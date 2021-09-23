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ВР (11782) олігарх (688) Веніславський (217)

Опозиція заблокувала трибуну ВР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Після перерви Верховна Рада приступила до розгляду законопроєкту 5599 про олігархів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Представник Президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що оскільки цей законопроєкт визначений президентом як першочерговий, його потрібно розглянути за процедурою Ad hoc зі скороченням процедури розгляду удвічі.

"За" відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.

Після обговорення та голосування за процедуру розгляду законопроєкту депутати почали активно підтягуватися до президії ВР і заблокували трибуну. Представники опозиції почали звинувачувати головуючого на засіданні Руслана Стефанчука в порушенні регламенту.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
На мій погляд, у ВР єдина опозиційна партія , це ЄС Солідарність !
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23.09.2021 13:17
+6
Информация специально так и подаётся, всю оппозицию под одну гребенку, мол президент хочет как лучше, а оппозиция хочет для народу только плохое
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23.09.2021 13:17
+6
зЕВатніца демонструє напрямок інтересів плісняви. Китай та кацапи.
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23.09.2021 13:28
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Хотелось бы уточнения какая именно оппозиция, зажоповцы тоже себя к ней относят например.
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23.09.2021 13:13 Відповісти
На мій погляд, у ВР єдина опозиційна партія , це ЄС Солідарність !
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23.09.2021 13:17 Відповісти
Но чет они рядом с жопоблоком стоят и вместе негодуют...
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23.09.2021 14:11 Відповісти
и то... кадровая политика там очень страдает
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23.09.2021 14:15 Відповісти
Информация специально так и подаётся, всю оппозицию под одну гребенку, мол президент хочет как лучше, а оппозиция хочет для народу только плохое
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23.09.2021 13:17 Відповісти
Зажоппя, ПЕС и Голос слились в экстазе
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23.09.2021 13:21 Відповісти
Жопоблок і пЕС знову разом.. Синхронно
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23.09.2021 13:27 Відповісти
Не может этого быть, порох святой и пророк! Один знакомый знакомого у которого двоюродная сестра где-то там недалеко живет как-то рассказывал, что видел как он почти по воде ходил!
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23.09.2021 14:10 Відповісти
ЗаЖОПЕС.
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23.09.2021 15:00 Відповісти
За то ты, зебил необразованный, вместе с зелеными идиотами радуешься уничтожению конституционных прав в старне.
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23.09.2021 16:37 Відповісти
Зажоповцы к украинской оппозиции не относятся - они диверсанты Кремля, т.е. другого государства.
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23.09.2021 14:09 Відповісти
Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021 року. Жодної української стрічки у програмі немає. Але є величезна кількість російських. Фьодор Бондарчук і інші голоси Кремля - також учасники. Серед іншого - китайські фільми до 100 років Компартії КНР.

https://www.facebook.com/100000950192649/posts/6251345664907045/?d=n

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23.09.2021 13:13 Відповісти
зЕВатніца демонструє напрямок інтересів плісняви. Китай та кацапи.
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23.09.2021 13:28 Відповісти
сегодня вечером, по всем евретелевизорам Г+Г,и завтра по еврешустрику, будет осуждение - оппозиция против убийства олигархов.
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23.09.2021 13:16 Відповісти
Та шифера ж не убили.
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23.09.2021 16:38 Відповісти
Так а что там плохого в этом законе об олигархах? Я так понимаю пострадают всякие ахметовы, пинчуки, коломойшы, медведчуки и порошенки. Да и все кто поменьше нагрёб денег. Посему это блокируют.
Или какая причина?
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23.09.2021 13:27 Відповісти
"Антиолігархічний" закон поспішають прийняти патрія "слуг бабломойского-ахметова", та " за майбах бабломойського". Вас в цьому ніщо не бентежить?
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23.09.2021 13:30 Відповісти
В том законе все прописано как и надо для Народа. А эта школота понятное дело бздит ...
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23.09.2021 13:41 Відповісти
Та ви шо? І що там прописано таке, що "надо" для народа?
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23.09.2021 13:48 Відповісти
Мене більше бентежить що пєтя і риги проти. Може таки варто його прийняти тоді...
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24.09.2021 04:10 Відповісти
Ох уже проворованные регианалы гоппоблочники , позорище страны.... Так уже путину зад лижут что наверное забыли что они в Украине жиут , а не в палатах у путена.
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23.09.2021 13:39 Відповісти
Чітко видно , хто відстоює інтереси злодіїв-олігархів і заважає голосувати за інтереси людей .
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23.09.2021 13:45 Відповісти
Блін! А тоді говорять, Українці так погано живуть. Та тому що, голосують за популістів. Ви хоч той законопроект про олігархів бачили? Можете хоч одне речення навести з нього, яким чином він допоможе боротись з олігархами?

У Президента України є всі важелі і повноваження, щоб боротись з олігархами. Від АМКУ до ВАСК

А те що пропонують "зелені",коли РНБО буде вирішувати хто олігарх, а хто ні - це шлях до Білорусі.
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23.09.2021 13:54 Відповісти
Вот только Украина не Беларусь. За все эти годы, как то не получилось с олигархами бороться "по честному". Мб потому что и так все куплено/договорено? Тогда как выиграть у таких?
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23.09.2021 14:15 Відповісти
Все дуже просто, та дуже важко водночас.

Все, що потрібно зробити, щоб позбавити олігархів впливу на економічне та політичне життя України - це незалежний суд та політична воля Президента України! Все! Більше нічого не потрібно. Будь-кого з тих хто вважається олігархом в Україні, має за своїми плечами стільки злочинів, що на 2 довічних вистачить. Я впевнений, що в СБУ достатньо доказів. Було б бажання займатись.
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23.09.2021 14:27 Відповісти
Да, все очень просто - независимый суд... Вот так взял и создал его с нуля и кандидатур сразу набрал, которые незапятнанные. Вот только проблема - таких нету, потому что их "выращивают" еще с "института/универа" и чтобы реально вырастить новое поколение нужен далеко не 1 год и полностью сломанная система этого водоворота. Есть у нас столько времени?
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23.09.2021 14:49 Відповісти
А с какого ты решил, что этот чудо-закон поможет бороться с олигархами. Ты сначала б выучил, что это вообще такое.
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23.09.2021 16:40 Відповісти
Порошенко, Рабинович и проч. рыги, ясно-понятно
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23.09.2021 13:53 Відповісти
Как бы до 14го года они активно сотрудничали и работали на одного президента, который умел быстро бегать. Так что, ничего удивительного.
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23.09.2021 14:13 Відповісти
А хто на котлету положив вишиванку?
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23.09.2021 13:54 Відповісти
Мародер с своими говорящими головами и рыгами как могут пытаются сорвать "закон об олигархах"
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23.09.2021 14:04 Відповісти
 
 