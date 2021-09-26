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Милованов Тимофій (281) Друзенко (12)

"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли?": перепалка Милованова і Друзенка в прямому ефірі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Юрист і блогер Геннадій Друзенко у прямому ефірі політичного токшоу посварився з радником керівника Офісу Президента Тимофієм Миловановим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Милованов звинуватив Друзенка в популізмі.

"Я старший чоловік з науковими ступенями", - сказав Друзенко.

Милованов йому відповів, що це ейджизм.

"Так я не кажу, що ви молокосос? Не кажу", - сказав він.

На думку Друзенка, Милованов поводиться як "серед папуасів". У відповідь Милованов закликав його не переходити на особистості.

"Потрібно дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам дуже просто", - запевнив Друзенко.

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Дивіться: Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
Вона навіть нічого свого не вигадала. Тупо скабєєвщину передрала.
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26.09.2021 09:46
+49
Меня больше всех раздражает брехливая обоссанная жаба мосийчучка... от неё гавном воняет.
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26.09.2021 09:45
+39
а коли їй нагадують за це у FB - тупо ображається на Порошенка і бреше на Ірину Геращенко.
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26.09.2021 09:50
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загал який живучи за кордоном осоbливо нe довго (навчання). алe маючи укрпостсовкову структуру мозку нe замiчає навколо сebe нiчого окрiм совка. аbо просто нe окучує. воно до совкового мозку нe пристає. нeмає як. вузи нi украiнськi нi закордоннi нe вчать комунiкацii. bагато чого дає вчитeль своєю повeдiнкою. як пeрша лeгалiзована дипломом осоba що пeрeдає знання. двом нe повeзло з комунiкацiєю впливових осib. нi з кого bрати приклад.
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26.09.2021 13:57 Відповісти
Таке враження, що крім харасменту, булінгу і аб'юзу ви в школі чи вищій школі нічого не відчували, бо в кожному пості згадуєте якусь укросвіту. Чи може ви комунікувати вчилися в Оксфорді? Хоча більше схоже, що на дєрєвнє в тамбовской ґубєрніі.
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26.09.2021 17:20 Відповісти
хахаха. нe оbов"язково цe всe в школi мати. цe всe можна мати кожeн дeнь вiд продуктiв цiєi школи. самe ця школа навчила тebe тiкати вiд рeалiй. продукти школи зараз як раз при владi. як раз поколiння що виросло за 30 рокiв умовноi нeзалeжност. я тоbi лишe очi розкриваю алe ти iх продукт.
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26.09.2021 20:35 Відповісти
Опять вы сюда пытаетесь образование и совок прилепить. Зачем? Для того, чтобы уважать собеседника, нужно что-то закончить? А я думаю, что просто не нужно быть быдлом. И для этого не нужно даже учиться ни у нас, ни за бугром. Прикиньте, как все просто?
Кстати, в Германии мусор тупо могут в вагоне метро выкидывать. Это нормально? Или тоже проблемы с совковым воспитанием? Германия - последняя страна, нравоучения по поводу культуры от которой стоит слушать.
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27.09.2021 00:16 Відповісти
та як можна взагалі дивитись на те прокажонне лайно мосійчукук,на тупого мілованова,на злодія і корупціонера гетьманцева- це таке смердюче чудо ,що і не має з ким його і зрівняти ,ну хиба з жабою мосійчук
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26.09.2021 12:56 Відповісти
нe дивися. нe bудь мозахiстом
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26.09.2021 13:04 Відповісти
В тебе, що на клаве в кирилиці кнопка "б" западає?
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26.09.2021 14:45 Відповісти
нє . лiтeра П. придурок
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26.09.2021 20:43 Відповісти
Придурок у твоєї мами син.
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26.09.2021 21:00 Відповісти
хахаха. як ти точно про сebe. оbожнюю самокритикiв.
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26.09.2021 21:02 Відповісти
Ви не повітите - треба слідкувати за тим, хто й як й коли стає зливати вову. Друзенко це найбезобідніше, шо Гівноканал запросив в противагу владі , а на шоу каналаів Ахмєтова для влади повна скарка вимальовуьється. Там такі дискусіїїї... двароки їх не дивилася , а зараз для аналізу не ********* требя дивитись - а саме оцих, що Буратінку на трон садили...
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26.09.2021 16:57 Відповісти
ці двоє вартують одне одного: Друзенко, як місцева гнида, колись заявив Ірині Геращенко, що він не одягне вишиванку, бо її одягають депутати ЄС Порошенка. Корисна гнида для зелених шмаркль і )(уйлу, щоб нищити опозицію.
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26.09.2021 15:58 Відповісти
Але навіть гниди вже тікають від вови- це ж чудово... Рябошапки з Данилюками раніше з цього гівна втекли , а от тепер й до гнид черга дійшла. А це ще ТАБУ на вагнергейті на каналах олігархів...
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26.09.2021 16:53 Відповісти
Рябошапку і Данилюка я б не назвав гнидами: тут суміш наївності і віри, що їм дадуть покерувати і щось зробити корисного для країни. Не без того, що і з користю для себе. Не думаю, що вони не розуміли, хто такий Каломойський і що воно таке Зеленський, але надіялися що вдастя впливати на малограмотне амбіціозне Ніщо.
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26.09.2021 17:11 Відповісти
я не їх назвала гнидами , я написала що зараз черга й до гнид дійшла...
А про рябошапок, мені здається ,це не так. Вони підтримані Заходом , котрий абсолютно не хаває в виборцях українціях нічого... Отих 73-ьох...
Так, ці люди хотіли рости в політці, в політиці геть без старого минулого... але виявилися ще дуже амбіційними недорослями, щоби купитися на цю аферу з Буратіно.
Й висновок по них у мене - для них головною була кар"єра а не Україна Так експерементувати з країною , що закрити очі на Разумкова у списку номер один, фейкопратіїю слуг ,що йшла за вовою до повної влади... Їм тепер треба не від вови відмитись, а від того що вони взагалі ПІШЛИ НА ТАКЕ!!!
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26.09.2021 17:44 Відповісти
Умственная и этическая культура мышления, культура совести и воспитанность-нечто явно непонятное для"Зе!" и его клевретов. Бравада собственной безнравственностью и отсутствием чести, непотизм - основа взаимоуважения зеленых и назначения на должности властвующим режимом. Результат-современная Украина...
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26.09.2021 16:32 Відповісти
Там Україною і не пахне . Ображати , неначе Ви зе в Юрмалі , не треба . Хто там Українець ? Мілаванов , назвавший на всю країну себе дебілом ? Масєйчук - жлобиха , яких світ не бачив , чи тупий крадун гетьманцев ? Може їхні зе і бєня Українці ? Україна страждає від таких істот .
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26.09.2021 16:42 Відповісти
Але вони вже відверто з нас сміються і справді поводять себе мовби всі ми папуаси...Що дебіл Мілованов,що шабес-гой Гетьманцев взяли собі за звичай отак зневажливо,по панськи ставитись до опонентів в студіі,а значить і до нас,глядачів...Ведуча називає то дискусією,але тоді та "дискусія" легко перейде на вулиці і майдани...От подивлюсь як там Мілованов буде дискутувати...
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26.09.2021 17:03 Відповісти
Я так не думаю , вони на гівенному у Мосейчук у теплій ванній... Й дуже нервуюють - сміх Гетьманцева ще не крізь сльзи але вже нервовий...
Ви подивіться їх на інших олігарх-шоу , коли їх щемлять по -серйозному , справжні опозиціонери , професійні политики, держслужбовці з добрим мінулим...
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26.09.2021 17:48 Відповісти
а де ця мерзота лазе хоть би плюнуть на них)))
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26.09.2021 18:03 Відповісти
Да не в глаз, а в шею. И под жопу мешалкой и вообще гнать ссаными тряпками этого урода. Наживается на нас и разваливает Украину.
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26.09.2021 18:59 Відповісти
Зачем же так сразу) в глаз) Поверьте, сочная оплеуха по уху, на много эффективнее))
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26.09.2021 21:40 Відповісти
Справедливо було б табло набити обом . . Що один що інший - дебіли ,, які привели до влади клоунів .
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26.09.2021 22:15 Відповісти
милованов - психопат, нарцисс и полнейшее мудило. таких надо киздить ежедневно.
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27.09.2021 10:09 Відповісти
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