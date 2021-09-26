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"Величезні марали просто", - Путіна і Шойгу в тайзі ледь не збило стадо оленів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони РФ Сергія Шойгу під час відпочинку в тайзі ледь не збило стадо маралів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Гордон, посилаючись на ЗМІ російських пропагандистів.
В опублікованому відео Путін сам розповідає про інцидент.
"Величезні марали просто, я таких ще не бачив. Добре, що в нас не в'їхали, ледь нас не збили. І на такій швидкості величезній", - сказав президент РФ.
Він додав, що такі олені могли б виступати на Олімпійських іграх.
"Рівних би не було", - зазначив Путін.
Топ коментарі
+57 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.09.2021 12:31
+45 Solomon c5c4359c
показати весь коментар26.09.2021 12:30
+38 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.09.2021 12:34
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"Равных бы не было", - отметил Путин.
что, мельдонии, слабо против олени ?
После такой оценки от Пукина, вполне вероятно, что пара этих "маралов" получит внеочередное звание...
Они уже давно выступают))
Редакция вообще не смотрит в сторону Европы , а только заглядывает в кацапскую жизнь
А потом удивляются - откуда 73%
Оттуда , шо о жизни в ЕС НИЧЕГО НЕ ПИШУТ , бо языков не знают ?
ці? 😀😀😀
https://www.facebook.com/komorabooks/videos/403404061207728/?__cft__[0]=AZXiny_k-aYabhaLOgmLPpCAobk_pw2LwZXY_7K3Jbvl_j78gDnv4gziKybYzcwYso6Yk2MDB7hO-H9rsW9IR0NW4UNqUFTmj30jVpeyXyShwB8sDuIvuk1B1zWmPJMnH4PahziJGkSgXVxAoMSTVlzibO5VYTV7s5r0QlG6wia_jOhdwTfW3tyvEg75JdVovWPwkHXFwhw843KvBe-AYFHhSvFu1riQcxQDGr6jNJmaYw&__tn__=%2B%3FFH-y-R
а якщо є - які в ній передбачено санкції до персоналу за просування ворожих наративів і (мимо)вільну підтримку московського дискурсу?
Если так устроена программа - надо ее переделать .
Так уже с 14 года выступают.
- ***** показует каким стволом ему кужугет кунжутович в тайге "дымоход" прочистил
..а треба було затоптати.