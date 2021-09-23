На мітингу під Радою сталася штовханина. Правоохоронці відтісняють активістів SaveФОП. ВIДЕО

Сьогодні, 23 вересня, на мітингу під Верховною Радою сталася штовханина.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Присутні на акції ФОПівці вступили в сутичку з правоохоронцями, які охороняють правопорядок під будівлею українського парламенту. При цьому мітингувальники намагалися перекрити дорогу, після чого поліцейські і нацгвардійці почалися відтісняти до тротуару активістів SaveФОП.

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