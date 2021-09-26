На навчаннях Rapid Trident військовослужбовці України і США вперше в історії провели спільне десантування. ВIДЕО
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На Яворівському полігоні у Львівській області відбулося перше в історії спільне десантування українських і американських військовослужбовців у межах навчань Rapid Trident.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Мілітарний, посилаючись на журналіста Андрія Цаплієнка.
Військовослужбовці США і України десантувалися з літака С-130. Також в стрибках брали участь польські десантники. Під час стрибків застосовувалися парашутні системи американського виробництва.
Перед десантуванням інструктори США провели масштабні тренування для військовослужбовців десантно-штурмових військ ЗСУ. Для цього на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки встановили розгорнутий тренажер військово-транспортного літака C-130.
Журналіст Цаплієнко також повідомив, що це було перше в історії спільне десантування військовослужбовців армій України та США.
"Знищують противника. Бойовиків. Хоч і умовних, ми розуміємо, про яких бойовиків ідеться", - додав він.
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Самое первое, было в 1999 году.
Десантирование на "Болград-2".
Принимает участие 30 стран примерно по две роты
Я думаю армия Украины сильно ''подняла военную подготовку,,
Учения для галочки .