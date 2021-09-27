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гімн (93) патріотизм (104) футбол (1302)

Емоційне виконання гімну України гравцем "Вереса" Панасенко перед матчем УПЛ з "Шахтарем". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Атакуючий півзахисник рівненського "Вереса" дуже емоційно заспівав гімн України перед матчем його команди з одним з лідерів українського футбольного чемпіонату донецьким "Шахтарем".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент гімну України у виконанні українського спортсмена опублікований в соцмережах.

Панасенко народився в Дніпрі і останні два сезони грає в рівненській команді, а до цього грав у чемпіонаті першої та другої ліги за команди з Миколаєва, Дніпра, Харкова, Черкас, Горішніх Плавнів. У першій і другій лігах провів понад 200 матчів і забив 20 м'ячів у ворота суперників.

Матч із "Шахтарем" в 9-му турі УПЛ команда Панасенка програла з рахунком 4:1.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
До чого це порівняння? Чемпіонство не заміняє громаданську позицію.
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27.09.2021 10:30
+34
Ще є козаки, ще не вмерла України ні слава ні воля!
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27.09.2021 10:06
+32
Може українцям і кацапам в ноги кланятись, які показують високий результат в спорті?
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27.09.2021 10:17
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А Вусик гимн то помнит хоть или только может пуститься в москальскую присядку?
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27.09.2021 10:00 Відповісти
Ще є козаки, ще не вмерла України ні слава ні воля!
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27.09.2021 10:06 Відповісти
Верес слил Шахтеру а Усик стал чемпионом по 4 категориям.
Знания гимна не заменит тяжелый труд на тренировках!
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27.09.2021 10:11 Відповісти
До чого це порівняння? Чемпіонство не заміняє громаданську позицію.
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27.09.2021 10:30 Відповісти
Никакой "тяжелый труд на тренировках", никакая победа не превратит в моих глазах гниду прокацапскую в украинца и патриота.
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27.09.2021 11:04 Відповісти
я считаю шо Усик нормальный. просто дурацким православием его зачморили. ну вот как Савченко - ты думаешь шо она поехавшая? я кстати тоже думаю. но Усик норм., хотя не видел драки с нигером его, просто так считаю шо он нормальный.
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27.09.2021 16:54 Відповісти
Тяжелий труд перетворив мавпу в Людину , й ніяк не міг Людину перетворити в вату. Це не значить, що тільки ураїнці люди, це значить що Усикова українскість була пристосуванням , була чужа йому - Клички, українська школа боксу, мода на україну ДО ПРИХОДУ ЗЕЛЕНИХ ПОТВОР до розвалу країни й зліпили з Усика врємєнннОго українця.
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27.09.2021 12:58 Відповісти
а тебе західно українська (кацапи кажуть бендерівська) фамілія а ти пишешь на кацапські
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27.09.2021 14:50 Відповісти
Так и думал что какой-то рагуль кинет камень в Усика. Рагулю важнее кривое исполнение гимна неизвестным игроком в ногамяч чем спортивные достижения Усика.
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27.09.2021 10:12 Відповісти
Може українцям і кацапам в ноги кланятись, які показують високий результат в спорті?
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27.09.2021 10:17 Відповісти
Кланяйтесь кому хочете. Щастя здоров'я, бережіть психіку.
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27.09.2021 10:58 Відповісти
Усіку потрібно перевірити психіку. Як і всім іншим, хто вважає гундяївську секту нормою.
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27.09.2021 11:04 Відповісти
Дурням мізку не добавить, голова гімном забита, чи не так???
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27.09.2021 10:21 Відповісти
Рагуль! Кого ты "рагулем" называешь? Только рагуль, живет с пожрать, поржать, поразвлекаться, поспать и пос..ть. Посмотри в зеркало.
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27.09.2021 10:23 Відповісти
ГОПАК ЭТО УКРАИНА!
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27.09.2021 10:39 Відповісти
вроде пишут шо ок. знает. и не надо обсерать его, думаю. наверное.
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27.09.2021 19:50 Відповісти
А чого це відео назвали вірусним? Ось тут: "Игрок «Вереса» о вирусном видео с Гимном Украины: «Всегда пою от души»"
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27.09.2021 10:01 Відповісти
Це аналогія з поширенням вірусів-відео швидко поширюється й перепощується у мережі Інтернет та соціальних мережах!
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27.09.2021 10:05 Відповісти
ЗрадоСтоп-Антипопулист

Під час святкування чемпіонського титулу, здобутого в ніч із 25-го на 26 вересня, боксер Олександр Усик позував на рингу в футболці "Русь православная".

Це помітив журналіст Євген Будерацький.
"Багато хто каже, що добре, коли лунає наш гімн, майорить наш прапор і боксер його цілує. Певно ж, так. Кажуть навіть, що Усик змінився. Почав говорити українською на пресконференціях і т. д. Можливо, й змінився, не сперечатимусь.

Але є речі, які лишаються незмінними. РПЦ з нього не виб'єш ніяк.
І раптом ви горді і навіть плакали - будь ласка, ваше право. Можете навіть підтримати морально "русского человека".
І придбати футболочку, в якій він святкував перемогу. Всього 1600 рублєй. "Сделано в России", - написав Будерацький у фейсбуці.

Він поширив фото, на якому зафіксовано, як Усик святкує здобуття чотирьох чемпіонських поясів на стадіоні "Тоттенхем хотспур" у Лондоні. А також додав скріншот з інтернет-магазину, що продає футболку "Русь православная", дуже подібну до Усикової:
Ідеться про продукт магазину "Боевая Русь" російського виробництва.

Як можна побачити, на чорній футболці українського боксера повторено той самий малюнок - руський воїн хреститься на тлі хреста, лише немає написів "Русь православная" та "Спаси и сохрани".
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27.09.2021 10:03 Відповісти
Маніпуляція, він в іншій футболці.
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27.09.2021 11:24 Відповісти
Розкрийте коментар повністю. В наведеному пості написано про відмінності.

"Як можна побачити, на чорній футболці українського боксера повторено той самий малюнок - руський воїн хреститься на тлі хреста, лише немає написів "Русь православная" та "Спаси и сохрани"."
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27.09.2021 11:34 Відповісти
Я і сказав- маніпуляція.
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27.09.2021 11:46 Відповісти
Немає маніпуляції. Усік начепив на себе полегшений варіант виробленого на паРаші
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27.09.2021 12:06 Відповісти
Вибачилися б краще та видалили цю дурню.
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27.09.2021 17:13 Відповісти
Йому кацапи не раз пропонували громадянство.
Звісно ж ,що з великим кешем.
Він лишився громадянином України та кеш заробив сам.
Своїм потом і кров'ю.
Що пля не так у тій футболці?
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27.09.2021 16:22 Відповісти
Лишився громадянином України. Щоб впливати на слабих розумом.
Типу страшний патріот України, який вважає, що гундяївська секта, яка благословляє на вбивство українців, це не зло.
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27.09.2021 16:38 Відповісти
та може прикидується. просто ти сам шо би робив на його місці?
в п.ятий раз повторю - ну сказав би він шо Крим наш, а Пусін - уйло - і на другу годину мав би під хатою 30 бойовиків ФСБ. знайшли б 1000 патронів і поїхав би боксер на зону. не треба ганьбити його - ти сам би тупо там на Криму заткнув би рот і теж не ..... скажу так: не говорив би багато.
я теж "вазмущєн" шо він любить попів і Путіна, але блін - шо би ти сам говорив і робив на його місці? га?
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27.09.2021 17:01 Відповісти
Усик не має за що купити нормальне житло на неокупованій території України?
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27.09.2021 17:04 Відповісти
постав себе на його мысце - йди 29 рокыв тренуйся битись, не свисти.
ти хоча б розумієш як це?
ну не свисти.
https://www.youtube.com/watch?v=SRL3mmQF2Ok
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27.09.2021 19:53 Відповісти
Сам не свисти.
Усика силою в Криму не тримають.
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27.09.2021 20:35 Відповісти
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27.09.2021 16:56 Відповісти
Молодець, всі мовчали, а він співав, як міг...
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27.09.2021 10:05 Відповісти
Та да.
Это вам не усик какой-то.
Он - настоящий футболист.
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27.09.2021 10:12 Відповісти
Україна має таланти.
1 місце.
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27.09.2021 10:06 Відповісти
Щоб Ґанна Маляр на килим не викликала.
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27.09.2021 10:10 Відповісти
Поет один за всю команду.Остальные стоят-как в рот говна набрали,даже губами не шевелят.
С них такие футболисты как и патриоты.Проигрыш 4:1 яркое тому подтверждение.
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27.09.2021 10:10 Відповісти
Один ответный гол забил исполнитель Гимна.
Или не он?
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27.09.2021 10:13 Відповісти
Команди явно різного рівня. Ахмєт довгі роки ввалює в Шахтар бабла незрівнянно більше, ніж вкладено у Верес.
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27.09.2021 10:16 Відповісти
На Олимпиаде в Токио РАБссиянскому быдлу исполняли Чайковского, вместо гимна никто не пел то дерьмо....
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27.09.2021 10:14 Відповісти
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27.09.2021 10:17 Відповісти
Я бы в Шахтер не вложил и доллара.... Ахмет купил себе личную цацку,вместо нескольких шахт в США....Зеля каже отберет шахты в пользу Кучмистов Зелемойских.....Пролетариат...73 %.... Долой буржуев
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27.09.2021 10:19 Відповісти
Карочи деолегархалиция триває.... Скоро Байден сделает тоже самое....насмотревших Зелемойских по ящику....
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27.09.2021 10:22 Відповісти
Ред Булл?
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27.09.2021 10:25 Відповісти
Игорь Валерьевич потерял 500 ярдов долларов...нужна компенсация...и он ее добьется любым способом....причем за ваш счет....Болваны....ЛОХтората... 73%
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27.09.2021 10:28 Відповісти
главное - от души !!! фсё! ))) просто молодец !!!
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27.09.2021 10:44 Відповісти
Перша думка - або дебіл або п"яний...Але п"яного б на поле не випустили...значить - футболіст...
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27.09.2021 10:49 Відповісти
Интересно, ты пьяный или второе?
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27.09.2021 10:54 Відповісти
Як то кажуть, з душею
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27.09.2021 10:50 Відповісти
Зачёт, порадовал!
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27.09.2021 10:53 Відповісти
Все это прекрасно, но играть они не умеют. Да и стадион для Вереса не могут привести в порядок уже лет 5 как минимум. А гимн да, красиво. Впрочем, петь он тоже не умеет. Но от души
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27.09.2021 11:02 Відповісти
Кацахол не путай х..й с пальцем,смешал идентичность с материализмом.Перенесімо цього парубка з футбольного поля у інші умови і іншу країну ,він і там залишиться з гімном у сердці і любов*ю до України а абізяна з коханням до ковбаси і в антарктиді буде гамадрилом.
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27.09.2021 14:44 Відповісти
Орать как сумасшедший - признак сумасшествия и ничего больше. А стадиона как не было так и нет. Одни руины, которые никак не могут привести в чувство который год...
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27.09.2021 14:55 Відповісти
Молодець , гарно заспівав , від душі 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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27.09.2021 11:07 Відповісти
НЕ ТО ЧТО СЕПАРЫ ГОВНЯНЫЕ !)
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27.09.2021 11:54 Відповісти
Не допомогло...
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27.09.2021 12:27 Відповісти
Все бы ничего, но у парня ни слуха , ни голоса... Но старался.. ( хотя вышло несколько комично). Если искренне , то молодец, что тут скажешь. Ну не всем же дано петь.., кому то нужно и просто играть в футбол.
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27.09.2021 12:33 Відповісти
Імпресаріо так в і опері речитатив здається ніхто не відміняв,а якщо мова про солов*їв то вам до лісу.
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27.09.2021 14:47 Відповісти
Красава . Сергій Олександрович Панасенко . Для редакторов, что б имя патриота в тексте упоминали
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27.09.2021 22:21 Відповісти
Жаль в совке над такими принято смеяться. В Америке даже в детских садиках поют гимн, а перед хоккейными матчами гимн орут ветераны.
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27.09.2021 23:13 Відповісти
Красава
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28.09.2021 01:25 Відповісти
https://www.facebook.com/grom.alex.grom/posts/4531027096937197
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28.09.2021 15:01 Відповісти
Молодец!!!👏👏👏👏👏👏
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19.02.2022 12:20 Відповісти
 
 