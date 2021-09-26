Пораненого бійця 24-ї ОМБ Дячишина відправили на реабілітацію в госпіталь у Львові. ВIДЕО

Російський снайпер поранив воїна 24-ї ОМБ імені короля Данила Андрія Дячишина в голову. Боєць провів у реанімації 23 дні, з яких майже половину - в комі.

Медикам госпіталю у Дніпрі вдалося врятувати Андрія Дячишина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН.

23 вересня воїна літаком відправили на реабілітацію до Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важко пораненого на Донбасі бійця 24-ї ОМБ Андрія Дячишина доставили у військовий госпіталь у Львові

Нагадаємо, Андрій Дячишин, позивний Морячок, служить у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. На війні - із 2014 року.

Важкого поранення в голову Андрій Дячишин зазнав 29 серпня в населеному пункті Гірське Донецької області.

Допомогти пораненому бійцю коштами можна на картку: 5168 7573 7961 5869 (Кармазін Ольга Миколаївна).