Опозиція заблокувала трибуну ВР. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Після перерви Верховна Рада приступила до розгляду законопроєкту 5599 про олігархів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Представник Президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що оскільки цей законопроєкт визначений президентом як першочерговий, його потрібно розглянути за процедурою Ad hoc зі скороченням процедури розгляду удвічі.
"За" відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.
Після обговорення та голосування за процедуру розгляду законопроєкту депутати почали активно підтягуватися до президії ВР і заблокували трибуну. Представники опозиції почали звинувачувати головуючого на засіданні Руслана Стефанчука в порушенні регламенту.
"Колеги, це не шоу, займаємо свої місця" - заявила віцеспікерка Олена Кондратюк.
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Или какая причина?
У Президента України є всі важелі і повноваження, щоб боротись з олігархами. Від АМКУ до ВАСК
А те що пропонують "зелені",коли РНБО буде вирішувати хто олігарх, а хто ні - це шлях до Білорусі.
Все, що потрібно зробити, щоб позбавити олігархів впливу на економічне та політичне життя України - це незалежний суд та політична воля Президента України! Все! Більше нічого не потрібно. Будь-кого з тих хто вважається олігархом в Україні, має за своїми плечами стільки злочинів, що на 2 довічних вистачить. Я впевнений, що в СБУ достатньо доказів. Було б бажання займатись.