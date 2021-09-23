Зеленський про окупований Крим: Замість флори і фауни там флот і солдати. І не глобальне потепління, а глобальне спустошення. ВIДЕО

Сьогодні окупований Крим як ніколи потребує уваги Організації Об'єднаних Націй. Адже за більш ніж 7 років окупації його перетворили на військову базу. А у душах кримчан протилежна для світу проблема - не глобальне потепління, а глобальне спустошення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив президент Володимир Зеленський з трибуни Генеральної асамблеї ООН.

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Глава держави нагадав, що у 1945 році в Криму відбулась Ялтинська конференція, де закладались нові основи світового порядку і було вирішено провести Першу Конференцію зі створення ООН.

"І Ялта, і Крим 8-й рік окуповані. Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувались ідеї ООН, окуповано постійним членом Ради безпеки ООН?" - наголосив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що на 76-й Генасамблеї йшлося багато про зміну клімату та захист довкілля і природи на планеті. У цьому контексті Крим, на його переконання, потребує уваги ООН ще більше.

"Заміть фауни і флори там (у Криму. - Ред.) флот і солдати. А у душах кримчан протилежна для світу проблема - не глобальне потепління, а глобальне спустошення", - підсумував Зеленський.

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