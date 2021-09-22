Школярка, яка спалила український прапорець, записала відео з вибаченнями. ВIДЕО
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Дівчина каже, що розкаюється у своєму вчинку. Але більшість коментаторів їй не вірять.
Відео з вибаченнями дівчини опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я шкодую про свій вчинок, про те, що сьогодні було з приводу прапора, і обіцяю більше такого не робити", - говорить школярка.
Вона також називає свої паспортні дані, згідно з якими дівчині 14 років.
Користувачі в коментарях висловлюють сумніви в щирості її слів.
Вибачення дівчина записала після того, як Нацполіція відкрила за фактом наруги над державним символом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України. Покарання за цією статтею варіюється від штрафу до позбавлення волі на строк до двох років.
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Топ коментарі
+78 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар22.09.2021 19:09
+72 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар22.09.2021 19:12
+63 Дамир Терентьев
показати весь коментар22.09.2021 19:11
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Совершение несовершеннолетними деяний, содержащих признаки преступления, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, если они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Як варіант, можна запропонувати заборону виїзду за кордон років на 50, або і довічно. Нехай учаться любити країну, живучи в ній.
Не вимагає ніяких додаткових законодавчих актів. Поліція ставить на таку особу на спеціальний облік і просто не видає закордонний паспорт.
Той паспорт, про який вона говорить, скоріш за все, є паспорт дитини для перетину кордону.
Це якби і не покарання, але примусить задуматись багатьох. Через суд заборону скасувати можливо, але так само просто і нову заборону ввести вже під іншим приводом.
Ще краще, щоб це було прописано в санкції статті КК.
Згоден, що такі особи не потрібні геть, але депортувати чи позбавити громадянства поки неможливо. Чому б не спробувати метод від зворотнього?
До речі, громадянство - це не лише паспорт. Ця особа вже по факту громадянка. Позбавити громадянства малолітню особу, народжену в Україні... Це за межами не лише права, а і здорового глузду.
Давай в Ростов, сепарка!
Какие извинения? Испугалась ответственности.
Собрать чемодан и на расею.
Родители, наверное, довольны?
Такую дочурку воспитали.
По-этому там никто даже не подумает такое делать.
У нас демократия конечно же, по-этому методы нужны другие).
Нужно принять Закон где четко прописать: за надругательство над государственными символами, историческими памятниками архитектуры и т.д. 20 лет строгого режима с конфискацией если есть 18 лет, а если нет 18 - публично розгами по жопе, чтобы все видели.
Только так тупорылых, одноклеточных мразей можно научить быть людьми и уважать свою страну.