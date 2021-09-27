Шефір і собаки, а також невдалі замахи на українських політиків: дев'ятий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

У дев'ятому випуску "Легко-шоу" хотіли показати коней і собак, а доведеться - Шефіра, Зеленського, "Квартал" і Разумкова.

Також у новому випуску "Легко-шоу" на youtube-каналі Цензор.НЕТ пожартують про сюрреалістичне сьогодення.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у рубриці #ШОУБІСИКИ говоритимуть про те, чому так багато людей не вірять у справжність замаху на Сергія Шефіра і до чого тут тепловізори. А ще Марина підготувала добірку українських політиків, на яких скоювали справжнісінькі замахи.

А гостем "Легко-шоу" сьогодні буде ветеран, актор і волонтер Андрій Римарук.

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