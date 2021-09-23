"Напівзірвану операцію можна було перетворити на "плюс", опублікувавши її матеріали. Люди розуміють, що операція була і заперечення має вигляд провалу", - Грозєв про "Вагнергейт". ВIДЕО
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Найбільшою помилкою в історії з затриманням "вагнерівців" головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв називає те, що українська влада почала заперечувати її проведення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю Радіо НВ.
"Найбільша помилка це те, що замість того, щоб навіть напівзірвану операцію перетворити на величезний "плюс" для України, називаючи цю операцію операцією і публікуючи відразу ці дзвінки - там тисячі хвилин самозізнань цих найманців, які підтвердили б усі версії України з приводу інвазії з боку Росії, дали б додаткову доказову базу багатьом судовим справам, які зараз йдуть, включно в Гаазі і Страсбурзі і, для мене важливіше всього було, показати наскільки принизлива ця операція була для російських спецслужб тому, що все це пройшло повз них - вони не зрозуміли ... Провал - це вже оцінка, яка дається після того, як все вже трапилося. Після того, як почалося заперечення, що така операція була. Це вже склалася в суспільстві оцінка. А можна було не називати операцію такою, що провалилася. Можна було сказати, що, мовляв, ми не довели її до кінця, але зібрали достатньо доказів, зібрали достатньо таких відомостей, що принижують Російську Федерацію і її спецслужби і ось ми їх публікуємо. Якби так було зроблено, то це, на мою особисту думку, було б успіхом, а зараз коли заперечується, що вона була, а більшість людей розуміють, що вона була - це не має вигляд успіху", - сказав Грозєв.
Зараз, коли проведення спецоперації заперечується Україною, Грозєв готовий сперечатися лише з тим, що затриманню "вагнерівців" могла перешкодити ФСБ.
"У чому я не згоден і готовий сперечатися: що операцію не можна було завершити через те, що ФСБ знала про її проведення і якось змогла б зреагувати, очорнити її на останньому етапі. Цьому суперечать всі дані, які ми зібрали. ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії. Переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, помилкове. ФСБ нічого не знала", - повідомив розслідувач.
Повне інтерв'ю Грозєва:
Будь ласка, зачекайте...
Пацан должен сделать.
Очень легко понять когда смотришь что происходит в стране ))
Я смотрю, ты и сейчас ничего не знаешь.
ФСБ всё знала.
Уровень достоверности такой же, как и у него.
Зачем повторяться?
фсб не "знало"!?сделали вид что не знали,совместная операция с КГБ Беларуси по прикрытию агента Козыря.
Ради этого и старались и выпускали вагнеровцев через границу.
таких агентов влияния терять не хочется,все таки не превый человек в Украине но и не второй.
Одни будут свято верить в одно, другие ничему не верить. В итоге - демагогия.
США в курсе, что в спецслужбах Украины все течет и сливается, "кроты" успешно все сливают в РФ, доверять практически никому нельзя. Да и о том, что сами "вагнеровцы" обязательно поставят в известность своих российских кураторов, в СВР Укоаины знали с самого начала.
Поражаюсь, какое большое число наших дуралеев считают, что спецоперация такого уровня - это типа продавать петрушку у метро.
А вот почему подхрюкивает Грозев -большой вопрос. Он ведь не дурак и много чего знает. И все равно подхрюкивает угодное Кремлю. Выходит, Грозев в их игре?
Мы помним, как Грозев смеялся, когда Навальный под видом пранкера якобы разводил по телефону тупого силовика.
А теперь логичный конец - фильманет.
ваш, прости Господи, презитент зіц-Зєлупа - то ФСБшний стукач, який зливає Путіну спец-операції України та США .
Уряд Російської Федерації фінансує із власного бюджету фінансує зіц-Зєлупу, та його брудне ремесло. Зєлупа - це амбасадор та модератор "рускава_міра" в Україні.
То як?
Це щось на зразок "напівм'якого..." ?
Цей Грозєв нагадує в'юна "і нашим і вашим".
Алогічно та непродуктивно. Мабуть з ним вже "домовилися" з ОПи?
Но мы их не передадим в суд в гааге по МН-17 и не расскажем миру, потому что не получится тогда смотреть в глаз Х-лу.
Вот о чем он говорит подразумевая, что даже не состоявшееся задержание - это не провал, и влась могла бы, н оне хочет использоват ьее результаты.
Де їх можна знайти?
Лажа зелених є ганьбою всієї країни, як це не виправдовувати. У недалекому майбутньому це буде судовий процес і...
У них ЗОВСІМ інша мета.
Я думаю, що вона відома тим, хто дружить з головою та має розуміння причинно-наслідкових зв'язків та володіє зачатками дедукції.