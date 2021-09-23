Проєкт "Без цензури": Замах на ЗЕ-касира Сергія Шефіра. Повний розбір і всі подробиці. ВIДЕО

Хто такий Сергій Шефір і яка його роль у політиці? Ким він є у владі загалом і для Володимира Зеленського зокрема? Хто міг бажати йому смерті? Та чому купа людей почали говорити про те, що все це могло бути інсценуванням?

Богдан Буткевич аналізує що сталося, як на це відреагувала влада і що нині відбувається за стінами Офісу Президента. Якщо ви раптом пропустили, то в середу, 22 вересня, на одного із найближчих довірених людей в оточенні президента Володимира Зеленського, його особистого друга Сергія Шефіра скоїли напад – машину розстріляли з автомата.

Як і Володимир Зеленський – Шефір уродженець Кривого Рогу, де в 1990-х вони разом зі старшим братом Борисом писали жарти для різних команд КВН, в тому числі – для "95-го кварталу". Згодом Сергій Шефір став продюсером та сценаристом. А після інавгурації Володимира Зеленського Шефір отримав посаду, якої доти не існувало, – першого помічника президента.