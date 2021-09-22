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Трускавець (81) Разумков Дмитро (1445) Слуга народу (2544)

Разумков заявив, що його не запрошували на нараду "Слуги народу" в Трускавець. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував запрошення на виїзну нараду фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського та представників інших гілок влади.

Про це він сказав в ефірі "Прямого", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення", - зазначив Разумков.

Він також заявив, що почувається нормально.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що "Слуга народу" знову збирається на навчання в Трускавці. Пізніше в партії підтвердили, що партія збирається на велику нараду за участю президента Зеленського і представників усіх гілок влади.
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Топ коментарі
+6
Впал в немилость: посмел отправить закон о олигофренах на рассмотрение Венецианской комиссии! Скоро составит компанию Богдану, Леросу и другим врагам церкви и короны...
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22.09.2021 19:59
+5
Розумков таке ж зелене падло як і все те болото.
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22.09.2021 20:16
+2
Димон не переживай еще не известно как там в Трускавце а то вдруг всех "перестреляют".... а оно тебе надо.. той "сборняк еврейских ромов"...
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22.09.2021 20:02
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Впал в немилость: посмел отправить закон о олигофренах на рассмотрение Венецианской комиссии! Скоро составит компанию Богдану, Леросу и другим врагам церкви и короны...
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22.09.2021 19:59 Відповісти
Розумков, звичайно, падлюка, до того ж, розумна падлюка. Якщо він буде президентом, це ще гірше зеленожопих, буде поверення до влади ригів. Але хай ї*ашить цю погань, може нарешті побачать люди їх справжні обличчя.
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22.09.2021 20:17 Відповісти
Все кто хотел увидеть, уже видели.

А баранов не переубедить: к примеру, пара моих родственников считают зеленского идеалом

президента!

Никакие доводы не действуют.
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22.09.2021 20:30 Відповісти
Цікаво, чим аргументують.
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23.09.2021 00:41 Відповісти
1000% падла хитрожопая... одни ломбарды чего стоят
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22.09.2021 21:59 Відповісти
То може це він замовив шафіра
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22.09.2021 20:02 Відповісти
Только в сговоре с Порошенко!

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22.09.2021 20:16 Відповісти
Димон не переживай еще не известно как там в Трускавце а то вдруг всех "перестреляют".... а оно тебе надо.. той "сборняк еврейских ромов"...
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22.09.2021 20:02 Відповісти
Очевидно его пригласили на сьезд слуг олигархов 😉
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22.09.2021 20:05 Відповісти
о, этот иуда-октябрёнок уже у Петра прописался на прямом. Растет
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22.09.2021 20:05 Відповісти
"Он также заявил, что чувствует себя нормально. "

Это он на тот случай, если выпадет из окна или неосторожно застрелится.
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22.09.2021 20:11 Відповісти
сцепились снова Донецкие с Днепровскими - Ахмет с Беней - а младоРЫГ Розумков и ЗЕбіл их кегли!
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22.09.2021 20:18 Відповісти
А провести совещание в зоне ООС они не желают?
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22.09.2021 20:12 Відповісти
А-ха-ха. Разумков уже на Прямом.)) Видимо таки будет отставка. Интересно, станет ли сжигать свою машину?)))) И ещё любопытно будет понаблюдать за волшебной трансформацие характеристик Разумкова от здешних порохоботов.
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22.09.2021 20:14 Відповісти
Розумков таке ж зелене падло як і все те болото.
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22.09.2021 20:16 Відповісти
Але, що небезпечно, розумне падло.
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22.09.2021 20:22 Відповісти
не совсем. он зеленый временно, и то с красным оттенком.
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22.09.2021 20:23 Відповісти
А-ха-ха. Разумков уже на Прямом.)) Видимо таки будет отставка. Интересно, станет ли сжигать свою машину?)))) И ещё, любопытная уже идет волшебной трансформация характеристик Разумкова от здешних "зе не лохов".Это заметно не вооруженным глазом и без наблюдения.
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22.09.2021 20:22 Відповісти
Що цікаво, на Прямому з задоволенням нададуть час для інтерв'ю і Єр, і Зе, і навіть тому же Шефіру... Аби погодились і приходили! Так ні ж... на Прямому їм теплої вани не гарантують... якраз навпаки...
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22.09.2021 20:30 Відповісти
три місяці тому він був на 5-му в передачі "Закон про олігархів, мовний реванш і тарифний зашморг - ексклюзивне інтерв'ю Дмитра Разумкова в ток-шоу "Велика політика"*"
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22.09.2021 20:36 Відповісти
Вот-вот. Амбициозный парень. Тесно ему в тени Зе. Свою игру играеть хочет. Правда на что рассчитывает не понятно.
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22.09.2021 20:52 Відповісти
я не сильно слідкую за рижемразівськими аналами, але - там він куди частіше появляється, то в шустрика, то в голованова, то в Кісельова, то у тої підстаркуватої пляті, забув прізвище. Ти ж подивися, всі вони були "на шашликах"...
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22.09.2021 21:04 Відповісти
У меня уже много лет телевизора нет, как предмета домашнего интерьера. Так что на эту тему я плохой собеседник. Лишь констатирую очевидный факт- Разумков намерен строить собственную политическую карьеру. Поэтому не брезгует эфиром у любого олигарха, который предложит. А чем ближе отставка, тем чаще станет бывать у Петра.)) Это ведь логично.
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22.09.2021 21:21 Відповісти
Зебилы вмантюливают тупому быдлу более вкусный кусок дерьма, чем бубочка.

Быдло схавает.
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22.09.2021 20:23 Відповісти
Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму.

Четвертая жена зеледента?
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22.09.2021 20:30 Відповісти
А банкет у Трускавці, за чий рахунок !?...
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22.09.2021 20:31 Відповісти
ФСБ паРаші влаштував спецоперацію, щоб зашквареного українофоба Зеленського поміняти на ще не зашквареного українофоба Розумкова.
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22.09.2021 20:31 Відповісти
Якщо будете з зеленою шоблою сидіти в одній хаті на Лук'янівці, то там ця тема буде дуже актуальна
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22.09.2021 20:35 Відповісти
Зеленая шобла имитацией внутренних усобиц отвлекают внимание от своих преступлений.
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22.09.2021 21:05 Відповісти
лет десять назад цього гения по конкурсу едва бы взяли в обслугу рады драить унитазы
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22.09.2021 21:54 Відповісти
ЗЕімітатори брали за минулізаслуги у ПР, а виженуть за перші три літери у прізвищі ...
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22.09.2021 22:35 Відповісти
Так коли твій лікарняний закінчується, Дімусік ?
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23.09.2021 00:43 Відповісти
Дайте ему дрезину!
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30.09.2021 22:14 Відповісти
 
 