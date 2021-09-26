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Білорусь (5972) Мінськ (785) ОМОН (66) партизани (182)

Білоруські патріоти атакували з безпілотників базу ОМОН узурпатора Лукашенка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Мінську білоруські патріоти скинули з дрона дві ємності із запальною сумішшю на будівлю ОМОН на вулиці Героїв 120-ї дивізії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в телеграм-каналі "Буслы ляцяць"

"Повідомляємо про успішне закінчення операції відплати.

Об'єкт: база ОМОН, вул. Героїв 120-ї дивізії, Мінськ.

Група "Чорний Бусел" скинула з великої висоти дві п'ятилітрові ємності із запальною сумішшю. Інтервал - близько 20 секунд. Влучення в ціль супроводжувалося гучними оплесками і спалахами. У сусідніх омонівських будинках прокинулося все зміїне кубло.
Стрілками на карті позначені влучення.
Хвалена луківська ППО не в змозі прикрити навіть напханий режимними об'єктами район.

Усі відомчі об'єкти МВС, нерухомість, автомобілі карателів є потенційними цілями наступних акцій. Наполегливо рекомендуємо не паркувати особистий автотранспорт в районі таких об'єктів", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+72
теперь Картофельный Фюрер запретит не только коммерческие дроны, но и мультик про Карлсона..
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26.09.2021 12:00
+64
тому боротися з рештками совка треба починати з дитсадка...

Eлiс@alices_nwsrnm



Моя мати неймовірна. Сьогодні я дізналася, що вона скасовує совок.
У нас коло дому дитсадок, там дітей вранці виводять на руханку і вони там годину стрибають виключно під радянські дитячі пісні - ну, знаєте, про крилатиє качєлі і все тих часів. Мама вирішила, що нє, годі.
Виявляється, вона вже довго намагалася поговорити з працівниками дитсадка, дзвонила директорці та й до вищого керівництва, але всім пофіг. Тому мама вирішила, що настав час ПІДПІЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
Вона знайшла сайт із дитячими піснями українською і запостила на Фейсбуці дитсадка, сказавши, що вона - мати однієї дитини зі старшої групи (хехе, я вам збрехав, я сказав неправду) і її непокоїть ситуація з вибором пісень.
За півгодини пост уже видалили, але вона встигла зберегти сторінки всіх, хто лайкнув, та вийти з ними на зв'язок окремо. Після цього всі ці люди почали тиснути на директорку, and lo and behold, - з сьогоднішнього дня діти в садочку співають українських пісень.
Ну і так, примітка - мама це жінка, яка народилася в повністю російськомовній родині, у батьків, які власне приїхали сюди з Росії. Коли я була мала, вона показувала мені тільки радянські мультики і кіно. Але часи змінюються.
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26.09.2021 12:13
+48
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26.09.2021 12:01
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Імітація партизанщини,організована БілКГБ.
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27.09.2021 07:30 Відповісти
Усё значна прасцей, лу яшчэ да "выбарау" пасадзiу усiх моцных кандыдатау i думау, што Цiханоускую ён лёгка раскатае па асвальце, але "не палiтык" Цiханоуская размазала яго па сьцяне. Дарэчы Цiханоуская iшла на "выбары" пад лозунгам: "новыя празрыстыя выбары праз 100 дзён".
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27.09.2021 09:50 Відповісти
Бомбы нужно сбрасывать
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06.10.2021 06:11 Відповісти
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