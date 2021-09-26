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Пораненого бійця 24-ї ОМБ Дячишина відправили на реабілітацію в госпіталь у Львові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський снайпер поранив воїна 24-ї ОМБ імені короля Данила Андрія Дячишина в голову. Боєць провів у реанімації 23 дні, з яких майже половину - в комі.

Медикам госпіталю у Дніпрі вдалося врятувати Андрія Дячишина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН.

23 вересня воїна літаком відправили на реабілітацію до Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важко пораненого на Донбасі бійця 24-ї ОМБ Андрія Дячишина доставили у військовий госпіталь у Львові

Нагадаємо, Андрій Дячишин, позивний Морячок, служить у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. На війні - із 2014 року.

Важкого поранення в голову Андрій Дячишин зазнав 29 серпня в населеному пункті Гірське Донецької області.

Допомогти пораненому бійцю коштами можна на картку: 5168 7573 7961 5869 (Кармазін Ольга Миколаївна).

Автор: Наталя Джума
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Слава Богу, що вижив. Одужання!
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26.09.2021 00:32 Відповісти
Воинам Украины по быстрее стать на ноги,рашистским мразям самую мучительную смерть
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26.09.2021 00:33 Відповісти
Щиро бажаю одужання. Вболівала за цього бійця.
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26.09.2021 08:25 Відповісти
Гірське - це там, де Золоте. Там де Янелоха розвели. Схоже, що там зараз найгарячіше, якщо брати Луганську область.
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26.09.2021 09:16 Відповісти
🙏
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26.09.2021 11:22 Відповісти
Львівський шпиталь?... Значить і без ніг буде "здоровий - придатний" для повернення на фронт.
Як і мій, уже покійний, син з епілепсією.😥
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26.09.2021 11:47 Відповісти
+ Одужуй, герою
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26.09.2021 12:26 Відповісти
 
 