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"Величезні марали просто", - Путіна і Шойгу в тайзі ледь не збило стадо оленів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони РФ Сергія Шойгу під час відпочинку в тайзі ледь не збило стадо маралів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Гордон, посилаючись на ЗМІ російських пропагандистів.

В опублікованому відео Путін сам розповідає про інцидент.

"Величезні марали просто, я таких ще не бачив. Добре, що в нас не в'їхали, ледь нас не збили. І на такій швидкості величезній", - сказав президент РФ.

Він додав, що такі олені могли б виступати на Олімпійських іграх.

"Рівних би не було", - зазначив Путін.
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Топ коментарі
+57
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26.09.2021 12:31
+45
Олени напали на оленей.
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26.09.2021 12:30
+38
Тяжело было оперативникам ФСБ в оленьих шкурах такую массовку изображать...
После такой оценки от Пукина, вполне вероятно, что пара этих "маралов" получит внеочередное звание...
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26.09.2021 12:34
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Олени напали на оленей.
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26.09.2021 12:30 Відповісти
Там живут стадом !
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26.09.2021 12:36 Відповісти
Олени напали на Аленей.
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26.09.2021 12:36 Відповісти
свій до свого по своє
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26.09.2021 13:50 Відповісти
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26.09.2021 12:31 Відповісти
Атож! http://argumentua.com/stati/sredi-nikh-ne-bylo-stukachei-banderovtsy-i-suchi-voiny
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26.09.2021 13:48 Відповісти
Что-то часто эти два голубя уединяться стали. Может уже и гнёзхдышко свили?
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26.09.2021 12:32 Відповісти
"Горбата гора" слышал?.. так это продолжение..
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26.09.2021 12:33 Відповісти
Сиквел,,горбатая тайга,,
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26.09.2021 13:44 Відповісти
Цікаво хто з них родити буде?
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26.09.2021 18:13 Відповісти
Пробегая стадо оленей тихо казало на мове на жаль у нас їнше завдання...
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26.09.2021 12:32 Відповісти
Он добавил, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх.

"Равных бы не было", - отметил Путин.

что, мельдонии, слабо против олени ?
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26.09.2021 12:33 Відповісти
Тяжело было оперативникам ФСБ в оленьих шкурах такую массовку изображать...
После такой оценки от Пукина, вполне вероятно, что пара этих "маралов" получит внеочередное звание...
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26.09.2021 12:34 Відповісти
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26.09.2021 12:44 Відповісти
Он добавил, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх.

Они уже давно выступают))
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26.09.2021 12:34 Відповісти
)(уйло совершило камин аут чтож перед Гаагой пускай отдохнут голубки
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26.09.2021 12:35 Відповісти
у них медовый месяц
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26.09.2021 12:36 Відповісти
Жаль, что не затоптали. А какая бы была "героическая" смерть этих двух утырков.
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26.09.2021 12:38 Відповісти
жаль РПГ не было у маралов шоб зажарить задницы двоих глиномесов
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26.09.2021 12:39 Відповісти
"чуть не сбило стадо оленей " - простые россияне прибежали поприветствовать своего вождя
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26.09.2021 12:39 Відповісти
на рашке вожди реально либо овощи, либо любители своих ближайших секретарей. тот же **** первый - оно же даже полки посмешные сделало, резвилось с гусарчиками. или Ленин - спало с этим, как его, ну просто православный .
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26.09.2021 12:42 Відповісти
А на каком авто это ***** по Тайге ездит?? Почему не на скрепной "ниве"???
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26.09.2021 12:40 Відповісти
а патамушта фошисты напале и вот на муссолинском внедорожнике ездит это лысое чмо. типо пабидиле дидывоевале.
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26.09.2021 12:44 Відповісти
дедушка зверюшек увидел, - счастья полные штаны=)
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26.09.2021 12:40 Відповісти
Поїхали на вибори, вождя обирать серед свого стада?
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26.09.2021 12:41 Відповісти
ааатлічная васкрєсная новость на кращому українському інет-порталі...

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26.09.2021 12:42 Відповісти
Я тоже не понимаю зачем такое печатать в Цензоре .
Редакция вообще не смотрит в сторону Европы , а только заглядывает в кацапскую жизнь
А потом удивляются - откуда 73%
Оттуда , шо о жизни в ЕС НИЧЕГО НЕ ПИШУТ , бо языков не знают ?
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26.09.2021 12:45 Відповісти
це смислове протиборство: хто увагу мас тримає через медії - той ними і воловодить
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26.09.2021 12:50 Відповісти
А хто тримає ?

ці? 😀😀😀

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26.09.2021 13:13 Відповісти
Шустер вроде вообще ведёт свою передачу российскою ? Я ее не смотрю
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26.09.2021 13:13 Відповісти
Нормальні люди не дивляться шустера , так як це небезпечно для здоров'я 😆
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26.09.2021 17:13 Відповісти
А вы посмотрите, узрите ухмылки шустрика над чем-то национальным (камеры порою выхыватывают). Интересно, за шо его поперли из каазлабада в свое время, да и Порошенко нго не жалорвал...
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26.09.2021 20:53 Відповісти
сяви шустриє досі знімають свій колоніальний реліз з українського інформаційного простору - рівно звідтоді, як у 2000-х закінчилися війни за наслєдіє есесесер і ре фе взялася стягувати потріпану імперію докупи знову
https://www.facebook.com/komorabooks/videos/403404061207728/?__cft__[0]=AZXiny_k-aYabhaLOgmLPpCAobk_pw2LwZXY_7K3Jbvl_j78gDnv4gziKybYzcwYso6Yk2MDB7hO-H9rsW9IR0NW4UNqUFTmj30jVpeyXyShwB8sDuIvuk1B1zWmPJMnH4PahziJGkSgXVxAoMSTVlzibO5VYTV7s5r0QlG6wia_jOhdwTfW3tyvEg75JdVovWPwkHXFwhw843KvBe-AYFHhSvFu1riQcxQDGr6jNJmaYw&__tn__=%2B%3FFH-y-R
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26.09.2021 22:27 Відповісти
ні, це говорящіє голови - а ті, хто всю фанаберію придумує і з її допомогою людьми воловодить, сидять за кадром і ніколи своїх пик публічно не засвічують
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26.09.2021 14:04 Відповісти
паляться медійні маніпулянти хіба що від жадоби (влади, грошей, відомості...) - як анка стеців-гєрман, чи через технічний збій у трансляції - як маша столярова на інтері
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26.09.2021 14:08 Відповісти
Український медійний ландшафт за 10 останніх років: випалена земля https://video.detector.media/special-projects/golovni-podii-v-istorii-ukrainskykh-media-2010-2020-rokiv-i82
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27.09.2021 14:43 Відповісти
будем справедливы, европа тоже ничего не пишет об Украине. Так что у нас это взаимно
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26.09.2021 15:42 Відповісти
А что Вы именно читаете из европейских СМИ ?
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26.09.2021 17:48 Відповісти
ввс. В жизни не видел ни 1 новости о Украине
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26.09.2021 21:47 Відповісти
А в странах восточной Европы постоянно новости из Украины
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26.09.2021 21:49 Відповісти
слава Богу, если так
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26.09.2021 23:13 Відповісти
олени... олени... а ведь у вас был шанс.....
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26.09.2021 12:47 Відповісти
Наверное, это были олени из Беларуси. Там тоже 200 тыщ народу водили хороводы, ментам тыкали цветочки в калаши, а менты в ответ благодарили им "демократизаторами".
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26.09.2021 13:01 Відповісти
Редактор , А ЗАВТРА вы этот материал повесите в топ новость и он будет раздражать всех украинцев и греть душу кацапам в правой сторонелиста ?
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26.09.2021 12:49 Відповісти
зустрічне питання: чи є у ЦН прописана редакційна політика?..
а якщо є - які в ній передбачено санкції до персоналу за просування ворожих наративів і (мимо)вільну підтримку московського дискурсу?
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26.09.2021 13:06 Відповісти
Я постоянно обращаю внимание редакции на пропагандистские проколы . Вот к примеру в топ новостях ( на первом месте) постоянно слово « российский» . То кто-то у нихтам застрелился, то самолет упал . КАК В ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ ПОСТОЯЯНО В ТОП НОВОСТИ МОЖЕТ ВЫСКАКИВАТЬ СЛОВО « РОССИЙСКИЙ» ? Не про фронт , не про Украину ?

Если так устроена программа - надо ее переделать .
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26.09.2021 13:11 Відповісти
отож, що мізки й рефлексії важче "переробити", аніж програмне забезпечення
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26.09.2021 14:10 Відповісти
маралы ***...ну ничего вам низзя поручить... даже стаей ***** до инфаркта не довели... алени кароче! )))
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26.09.2021 12:50 Відповісти
С перепугу могли и слоны привидиться.
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26.09.2021 18:31 Відповісти
"Он добавил, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх."
Так уже с 14 года выступают.
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26.09.2021 12:53 Відповісти
олени увидели своих родственников и ломанулись к ним
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26.09.2021 12:54 Відповісти
Жаль що не притоптали двох уродів!
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26.09.2021 12:54 Відповісти
Очень интересная и нудная информация
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26.09.2021 12:58 Відповісти
100% шаман навів оленів)🤫
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26.09.2021 13:01 Відповісти
Всем фсб заганяли шоб удивить Вову Пу. А Шайга отмороженный - я типа не в курсе. Да и сам Вова в курсе, но надо делать вид. Штирлиц.
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26.09.2021 13:06 Відповісти
"вот такой марал бил"...мамай клянусь!
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26.09.2021 13:09 Відповісти
гомосексуалисты хреновы
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26.09.2021 13:24 Відповісти
А Зеленский тот маралов не любит, он по рапанам с песком специалист. Говорит это моё. Вообще то это мидии наверное с песком, а рапаны разве бывают с песком?
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26.09.2021 13:29 Відповісти
То проскакало стадо кацапів.
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26.09.2021 13:47 Відповісти

- ***** показует каким стволом ему кужугет кунжутович в тайге "дымоход" прочистил
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26.09.2021 14:06 Відповісти
Вот будет смешено если это Шойгу ***** дымоход чистит!
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26.09.2021 14:24 Відповісти
шо значит"если"? чистит как пить дать, к алинке кабаевой не ходи...
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26.09.2021 18:56 Відповісти
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26.09.2021 14:21 Відповісти
Панове а что это Шойгу и Путин тусят в месте постоянно? Они может заднеприводные как и наш клоун-наркоман?!
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26.09.2021 14:23 Відповісти
Можливо, але в реалі "карданний вал" вже зігнутий.
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26.09.2021 18:21 Відповісти
а вот какие болота с трясинами там замечательные, прям глаз не отвести ! надо срочно Путлеру и его бурятской подружке там погулять
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26.09.2021 14:33 Відповісти
Отличный бы вышел заголовок - "Путин и Шойгу были затоптаны стадом оленей"
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26.09.2021 16:46 Відповісти
Короче грибная похлёбка удалась
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26.09.2021 17:09 Відповісти
гном и писдаглазка
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26.09.2021 17:12 Відповісти
Обидно , что их алени не затоптали , очнь обидно😂
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26.09.2021 17:17 Відповісти
Морали ледь горбатих аморалів не затоптали..
..а треба було затоптати.
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26.09.2021 18:03 Відповісти
"Маралів" із охорони за такий прокол мабуть звільнили і на Донбас відправили.
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26.09.2021 18:17 Відповісти
какая омерзительная рожа...
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26.09.2021 18:53 Відповісти
Бегущие олени при этом издавали звуки похожие на "хууууу-лоооо"
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26.09.2021 19:13 Відповісти
В башку бы вам копытом и на повал обоих
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26.09.2021 19:51 Відповісти
Этого ушлепка, даже карма не берет. Живее всех живых. Что ж такое то а?
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26.09.2021 20:47 Відповісти
Дуже шкода ,що не збило відразу обох,але надія залишається.
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26.09.2021 21:25 Відповісти
belge Ага , на Новодевечьем
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26.09.2021 22:04 Відповісти
Приколы нашего городка: аалени полюют на ластоногих (тюленей)...
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27.09.2021 04:22 Відповісти
краще б то були слони а не сліпі олені
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29.09.2021 23:13 Відповісти
 
 