Закон від Зе проти Порошенка, замах на Шефіра, слуги народу проти Разумкова | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #22. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Курйози Суспільство
Друзі та подруги, вітаємо вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥🔥 Яким мав би бути чесний закон про олігархів від Зеленського? Де кращі дороги – в Києві чи Нью-Йорку? І нарешті – що чекає на Дмитра Разумкова у Зе-команді?
🔴 Зеленський, дороги і замах на Шефіра
Першого підсвинка дуже хотілося вручити панові Володимиру Зеленському за його пікантне почуття гумору, проте нагорода знайшла інших героїв.
🟠 Закон про олігархів, або Зе проти Порошенка
Який вигляд міг би мати закон президента Зеленського про олігархів? Десь такий:
"1. Олігархом в Україні вважається Петро Олексійович Порошенко.
2. Рішення про визнання Петра Олексійовича Порошенка олігархом ухвалює РНБО. РНБО очолюю я. Тобто, Зе".
🟢 Разумков і майбутнє
Як там поживає Дмитро Разумков, чому його не запросили в Трускавець і чи означає це його політичну смерть?
🟡 ОПЗЖ і "русский мир"
А фінальний підсвинок дістається ОПЗЖ – за чесність. Перший раз ОПЗЖ публічно визнала, що терористи Донбасу служать безпосередньо Російській Федерації!
Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб нічого не пропустити!
Програма "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Це в нього вороги номер один,бо вони хочуть зберегти Україну,а в зелемойського наказ зруйнувати Україну.
Інші олігархи ніяк не постраждають. Саме ОПа президента блокує судові справи проти зловживань ахмєтовим і коломойський. Активісти за свої гроші подають в суди, по антимонопольний комітет заблокований президентом.
Вгадав?
краще послухати це:
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
Україна не та страна, де Влада передється послідковно.
Руїна сама йому до ніг впаде. Як і першого разу.
Тут інша можливість: чергові вибори парламенту відповідно до буквально норми відповідної статті Конституції мають пройти в жовтні 2023року; і в разі перемоги національно-демократичних сил на цих виборах буде можливість висунення спільного демократичного кандидата на чергових президентських виборах в березні 2024року. Тільки от чи відбудуться вибори до ВР в 2023-му - важко сказати...
Про це в ефірі «Прямого» заявив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський. - https://newsua.one/news-politics/v-54739.html