктує зі своєю рідною президентською фракцією. Суперечки виплеснулися в ефіри вечірніх ток-шоу, і запах у всього цього... не дуже. Ситуація загострилася настільки, що в Раді вже відкрито обговорюють ймовірність усунення Разумкова з посади. Наскільки реальним є такий сценарій і в чиїй команді зрештою опиниться Разумков?

👉 Менделізація Арестовича

Днями радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Арестович "... лікує наше суспільство від традиційних медійних істерик, надаючи йому можливість проговорити непрості речі, як у кабінеті психотерапевта". То хто кому тут психотерапевт і кому насправді потрібно лікувати психіку?

Буде гаряче, включайтеся!
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Топ коментарі
+6
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22.09.2021 20:51
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22.09.2021 20:51 Відповісти
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23.09.2021 09:45 Відповісти
чергова вистава від зеленої плесені)))

усе що від ЗЕ викликає стійкий блювотний рефлекс.
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23.09.2021 10:22 Відповісти
з росіянами я не розмовляю,тут не однокласники
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23.09.2021 12:20 Відповісти
я погано володію мордорським язіком
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23.09.2021 12:21 Відповісти
можно сказати зовсім не володію
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23.09.2021 12:22 Відповісти
якщо хочеш почути відповідь звертайся національною мовою.
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23.09.2021 12:23 Відповісти
 
 