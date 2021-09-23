"Щоб російський народ міг нормально існувати, Україна має бути зруйнована": ОПЗЖ привітала з перемогою "Єдину Росію" від якої в Держдуму обрався терорист Бородай. ВIДЕО
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Російський терорист, перший ватажок угруповання "ДНР" Олександр Бородай став депутатом Держдуми РФ від путінської "Єдиної Росії" і закликав вжити всіх заходів для руйнування української державності і приєднання українських територій до Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі розповідає український журналіст Денис Казанський і публікує частину інтерв'ю новообраного російського депутата.
"Для того, щоб російський народ, російська держава мала б можливість нормально існувати, українська держава, точніше - імітація державності, яка називається нинішньою незалежною Україною, має в той чи інший спосіб бути зруйнована ... І російські, абсолютно російські землі, які ми називаємо Новоросією, повинні рано чи пізно, я сподіваюся, що рано, незабаром, увійти до складу Російської Федерації", - говорить Бородай в інтерв'ю колишньому українському журналісту, а нині російському пропагандисту Олександру Чаленку.
"Ну, і вишенька на торті. Ось цю саму партію "Єдина Росія", з такими депутатами, які відкрито закликають до збройної агресії проти нашої країни, вчора на своєму офіційному сайті привітала з перемогою на виборах партія ОПЗЖ. Наші українські депутати з партії Медведчука вітають прихід до влади в Росії людей, які відкрито брали участь у війні проти України і закликають до знищення і збройного захоплення нашої країни. Депутати Медведчука вітають вбивць українців. Це вже навіть не зрада. Це в чистому вигляді людоїдство", - говорить Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам все равно на Украине,
НКВД или гестапо. (c) Давид Самойлов 1946
Думаю,второе победит с таким населением...
не примирятися, весь час пам'ятати про споконвiчного ворога України-Русi, показувати цю фашистську(рашистську) iдеологiю всьому свiтовi, нi одне таке висловлювання не пропускати, вiдкривати кримiнальнi справи, оголошувати в мiжнародний розшук.
татары - 5 554 601 (3,83 %)
украинцы - 2 942 961 (2,03 %)
башкиры - 1 673 389 (1,15 %)
чуваши - 1 637 094 (1,13 %)
чеченцы - 1 360 253 (0,94 %)
армяне - 1 130 491 (0,78 %)
мордва - 843 350 (0,58 %)
аварцы - 814 473 (0,56 %)
белорусы - 807 970 (0,56 %)
казахи - 653 962 (0,45 %)
удмурты - 636 906 (0,44 %)
азербайджанцы - 621 840 (0,43 %)
марийцы - 604 298 (0,42 %)
немцы - 597 212 (0,41 %)
кабардинцы - 519 958 (0,36 %)
осетины - 514 875 (0,35 %)
даргинцы - 510 156 (0,35 %)
буряты - 445 175 (0,31 %)
якуты - 443 852 (0,31 %)
кумыки - 422 409 (0,29 %)
ингуши - 413 016 (0,28 %)
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коми - 293 406 (0,2 %)
тувинцы - 243 442 (0,17 %)
евреи - 229 938 (0,16 %)
грузины - 197 934 (0,14 %)
карачаевцы - 192 182 (0,13 %)
цыгане - 182 766 (0,13 %)
калмыки - 173 996 (0,12 %)
молдаване - 172 330 (0,12 %)
лакцы - 156 545 (0,11 %)
корейцы - 148 556 (0,1 %)
но среди их нет русских. Разве можно, называть, к примеру, цыган, узкоглазых корейцев, якутов русским народом. Наверное, нет. Русь, русский это древние названия Украины и украинцев. Названия РФ украла, но при этом Россия так и не стала европейским народом, православным народом, так и не научилась уважать суверенитет других народов, международное право, а как была так и осталась страной оккупантом, агрессором со звериным оскалом.
А их ненависть к украинцам обусловлена двумя обстоятельствами: собственную идентичность они построили на украденном у нас и пока мы существуем как народ, мы являемся болезненным для них напоминанием первого обстоятельства.
Але в Карфагену були хоча б Ганнібал і битва під Каннами. А в українців?
1654 рiк вiдiрвав Україну вiд Европи, для України рассєя-паРаша - це регрес.
Но это не у нас. У нас даже ворье укравшее 5 ярдов баксов НЕ сидит. Это уже не цирк.