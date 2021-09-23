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Зеленський про окупований Крим: Замість флори і фауни там флот і солдати. І не глобальне потепління, а глобальне спустошення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні окупований Крим як ніколи потребує уваги Організації Об'єднаних Націй. Адже за більш ніж 7 років окупації його перетворили на військову базу. А у душах кримчан протилежна для світу проблема - не глобальне потепління, а глобальне спустошення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив президент Володимир Зеленський з трибуни Генеральної асамблеї ООН.

Глава держави нагадав, що у 1945 році в Криму відбулась Ялтинська конференція, де закладались нові основи світового порядку і було вирішено провести Першу Конференцію зі створення ООН.

"І Ялта, і Крим 8-й рік окуповані. Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувались ідеї ООН, окуповано постійним членом Ради безпеки ООН?" - наголосив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що на 76-й Генасамблеї йшлося багато про зміну клімату та захист довкілля і природи на планеті. У цьому контексті Крим, на його переконання, потребує уваги ООН ще більше.

"Заміть фауни і флори там (у Криму. - Ред.) флот і солдати. А у душах кримчан протилежна для світу проблема - не глобальне потепління, а глобальне спустошення", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота Зеленського на Генасамблеї ООН підтвердила активну роль України на міжнародній арені, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Зеля, ты должен был заявить в ООН, что если катцапы завезли на полуострив Ядерное Оружие и когда они будут с него тикать, то хер мы вам его отдаим и порежем на металлолом. Таким образом вернемся в клуб ядерных держав
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23.09.2021 09:14 Відповісти
Писав не він, він лише то озвучує
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23.09.2021 09:32 Відповісти
Головне, щоб квартиру не "опустошили".
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23.09.2021 09:24 Відповісти
Позбавити субсидії!
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23.09.2021 09:45 Відповісти
Коли він буде на трибуні ООН говоритиме віршами, чи співатиме, ніхто мабуть й не здивується, бо це буде виглядати навіть якось органічно...
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23.09.2021 09:50 Відповісти
А ще будинок чи квартиру Найвєлічайшого не захопили у Ялті, яку він придбав по російсьекому паспорту під час війни, бо, наприклад завод Порошенко забрали зразу у свою власніть?
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23.09.2021 10:19 Відповісти
 
 