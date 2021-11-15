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ДБР проти Лероса, Зе на позитиві і страждання Гордона: новий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Героїчне ДБР із розкритим "злочином століття", вечеря "найвеличнішого лідера сучасності" та зажурені Гордон і Комаровський.

Усе це - в свіжому "Легко-шоу" з Богданом Буткевичем на ютуб-каналі Цензор.НЕТ.

В сьогоднішньому іронічному меню - знову колишній "слуга" Гео Лерос, а також дотепи на злобу дня: про лохів і не тільки - від Миколи Воськала, Юрка Космини і Богдана Процишина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кому загрожує Рошен і як воюють за Киву? - у новому випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

В рубриці #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаєва зібрала найодіозніших проросійських політиків - від Медведчука до Киви.

А на десерт в "Легко-шоу" особливий гість - Андрій Riffmaster Антоненко, автор неофіційного гімну Сил спеціальних операцій "Тихо прийшов, тихо пішов".

Андрій Антоненко - поет, музикант, засновник і фронтмен гурту Riffmaster. Після початку війни на Донбасі Антоненко займався волонтерством та вивозив поранених з Донбасу. Згодом пішов на контракт у новостворені Сили спеціальних операцій, де служив до затримання у званні сержанта.

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою авторів.

Автор: Анна Судак
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СБУ Ермака-Зеленского-Демченко в угоду РФ уничтожает украинскую военную разведку и хотела ликвидировать легендарного украинского диверсанта "Шведа"
https://www.youtube.com/watch?v=YJwrSLPq63Y
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14.11.2021 21:14 Відповісти
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14.11.2021 22:02 Відповісти
Олигархические собаки пьют народную кровь !
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14.11.2021 22:07 Відповісти
Andriy Lavrys@AndriyLavrys



В кінці листопада - екватор Зеленського.
Чим ближче до екватора, тим стає спекотніше.
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14.11.2021 22:10 Відповісти
Саме спекотно буде в кінці зими на початку весни. Навіть зелохи скажуть йому фу і будуть шукати нового шахрая, головне щоб пообіцяв їх халяву. А з його віртуальної партії збоченців, маніяків, продавців собак, сепаратистів і любітєлєй швидкості почнуть бійти у всі напрямки і кричати, що їх обдурили. А ще через рік, навіть лисий захоче пнути під зад потепрілого.
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15.11.2021 08:59 Відповісти
"Законопроект 4142 передбачає примусову вакцинацію дорослого населення і дітей, вiдлучення вiд дошкiльного виховання та освiти, звільнення з роботи за відмову від вакцинації, вилучення нерухомості та автотранспорту громадян на потреби боротьби з епідемією. ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ПРОТИ
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14.11.2021 23:08 Відповісти

Була у нас бандитів і Слуг кремля ,
своя офшорна мрія, яка і збулася!
Мрія: керуй, воруй, грабуй, знищуй!
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15.11.2021 06:20 Відповісти
"скока ти хочіш за кліп? прідлагаю 25 тваі, 75 маі"
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15.11.2021 07:00 Відповісти
 
 