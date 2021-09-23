"Щоб російський народ міг нормально існувати, Україна має бути зруйнована": ОПЗЖ привітала з перемогою "Єдину Росію" від якої в Держдуму обрався терорист Бородай. ВIДЕО

Російський терорист, перший ватажок угруповання "ДНР" Олександр Бородай став депутатом Держдуми РФ від путінської "Єдиної Росії" і закликав вжити всіх заходів для руйнування української державності і приєднання українських територій до Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі розповідає український журналіст Денис Казанський і публікує частину інтерв'ю новообраного російського депутата.

"Для того, щоб російський народ, російська держава мала б можливість нормально існувати, українська держава, точніше - імітація державності, яка називається нинішньою незалежною Україною, має в той чи інший спосіб бути зруйнована ... І російські, абсолютно російські землі, які ми називаємо Новоросією, повинні рано чи пізно, я сподіваюся, що рано, незабаром, увійти до складу Російської Федерації", - говорить Бородай в інтерв'ю колишньому українському журналісту, а нині російському пропагандисту Олександру Чаленку.

"Ну, і вишенька на торті. Ось цю саму партію "Єдина Росія", з такими депутатами, які відкрито закликають до збройної агресії проти нашої країни, вчора на своєму офіційному сайті привітала з перемогою на виборах партія ОПЗЖ. Наші українські депутати з партії Медведчука вітають прихід до влади в Росії людей, які відкрито брали участь у війні проти України і закликають до знищення і збройного захоплення нашої країни. Депутати Медведчука вітають вбивць українців. Це вже навіть не зрада. Це в чистому вигляді людоїдство", - говорить Казанський.

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