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На навчаннях Rapid Trident військовослужбовці України і США вперше в історії провели спільне десантування. ВIДЕО

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На Яворівському полігоні у Львівській області відбулося перше в історії спільне десантування українських і американських військовослужбовців у межах навчань Rapid Trident.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Мілітарний, посилаючись на журналіста Андрія Цаплієнка.

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Військовослужбовці США і України десантувалися з літака С-130. Також в стрибках брали участь польські десантники. Під час стрибків застосовувалися парашутні системи американського виробництва.

Перед десантуванням інструктори США провели масштабні тренування для військовослужбовців десантно-штурмових військ ЗСУ. Для цього на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки встановили розгорнутий тренажер військово-транспортного літака C-130.

На навчаннях Rapid Trident військовослужбовці України і США вперше в історії провели спільне десантування 01
На навчаннях Rapid Trident військовослужбовці України і США вперше в історії провели спільне десантування 02

Журналіст Цаплієнко також повідомив, що це було перше в історії спільне десантування військовослужбовців армій України та США.

 "Знищують противника. Бойовиків. Хоч і умовних, ми розуміємо, про яких бойовиків ідеться", - додав він.

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ДШВ-СИЛА Й МIЦЬ!
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26.09.2021 10:54 Відповісти
Это не первое совместное десантирование.
Самое первое, было в 1999 году.
Десантирование на "Болград-2".
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26.09.2021 11:35 Відповісти
Красавцы!
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26.09.2021 11:42 Відповісти
Россия годами унижали наш язык, нашу культуру, нашу самобытность.
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26.09.2021 14:33 Відповісти
а коли вмісті на б.виход)
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26.09.2021 17:41 Відповісти
Обьем учений 6000 человек
Принимает участие 30 стран примерно по две роты
Я думаю армия Украины сильно ''подняла военную подготовку,,
Учения для галочки .
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26.09.2021 19:39 Відповісти
поржав, бред зарахован
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26.09.2021 21:46 Відповісти
 
 