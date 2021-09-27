Меркель зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі, - ексголова МЗС Клімкін. ВIДЕО
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель не працюватиме на Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Меркель не є фанатом "Північного потоку-2". У неї багато планів, є багато спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. І плюс для неї це дуже емоційна історія, вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні, і зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим. Крім того, відомо, що Меркель для себе не концентрує увагу на грошах, вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація - те, що в неї є", - сказав він.
Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. Після виборів канцлер країни Ангела Меркель піде у відставку.
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Вона вже давно не дівчинка
Вона вже відпрацювала на росію на всі 1000%. А відпрацювавши заявляє, що "Путин ей врал, причем врал в глаза".
Це ж треба... Яка наївна простушка. Більше 14 тис загиблих, мільйони скалічених доль вона не бачила. Мабуть осліпла від путінського бабла. Втрачаючи владу приходить розуміння, що разом зі спільником прийдеться відповідати. А кремлівська моль здасть фрау Штазі з потрохами. Якщо до того часу не напоїть її новачком.