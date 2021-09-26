"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли?": перепалка Милованова і Друзенка в прямому ефірі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Юрист і блогер Геннадій Друзенко у прямому ефірі політичного токшоу посварився з радником керівника Офісу Президента Тимофієм Миловановим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Милованов звинуватив Друзенка в популізмі.
"Я старший чоловік з науковими ступенями", - сказав Друзенко.
Милованов йому відповів, що це ейджизм.
"Так я не кажу, що ви молокосос? Не кажу", - сказав він.
На думку Друзенка, Милованов поводиться як "серед папуасів". У відповідь Милованов закликав його не переходити на особистості.
"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам дуже просто", - запевнив Друзенко.
Топ коментарі
+54 Ksenia VB
показати весь коментар26.09.2021 09:46
+49 Nik Home 379c842c
показати весь коментар26.09.2021 09:45
+39 Ан Мур
показати весь коментар26.09.2021 09:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Кстати, в Германии мусор тупо могут в вагоне метро выкидывать. Это нормально? Или тоже проблемы с совковым воспитанием? Германия - последняя страна, нравоучения по поводу культуры от которой стоит слушать.
А про рябошапок, мені здається ,це не так. Вони підтримані Заходом , котрий абсолютно не хаває в виборцях українціях нічого... Отих 73-ьох...
Так, ці люди хотіли рости в політці, в політиці геть без старого минулого... але виявилися ще дуже амбіційними недорослями, щоби купитися на цю аферу з Буратіно.
Й висновок по них у мене - для них головною була кар"єра а не Україна Так експерементувати з країною , що закрити очі на Разумкова у списку номер один, фейкопратіїю слуг ,що йшла за вовою до повної влади... Їм тепер треба не від вови відмитись, а від того що вони взагалі ПІШЛИ НА ТАКЕ!!!
Ви подивіться їх на інших олігарх-шоу , коли їх щемлять по -серйозному , справжні опозиціонери , професійні политики, держслужбовці з добрим мінулим...