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Меркель зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі, - ексголова МЗС Клімкін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не працюватиме на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Меркель не є фанатом "Північного потоку-2". У неї багато планів, є багато спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. І плюс для неї це дуже емоційна історія, вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні, і зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим. Крім того, відомо, що Меркель для себе не концентрує увагу на грошах, вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація - те, що в неї є", - сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. Після виборів канцлер країни Ангела Меркель піде у відставку.

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Топ коментарі
+46
Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть!!

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27.09.2021 09:36
+38
Зеленский своим выборцам ваще в глаза ссыт и ничего
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27.09.2021 09:40
+38


Колись я вірив, що путлер спричинив війну. Але з часом зрозумів, що це свідома воля росіян. Їх бажання забрати все у слабшого і поділити. І вони вперто обирають того гопника в краватці, що втілює їх прагнення в життя. Ми не такі.

Пам'ятайте російський підводний човен" Курськ ", який "она утонула", а її загиблий екіпаж, за словами Путіна, був одружений на "десятидоларовых шлюхах"?

Родичам екіпажу виплатили компенсацію в розмірі зарплатні за 10 років.

Один із загиблих моряків був родом з глухого провінційного російського села з незбагненною навіть для нас, в "голодній Україні", убогістю, розрухою і безвихіддю.

Знаєте, що сталося, коли старенькі батьки матроса отримали гроші (своєю сім'єю він обзавестися не встиг)?

Їх люто зненавиділа все село. Про це дізналися російські журналісти, які розслідували долі членів екіпажу.

Все село почала безапеляційно вимагати поділитися. Просто так. Тому що не*уй жирувати.

Їх кілька разів били, двічі підпалювали будинок. Вдруге будинок згорів дотла, і їм довелося виїхати, тому що їх пообіцяли вбити. За те, що не поділилися з односельцями грошима, отриманими за загибель єдиного сина...

Слухаючи цей жах, я згадав як на колінах жителі зустрічали в українських селах машини з тілами загиблих українських воїнів.

І зрозумів, чому добросусідство між нами практично неможливо.

Між нами прірва.

Дмитро Кошка
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27.09.2021 10:35
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Вот же ж негодяй! А она ему так верила, так верила!!!!! Вот скажите, как дальше жить?
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27.09.2021 20:52 Відповісти
ай-яй-яй, какая же фрау Меркель наивная и доверчивая... чуть не всплакнул от умиления ...
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27.09.2021 21:08 Відповісти
Климкин дипломат професионал. С намёком хорошо сказал.
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27.09.2021 22:22 Відповісти
Один вопрос !!!? когда сдохнет мавзолейный *** !?
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27.09.2021 22:58 Відповісти
Невже велика дивина, а може й не дивина?... Напроти, штазімедхен не робила жодних помилок. Щонайменше,то моя така думка...
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28.09.2021 00:00 Відповісти
Нащо заступатись за прокремлівську курву ?
Вона вже давно не дівчинка
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28.09.2021 00:36 Відповісти
"Меркель не будет работать на Россию"

Вона вже відпрацювала на росію на всі 1000%. А відпрацювавши заявляє, що "Путин ей врал, причем врал в глаза".
 Це ж треба... Яка наївна простушка. Більше 14 тис загиблих, мільйони скалічених доль вона не бачила. Мабуть осліпла від путінського бабла. Втрачаючи владу приходить розуміння, що разом зі спільником прийдеться відповідати. А кремлівська моль здасть фрау Штазі з потрохами. Якщо до того часу не напоїть її новачком.
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28.09.2021 01:35 Відповісти
В задаче спрашивается: каков уровень тупости человека , у которого под рукой самя мощная в Европе страна, её разведка,интегрированная с разведками НАТО, чтоб семь лет тупо верить, когда тебе брешут в глаза? Значит она не использовала государственные возможности, чтоб понять правду ? ИЛи не хотела её понимать? А сколько тысяч жизней ст0ил это самообман ?
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28.09.2021 05:29 Відповісти
ВЕРНИТЕ КЛИМКИНА НА ПОСТ ГЛАВЫ МИД !!!
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28.09.2021 23:26 Відповісти
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