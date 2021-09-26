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Закон від Зе проти Порошенка, замах на Шефіра, слуги народу проти Разумкова | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #22. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози Суспільство

Друзі та подруги, вітаємо вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥🔥 Яким мав би бути чесний закон про олігархів від Зеленського? Де кращі дороги – в Києві чи Нью-Йорку? І нарешті – що чекає на Дмитра Разумкова у Зе-команді?

🔴 Зеленський, дороги і замах на Шефіра

Першого підсвинка дуже хотілося вручити панові Володимиру Зеленському за його пікантне почуття гумору, проте нагорода знайшла інших героїв.

🟠 Закон про олігархів, або Зе проти Порошенка

Який вигляд міг би мати закон президента Зеленського про олігархів? Десь такий:

"1. Олігархом в Україні вважається Петро Олексійович Порошенко.

2. Рішення про визнання Петра Олексійовича Порошенка олігархом ухвалює РНБО. РНБО очолюю я. Тобто, Зе".

🟢 Разумков і майбутнє

Як там поживає Дмитро Разумков, чому його не запросили в Трускавець і чи означає це його політичну смерть?

🟡 ОПЗЖ і "русский мир"

А фінальний підсвинок дістається ОПЗЖ – за чесність. Перший раз ОПЗЖ публічно визнала, що терористи Донбасу служать безпосередньо Російській Федерації!

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Також читайте: Зеленський – журналіст? Тищенко проти Лероса і вагнерівців, Кива проти здорового глузду | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #20. ВІДЕО

Програма "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Чи стрілець був криворуким,чи лохотрон для зелохів.
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26.09.2021 16:06
+12
Саме погане, що зелені кліпмейкери вигадали опис неіснуючого злочинця і вже підшукують серед атовців особу, яка би підпала під цей портрет. Навчились уже на справі Шеремета.
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26.09.2021 16:09
+9
Зешка не зміг посадить Порошенка, тому вигадав проти нього особистий закон.
Інші олігархи ніяк не постраждають. Саме ОПа президента блокує судові справи проти зловживань ахмєтовим і коломойський. Активісти за свої гроші подають в суди, по антимонопольний комітет заблокований президентом.
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26.09.2021 16:07
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Чи стрілець був криворуким,чи лохотрон для зелохів.
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26.09.2021 16:06 Відповісти
Саме погане, що зелені кліпмейкери вигадали опис неіснуючого злочинця і вже підшукують серед атовців особу, яка би підпала під цей портрет. Навчились уже на справі Шеремета.
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26.09.2021 16:09 Відповісти
Хто би сумнівався що у кремлівської консерви- Зелемойського буде винен чи патріот,чи атошник.
Це в нього вороги номер один,бо вони хочуть зберегти Україну,а в зелемойського наказ зруйнувати Україну.
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26.09.2021 16:18 Відповісти
http://ibigdan.com/2021/09/24/pokushenie-na-shefira-mozhet-byt-rezultatom-banalnyx-biznes-razborok/
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26.09.2021 16:15 Відповісти
Зешка не зміг посадить Порошенка, тому вигадав проти нього особистий закон.
Інші олігархи ніяк не постраждають. Саме ОПа президента блокує судові справи проти зловживань ахмєтовим і коломойський. Активісти за свої гроші подають в суди, по антимонопольний комітет заблокований президентом.
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26.09.2021 16:07 Відповісти
Порошенко не є олігархом, бо находиться в опозиції, не годується з держбюджету і не є монополістом в жодній з галузей...Але, звичайно, його підгонять під цей закон, бо для того він і писався
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26.09.2021 18:12 Відповісти
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26.09.2021 16:09 Відповісти
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26.09.2021 18:59 Відповісти
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26.09.2021 20:24 Відповісти
Це дивитись неможливо. Рівень селюковської самодіяльності. Звиняйте.
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26.09.2021 16:09 Відповісти
знаєте, знаєте, знаєте? мізги, мізги.
Вгадав?
краще послухати це:
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
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26.09.2021 16:18 Відповісти
Якщо в Україні так ********** "сватів" та інше низькопробне гівно від 95 кварталу та не тільки, то чому б не зробити таке але тільки вже українське?
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26.09.2021 16:20 Відповісти
"Рівень селюковської самодіяльності" - это и есть зеко-*****. По Сеньке и шапка. Утончённое отношение к этим тварям неуместно.
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26.09.2021 17:57 Відповісти
Якщо Порошенко буде балотуватись - він зробить непоправиму помилку. 73% його знову продинамлять. Психологічно не зможуть за нього проголосувати. Бо тоді їм потрібно буде визнати, що вони - довб-би. Виберуть якогось бойка чи ще кого. Порошенку негайно потрібно шукати собі заміну.
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26.09.2021 16:14 Відповісти
Навіщо Порошенку балотуватись і шукати собі заміну?
Україна не та страна, де Влада передється послідковно.
Руїна сама йому до ніг впаде. Як і першого разу.
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26.09.2021 16:23 Відповісти
Значит будут сидеть в дерьме вечно,если мозгов не наберутся )а Порошенко не обязан искать себе замену ,тем более остальные,так называемые, патриотические силы ,которые лили и льют на него грязь,так никого сами и не родили
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26.09.2021 16:26 Відповісти
Порошенко не може не балотуватись, оскільки він визнаний всіма лідер найпотужнішої національно-патріотичної політичної сили (інші просто "поруч не стояли"). І, як би хто не хотів, але "заступника лідера" не сприймуть потрібні для перемоги 50% виборців; і владі буде куди легше з таким "впоратись" шляхом фальсифікацій (бульболяндія луки в наочний приклад).

Тут інша можливість: чергові вибори парламенту відповідно до буквально норми відповідної статті Конституції мають пройти в жовтні 2023року; і в разі перемоги національно-демократичних сил на цих виборах буде можливість висунення спільного демократичного кандидата на чергових президентських виборах в березні 2024року. Тільки от чи відбудуться вибори до ВР в 2023-му - важко сказати...
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26.09.2021 19:29 Відповісти
не надо про Порошенка, он в задних рядах, первый Коломойский и даже Медведчук, они почти олигархи, а ПЭТРЭ, пока, на третьих ролях, жадничает.
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26.09.2021 16:37 Відповісти
Закон про олігархів жодним чином не обмежує бізнес-можливості людей, які користуються своїм монопольним становищем в державі й отримують надприбутки. Крім того, за допомогою антиолігархічного закону влада хоче розчистити медіаринок перед виборами 2023 року.
Про це в ефірі «Прямого» заявив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський. - https://newsua.one/news-politics/v-54739.html
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26.09.2021 16:40 Відповісти
цікаво, в якій галузі є монополістом Порошенко?
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26.09.2021 18:10 Відповісти
в галузи безальтернативно мыролюбного реформизма.
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27.09.2021 03:13 Відповісти
Идиоты рассуждают об стрельбе по машине и не замечают такую же стрельбу на востоке Украины! Тем самым не замечая как бородатая бабушка узурпирует власть по всей Украине!
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26.09.2021 16:45 Відповісти
Закон про олігарха. Це правильно. Бо Зелья планує боротися лише з одним "олігархом", Порошенкой, хоча того назвати олігархом не можна, бо він не годується з державної тарілки і не є монополістом як інші...До речи, сам Зеленський і є олігархом, бо повністю відповідає цьому визначенню. І взагалі, бути олігархом поза владою (тобто будучи в опозиції) не можна. Бо це протирічить здоровому глузду.
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26.09.2021 18:09 Відповісти
а кто такой этот шыфер, или черепицын?
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27.09.2021 03:12 Відповісти
Да вы что какое покушение на Шифера банально самострел как с мером Кривого Рога .
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27.09.2021 12:10 Відповісти
 
 