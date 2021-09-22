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Разумков заявив, що його не запрошували на нараду "Слуги народу" в Трускавець. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував запрошення на виїзну нараду фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського та представників інших гілок влади.
Про це він сказав в ефірі "Прямого", передає Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення", - зазначив Разумков.
Він також заявив, що почувається нормально.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що "Слуга народу" знову збирається на навчання в Трускавці. Пізніше в партії підтвердили, що партія збирається на велику нараду за участю президента Зеленського і представників усіх гілок влади.
Топ коментарі
+6 mrSmith
показати весь коментар22.09.2021 19:59
+5 індекс борщу та масового зубожіння
показати весь коментар22.09.2021 20:16
+2 VOLVO XC 70
показати весь коментар22.09.2021 20:02
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А баранов не переубедить: к примеру, пара моих родственников считают зеленского идеалом
президента!
Никакие доводы не действуют.
Это он на тот случай, если выпадет из окна или неосторожно застрелится.
Быдло схавает.
Четвертая жена зеледента?