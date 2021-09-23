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Проєкт "Без цензури": Замах на ЗЕ-касира Сергія Шефіра. Повний розбір і всі подробиці. ВIДЕО

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Хто такий Сергій Шефір і яка його роль у політиці? Ким він є у владі загалом і для Володимира Зеленського зокрема? Хто міг бажати йому смерті? Та чому купа людей почали говорити про те, що все це могло бути інсценуванням?

Богдан Буткевич аналізує що сталося, як на це відреагувала влада і що нині відбувається за стінами Офісу Президента. Якщо ви раптом пропустили, то в середу, 22 вересня, на одного із найближчих довірених людей в оточенні президента Володимира Зеленського, його особистого друга Сергія Шефіра скоїли напад – машину розстріляли з автомата.

Як і Володимир Зеленський – Шефір уродженець Кривого Рогу, де в 1990-х вони разом зі старшим братом Борисом писали жарти для різних команд КВН, в тому числі – для "95-го кварталу". Згодом Сергій Шефір став продюсером та сценаристом. А після інавгурації Володимира Зеленського Шефір отримав посаду, якої доти не існувало, – першого помічника президента.

Автор: Наталя Джума
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23.09.2021 15:03 Відповісти
шулера пропустил..
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23.09.2021 15:23 Відповісти
Там половина имен есть синонимами слова "шулер", потому его и не использовали
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23.09.2021 15:32 Відповісти
Как и Владимир Зеленский - Шефир уроженец Кривого Рога, где в 1990-х они вместе со старшим братом Борисом писали шутки для разных команд КВН, в том числе - для "95-го квартала". Впоследствии Сергей Шефир стал кинопродюсером и сценаристом. А после инаугурации Владимира Зеленского Шефир получил должность, которой до тех пор не существовало - первого помощника президента.

Никакого кумовства, никакой коррупции. Только черная касса СН в руках своего бывшего продюссера и дожность в ОП.
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23.09.2021 15:08 Відповісти
Более бы правильно нужно назвать это событие - покушение на шофера по бытовым мотивам.
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23.09.2021 15:15 Відповісти
Зеля озвучивал "нападние на друга" на сессии ООН. Вот это и было настоящей причиной. +куча плюсов: новые полномочия силовикам, отвлечение внимания пипла от вангергейта, пропихивание "недозакона об олигархах" и пр. плюшки. по сценарию #ОПУ-95, при полной поддержке медиа ресурсов тех же олигархов.
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23.09.2021 15:20 Відповісти
За шо же кіллєр бахнув у шофьора?

Не зна ніхто , молчіт прокуратура.

Хотів в Шефіра.

Попав в шофьора.
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23.09.2021 15:20 Відповісти
Все то нічого, але ця свора когось посадить за свою видумку і інсенування, щоб Косоворотка в ООН міг посцяти в очі світу, що на нього через океан проводять замах, ну звичайно через Шифера, але стріляли не в нього, ні в Шифера, а по автомобілю і можливо зацепили водія, а можливо і ні, і все це ніби тому, що він проводить великі реформи. Всі раптом забули про "вагнерівців" і вже забули і про цей "замах", бо дружно накинулися перетирати закон про олігархів.

Шахраї навчилися їздити по вухах і один фейк замінювати іншим, щоб тримати нарід в тонусі, а самим робити свої зелені справи.
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23.09.2021 15:23 Відповісти
 
 