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Шефір і собаки, а також невдалі замахи на українських політиків: дев'ятий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У дев'ятому випуску "Легко-шоу" хотіли показати коней і собак, а доведеться - Шефіра, Зеленського, "Квартал" і Разумкова.

Також у новому випуску "Легко-шоу" на youtube-каналі Цензор.НЕТ пожартують про сюрреалістичне сьогодення.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у рубриці #ШОУБІСИКИ говоритимуть про те, чому так багато людей не вірять у справжність замаху на Сергія Шефіра і до чого тут тепловізори. А ще Марина підготувала добірку українських політиків, на яких скоювали справжнісінькі замахи.

А гостем "Легко-шоу" сьогодні буде ветеран, актор і волонтер Андрій Римарук.

Дивіться також: Топ сексуальних політиків, янголятко Аваков, тіктокер Поплавський: восьмий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.
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Топ коментарі
+4
на реальное покушение вооооообще не похоже )))))
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26.09.2021 22:14
+4
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26.09.2021 23:10
+3
Задолбали вы своим Чефиром уже. Хоть бы его убили, а так припугнули и визгу на весь мир, видите ли на господина кто то замахнулся. Занимайтесь уроды настоящими убийствами которых в Украине выше крыши.
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26.09.2021 22:20
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Покушение готовилось на Шефира, но он оказался не госслужащим, и вообще не служащим. Ранили шофёра, но его заменили на каскадёра на момент съёмок, но каскадёра не ранили. Чью забинтованную ногу показывали непонятно. Надеемся, что это был не самострел, а кто-то действительно раненный в АТО. Стреляли по машине, но не на ходу, а когда она стояла. Так для каскадёра было безопаснее. А вообще много нестыковок и лучше подождать объяснение Билингкета или посмотреть ещё раз по CNN.
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26.09.2021 21:32 Відповісти
автомат так не ложится, одиночными успеть невозможно, сквозных пробоин на момент фото не было, могут наковырять конечно... интересно другое, что в следующий раз удумают эти ублюдки, что бы сбить какую то тему? взорвут метро?
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26.09.2021 22:56 Відповісти
поскольку зелёное х**ло старательно копирует лубянского х**йла.... - не дай, конечно, боже...но исключить нельзя...
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26.09.2021 23:06 Відповісти
Serbin Sergiy@SerbinSergiy



Обісцяний наказав слідчим скласти списки усіх Атовців по справі" замаху"на Шефіра, що проживають по близості до місця "нападу".
Це ж треба так боятись добровольців, аби першими почати трясти саме їх.
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27.09.2021 09:57 Відповісти
на реальное покушение вооооообще не похоже )))))
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26.09.2021 22:14 Відповісти
Задолбали вы своим Чефиром уже. Хоть бы его убили, а так припугнули и визгу на весь мир, видите ли на господина кто то замахнулся. Занимайтесь уроды настоящими убийствами которых в Украине выше крыши.
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26.09.2021 22:20 Відповісти
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26.09.2021 23:10 Відповісти
Стреляли явно боясь ранить . И машина останавливалась на повороте в 180 градусов ? Зачем что б снайпер случайно не ранил и постановка прошла успешно !!!. Шоу классное . 95 квартал вы лучшие клоуны страны. Шоу удалось ! Даже пулевые отверстия под одним углом ))))! Газонул ??? Если б водило газонул пули ложились на кузов под разным углом. Только хорошо машинку показали Шифера , видно как бедно живут слуги . Интересно а унитазы уже с золота у них ?
Вывод , президенту нечего делать !
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26.09.2021 23:47 Відповісти
Не похоже на покушение , зато Зевесёлый увеличил в разы свою охрану и кортеж !
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27.09.2021 00:23 Відповісти
Ах да , и ездить теперь клоун будет на большой скорости 😡
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27.09.2021 00:25 Відповісти
 
 