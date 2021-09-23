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спецслужби (256) ПВК "Вагнер" (1477) Христо Грозєв (61)

"Напівзірвану операцію можна було перетворити на "плюс", опублікувавши її матеріали. Люди розуміють, що операція була і заперечення має вигляд провалу", - Грозєв про "Вагнергейт". ВIДЕО

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Найбільшою помилкою в історії з затриманням "вагнерівців" головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв називає те, що українська влада почала заперечувати її проведення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

"Найбільша помилка це те, що замість того, щоб навіть напівзірвану операцію перетворити на величезний "плюс" для України, називаючи цю операцію операцією і публікуючи відразу ці дзвінки - там тисячі хвилин самозізнань цих найманців, які підтвердили б усі версії України з приводу інвазії з боку Росії, дали б додаткову доказову базу багатьом судовим справам, які зараз йдуть, включно в Гаазі і Страсбурзі і, для мене важливіше всього було, показати наскільки принизлива ця операція була для російських спецслужб тому, що все це пройшло повз них - вони не зрозуміли ... Провал - це вже оцінка, яка дається після того, як все вже трапилося. Після того, як почалося заперечення, що така операція була. Це вже склалася в суспільстві оцінка. А можна було не називати операцію такою, що провалилася. Можна було сказати, що, мовляв, ми не довели її до кінця, але зібрали достатньо доказів, зібрали достатньо таких відомостей, що принижують Російську Федерацію і її спецслужби і ось ми їх публікуємо. Якби так було зроблено, то це, на мою особисту думку, було б успіхом, а зараз коли заперечується, що вона була, а більшість людей розуміють, що вона була - це не має вигляд успіху", - сказав Грозєв.

Зараз, коли проведення спецоперації заперечується Україною, Грозєв готовий сперечатися лише з тим, що затриманню "вагнерівців" могла перешкодити ФСБ.

"У чому я не згоден і готовий сперечатися: що операцію не можна було завершити через те, що ФСБ знала про її проведення і якось змогла б зреагувати, очорнити її на останньому етапі. Цьому суперечать всі дані, які ми зібрали. ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії. Переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, помилкове. ФСБ нічого не знала", - повідомив розслідувач.

Повне інтерв'ю Грозєва:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов: "Слуги" не хочуть заслухати Бурбу про Вагнергейт і не хочуть, щоб українці дізналися, що сталося
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Топ коментарі
+23
Бо в нас є Мар'яна безмозгла
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23.09.2021 18:08
+22
"Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочное " - ну уж нет . это не ошибка . это попытка переложить на чужие плечи свое предательство
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23.09.2021 18:10
+19
Дебілам не вистачає доказів?
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23.09.2021 18:53
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Давай кино, сапожник!
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23.09.2021 18:08 Відповісти
Дебілам не вистачає доказів?
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23.09.2021 18:53 Відповісти
Кино вас как то убедит? Как кино убедило рашиков по Боингу?) Вернее даже не так... Вы, как и рашики прекрасно ЗНАЕТЕ всю правду... А за деньги вы все отрицаете, или просто как и рашики, раз власть отрицает, то и я буду отрицать, не имеет никакого значения... Вы просто переобуваетесь под ситуацию... Год кричали, что никакой операции не было, теперь что была, но не наша... Ничего нового))) Все по лекалам *****...
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23.09.2021 19:07 Відповісти
Пацан обещал?
Пацан должен сделать.
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23.09.2021 19:14 Відповісти
А уверены что выдержите его обещание?))) Как там говорил Буткевич? Вы наши бараны, и пасти вас нам))) А Грозев, в данной ситуации, всего лишь исполняет роль пастушьей собаки) Причем не плохо) Ему не нужно вас "кусать", достаточно его "рычания")))
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23.09.2021 19:24 Відповісти
Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
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23.09.2021 23:51 Відповісти
Пошла очистка ?
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23.09.2021 18:08 Відповісти
Какая очистка?) Это оценка рукожопства зеленых... У них не хватило ума повернуть это в свой плюс)
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23.09.2021 18:33 Відповісти
Ни чего, сейчас включатся честнейшие каналы , и начнут отмазывать
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23.09.2021 20:43 Відповісти
Ну тут уж я не "эксперт"))) Я уже и забыл когда последний раз смотрел телевизор, поэтому понятия не имею о чем там сейчас вещают)))
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23.09.2021 20:49 Відповісти
У меня нет телевизора с 2007 года, но я знаю что там показывают, догадываюсь .
Очень легко понять когда смотришь что происходит в стране ))
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23.09.2021 20:56 Відповісти
Бо в нас є Мар'яна безмозгла
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23.09.2021 18:08 Відповісти
"ФСБ ничего не знала" (с)
Я смотрю, ты и сейчас ничего не знаешь.
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23.09.2021 18:09 Відповісти
Вы можете АРГУМЕНТИРОВАНО опровергнуть его слова?)
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23.09.2021 18:34 Відповісти
Могу.
ФСБ всё знала.
Уровень достоверности такой же, как и у него.
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23.09.2021 18:37 Відповісти
Знала и выпустила из своей страны?) Логика)))
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23.09.2021 18:39 Відповісти
Такая же, как у Грозева.
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23.09.2021 18:41 Відповісти
То есть у вас аргументов нет?))) У него аргументы как раз весомые для таких выводов... Многие из них уже опубликованы, нашими)
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23.09.2021 18:47 Відповісти
Смотри выше.
Зачем повторяться?
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23.09.2021 18:49 Відповісти
Вас мало доступной информации по хронологии и логике событий?))) И все это вписывается именно в то, что фсб ничего не знала... Или по вашему, фсб их специально оправляла в украинский плен, с показаниями против рашки?)))
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23.09.2021 18:58 Відповісти
Павел, спорить с зебилом все одно, что в зоопарке пытаться перекривлять обезьяну.
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23.09.2021 19:10 Відповісти
Это не простой зебил))) Этот все прекрасно знает, но мимикрирует под действия власти)Ну как и рашики про ихтамнет и т.д.)
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23.09.2021 19:13 Відповісти
Знала изначально, и не просто выпустили, а подсунули чтоб лоханулись и с задержанием, как описывали кто попало и истребителем самолет садить или в Турции штурмовать самолёт или ещё какие то трешевые версии. И что для Гааге они рассказали бы сказку, как в записях: что росийя не причем. это местные и приезжие бомжи откопавшие в шахтах буки всех бабмбили. И как всегда эпичный финал обмен на таксистов. Вот и вся логика, когда на росийи жалели пушечное мясо?
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23.09.2021 19:50 Відповісти
Логика))) И поэтому именно рашка в итоге их не отпустила в Украину, вернее забрала по тихому назад))) Столько готовили операцию, чтобы в конце обосраться с подставой Украины))) Какие трешевые версии?))) Они что вооружены были? Зачем истребитель, зачем штурмовать? Вам более цивилизованные способы в голову не приходят?))) Одно проведение подобной операции Украиной, для рашки уже позор) Вы год ОТРИЦАЛИ вообще что операция была, а теперь переобулись, была но не наша))) Вы свою безумную не внимательно слушали?))) Операция БЫЛА и проводили ее НАШИ спецслужбы...
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23.09.2021 20:34 Відповісти
Так а вопрос у вас был почему выпустили из страны или вы забыли? А почему забрали назад вы что не помните что случилось? Кто их арестовывал и возвращал в росийю, вы не в курсе? Ну а все версии с задержаниями уже опрелюднивал кто попало, вы что вообще ничего не слушали об этой операции? Ну отрицали не только эту операцию, а и многие другие и к стати до сих пор отрицают, или о секретных операциях всегда оповещают официально? И к стати вы как то обещали но слились 08.09.2021 16:22 . А сейчас тоже петлять будете?
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23.09.2021 21:16 Відповісти
Все таки болгарин взял бабки у Дерьмака.т.е.никто ничего кацапам не сливал.
фсб не "знало"!?сделали вид что не знали,совместная операция с КГБ Беларуси по прикрытию агента Козыря.
Ради этого и старались и выпускали вагнеровцев через границу.
таких агентов влияния терять не хочется,все таки не превый человек в Украине но и не второй.
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19.11.2021 15:43 Відповісти
Можно все было, но опыта нет управления, а страной руководить же не может простая кухарка, да и советников надо нанимать не по принципу друзей и партнеров по бизнесу. Поэтому вышло, как вышло.
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23.09.2021 18:10 Відповісти
"Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочное " - ну уж нет . это не ошибка . это попытка переложить на чужие плечи свое предательство
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23.09.2021 18:10 Відповісти
Без Христо Грозева...есть украинский блогер Микола Рушниця....,там есть все подробности РЮССКАЙ ВЕСНЫ СРАНОЙ 2014 ГОДА....бараны Мавзлолейные сами себя спалили....
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23.09.2021 18:11 Відповісти
Ничем эта история не кончится. Точнее, никакого логического завершения не будет в ней.
Одни будут свято верить в одно, другие ничему не верить. В итоге - демагогия.
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23.09.2021 18:19 Відповісти
Не кончится. И правильно. Ни одна спецслужба не раскрывает противнику свои способы и секреты работы, и только в Украине полезные и бесполезные идиоты требуют рассказать им и доложить, как, что, почему и почем. Есть вещи, уже озвученные: к этой операции подключились спецслужбы противника； началась двойная игра； проще было завершить, чем вляпаться в "большую каку".
США в курсе, что в спецслужбах Украины все течет и сливается, "кроты" успешно все сливают в РФ, доверять практически никому нельзя. Да и о том, что сами "вагнеровцы" обязательно поставят в известность своих российских кураторов, в СВР Укоаины знали с самого начала.
Поражаюсь, какое большое число наших дуралеев считают, что спецоперация такого уровня - это типа продавать петрушку у метро.

А вот почему подхрюкивает Грозев -большой вопрос. Он ведь не дурак и много чего знает. И все равно подхрюкивает угодное Кремлю. Выходит, Грозев в их игре?
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23.09.2021 19:09 Відповісти
Зеле эта операция была совсем не интересна. Он пришел для дерибана земли и других дерибанов.
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23.09.2021 18:23 Відповісти
Это тот самый с полусорванным фильмом?
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23.09.2021 18:24 Відповісти
Це той, хто викрив світу осіб, безпосередньо винних у збитті МН17...
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23.09.2021 18:54 Відповісти
************ Зеля знов прикрив *****.
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23.09.2021 18:24 Відповісти
Так что насчёт давно обещанного фильма, Грозев?
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23.09.2021 18:49 Відповісти
Що там сценарій для "оскароносного фільму" вже написали?
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23.09.2021 18:55 Відповісти
Полусорванную операцию можно было превратить в "плюс"якби ж то не зрада на самих верхах.
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23.09.2021 19:34 Відповісти
Зебилам пох. Им "Сватов" подавай. Вагнергейт им не интересен.
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23.09.2021 19:36 Відповісти
Все? Кіна не буде? Очікуваний результат. Журнашлюшка звичайна.
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23.09.2021 20:04 Відповісти
Христо, вони не знають, що мінус на мінус дає плюс. Там немає чим розуміти
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23.09.2021 20:42 Відповісти
Та он надоел уже, Грозев отой. Или крути кино, или завали уже хлебало. Хоть шото показал бы. А то ему CNN дорогу перешел, то он только Оскару шедевр свой покажет, то еще какие отмазки лепит. Говномут.
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23.09.2021 20:51 Відповісти
Навальный - подстава ФСБ.
Мы помним, как Грозев смеялся, когда Навальный под видом пранкера якобы разводил по телефону тупого силовика.
А теперь логичный конец - фильманет.
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23.09.2021 20:56 Відповісти
"подстава ФСБ"

ваш, прости Господи, презитент зіц-Зєлупа - то ФСБшний стукач, який зливає Путіну спец-операції України та США .

Уряд Російської Федерації фінансує із власного бюджету фінансує зіц-Зєлупу, та його брудне ремесло. Зєлупа - це амбасадор та модератор "рускава_міра" в Україні.
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24.09.2021 03:08 Відповісти
Похоже на то, что Гроздев продажная шлюшка.
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23.09.2021 21:27 Відповісти
Ага. Зе слил операцию, а шлюха Грозев....
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23.09.2021 23:42 Відповісти
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24.09.2021 00:38 Відповісти
ермак-Козырь, демченко, татаров с портновым и вся ОПа-кодло предателей при никчемном преЗЕденте, который просто 0 и ничего не решает, именно он и будет сидеть за все грехи этого цирка.
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24.09.2021 01:12 Відповісти
з яких це пір операція стала "напівзірваною"? Останнє, що я пам'ятаю, то вона ПРОВАЛИЛАСЬ АБСОЛЮТНО І ПОВНІСТЮ!
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24.09.2021 04:38 Відповісти
Кацапы наговорили на себя обильно, с документами, все это теперь у нас и может быть использовано, и будет использовано.
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24.09.2021 08:13 Відповісти
Боже,дай ума этому народу.
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24.09.2021 08:56 Відповісти
Напівзірвана???
То як?
Це щось на зразок "напівм'якого..." ?
Цей Грозєв нагадує в'юна "і нашим і вашим".
Алогічно та непродуктивно. Мабуть з ним вже "домовилися" з ОПи?
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24.09.2021 09:12 Відповісти
"А можно было не называть операцию провалившейся. Можно было сказать, что мол мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств, собрали достаточно унижающих Российскую Федерацию и ее спецслужбы сведений и вот мы их публикуем"

Но мы их не передадим в суд в гааге по МН-17 и не расскажем миру, потому что не получится тогда смотреть в глаз Х-лу.

Вот о чем он говорит подразумевая, что даже не состоявшееся задержание - это не провал, и влась могла бы, н оне хочет использоват ьее результаты.
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24.09.2021 09:52 Відповісти
Це інтерпретації чи достовірні відомості?
Де їх можна знайти?
Лажа зелених є ганьбою всієї країни, як це не виправдовувати. У недалекому майбутньому це буде судовий процес і...
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24.09.2021 10:23 Відповісти
Так никто ж и не спорит за лажу. Он продолжает мысль, что не смотря, на то, что опреция была сорвана, было сделано многое, которое власть могла бы использовать сейчас во благо, но идет в отказ и не использует.
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24.09.2021 11:11 Відповісти
А Ви думаєте, що це ЇМ потрібно???
У них ЗОВСІМ інша мета.
Я думаю, що вона відома тим, хто дружить з головою та має розуміння причинно-наслідкових зв'язків та володіє зачатками дедукції.
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24.09.2021 11:23 Відповісти
Які "найманці", що він меле? Якщо "вагнерівці" - найманці, то Пуйлостан до подій на Сході України не має ніякого відношення, бо "найманець", за визначенням, це громадянин країни, яка не є стороною конфлікту. Після порад отаких "ікспердів", Україна сама опиниться в Гаазі, як порушниця законів і звичаєв ведення війни. До речі, саме цього і домагається Пуйлостан, а ті хто по "вагнерівцях" розгоняє "зраду" йому в цьому сприяють.
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25.09.2021 02:43 Відповісти
По большому счету - Вы правы. Но не нужно забыватьчто уже давно на миру известно, что ЧВК вагнер и её "хозяин" - напрямую связаны с ВВХ.
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19.11.2021 17:40 Відповісти
 
 