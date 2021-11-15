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Вперше за 3 місяці виписок з "ковідних" лікарень більше, ніж госпіталізацій, - Ляшко. ВIДЕО

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Стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень також зменшилася на 13%. Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

"Проте, це ще не перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - додав голова МОЗ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Просто сравниваем цифры

Украина 14.11.2021
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%
Новые случаи заражения коронавирусом: +24.760
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +724

Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%
Новые случаи заражения коронавирусом: +34.309
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +54

"Думать - значит, сравнивать" (С) Вальтер Ратенау
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15.11.2021 10:51
+6
Как можно верить официальной статистике в стране где все покупается и продается, а уровень коррупции растет с каждым днем.
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15.11.2021 11:19
+4
Та не спішіть голосити про перемогу. Ще вся зима попереду. Минулої весни був найбільший пік захворюваності. Так що вся веселуха ще попереду.
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15.11.2021 10:51
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А часто даже ложить в больницу не хотят, все лучше и лучше стало болеть.
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15.11.2021 10:49 Відповісти
Просто сравниваем цифры

Украина 14.11.2021
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%
Новые случаи заражения коронавирусом: +24.760
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +724

Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%
Новые случаи заражения коронавирусом: +34.309
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +54

"Думать - значит, сравнивать" (С) Вальтер Ратенау
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15.11.2021 10:51 Відповісти
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15.11.2021 10:56 Відповісти
Та не спішіть голосити про перемогу. Ще вся зима попереду. Минулої весни був найбільший пік захворюваності. Так що вся веселуха ще попереду.
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15.11.2021 10:51 Відповісти
А в канце канешнаж про вакцинацию и как она одинаково помогает при наших 20 недопроцентах, и буржуйскими 70%+
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15.11.2021 10:51 Відповісти
20? Да вы оптимист
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15.11.2021 10:55 Відповісти
Показові дні тижня - це четвер та п"ятниця. На жаль, поки що попередні показники не тішать.
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15.11.2021 10:55 Відповісти
Хотелось бы уточнить кого именно Шляшко подразумевает под понятием "выписок из "ковидных" больниц"
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15.11.2021 11:17 Відповісти
Как можно верить официальной статистике в стране где все покупается и продается, а уровень коррупции растет с каждым днем.
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15.11.2021 11:19 Відповісти
Дивлячись на цих кретинів , можна тільки думати що їм вірять гомініди з розвитком як у дітей!
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15.11.2021 12:04 Відповісти
програма президента "Велике виписівництво" в дії!
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15.11.2021 11:38 Відповісти
цэ пэрэмога.... в Польше за прошлый день 14 000 заболевших - 46 умерло, США 24 тыщи заболевших - 126 умерло, Британия 36.5 тыщи заболело - 63 умерло, Франция 12 тыщ заболело - 17 человек умерло. Украина 10 тыщ заболевших - 403 умерло!!!
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15.11.2021 11:49 Відповісти
Читал тут одного антиваксера недавно. У него позиция "лучше умереть, чем колоть себе всякую гадость". Выводы делайте сами.
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15.11.2021 11:54 Відповісти
даже не 403, а 442!
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15.11.2021 12:05 Відповісти
"Гори трупів"- стара мелодія, з 2019р. Всі тоді подивилися і повірили ,а деякі ще й до тепер.
Тепер макарони вішають у текстовому варіанті, бо у відеоформаті палєво!
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15.11.2021 12:08 Відповісти
Є підозра, що виписують більше ніж госпіталізують не тому, що люди видужують, а тому, що люди помирають.
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15.11.2021 12:09 Відповісти
"Вот приблизительно такая жизнь нас в в дальнейшем и ждет."
С таким же успехом можно поверить в предсказания Бабы Ванги.
А на официальный сайт ВОЗ Вы заходили?
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15.11.2021 19:55 Відповісти
Вы сваливаете в кучу резистентность бактерий к антибиотикам и мутации вируса?
Фраза "Создается давление, для выживания тех штаммов, которые научились обходить вакцину!" вообще антинаучна. Вакцина - это не антибиотик, не вакцина борется с вирусом. Вакцина знакомит организм с вирусом определённого типа, это всё. Вакцина, как "тренер" - спустя определённое время после вакцинации организм получает некий опыт по борьбе с вирусом. Организм после вакцинации быстрее реагирует на попадание в него знакомого вируса и быстрей формирует иммунный ответ. Вакцинация снижает вирулентность, и это означает что заболевший вакцинированный, менее заразен чем заболевший невакцинированный.
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15.11.2021 23:13 Відповісти
Опа!? Це щось новеньке.... Де ви вичитали про "пол-года"!? Дайте посилання.
Бо я читала про можливість щеплення через рік, саме ТОМУ сетрифікат має термін дії РІк.
Тобто я й так щеплюсь кожного року від звичайного грипу вакциною Ваксігрип Тетра, ну припустімо ще й + від Ковіду.!?!
Я уколів не боюсь, то для мене не проблема. Хай ссикаються від вигляду голки тупоголові інфантільні створіння які вірять в чіпіруваніє та ходять під себе вночі, коли їм "бабайка" сниться.
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16.11.2021 00:30 Відповісти
Ось посилання на Нормальному сайті

https://www.bbc.com/ukrainian/features-58487888

ЙМОВІРНЕ вакцінування - раз на рік.
Тобто 2 уколи : перший від ковіду, другий від звичайного грипу. Зовсім не лячно, чого там так трясуться Антивакси, неначе Чіхуа-Хуа, я не розумію... Як чують про уколи чи вакцини - то все... Піна з рота, трясе всього.... Припадки якісь агрессивні...
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16.11.2021 01:51 Відповісти
Шановний, не треба тут переконувати всіх що ви "Котигорошко", чи Микита - Кожум'яка, я вже вирісла з казок.
Мабуть оті 800 щодня, нещасні померлі, минулого тижня теж сподівадись на подібний "природній імунітет", але щось пішло не так!? А що саме!? Мабуть вмерли!? Мабуть тому що нема ніякого "природнього" імунітету, то є міф антиваксів. А є процент летальності, від вірусних хвороб і у випадку гриппу у вас можуть навіть нирки відмовити, чи померти від ковіду, і немає ніяких гарантій спрацює ваш імунітет чи ні. І вірусу байдуже вкололи ви його чи ні. Бо він Один- імунітет. Тому я краще вакцінуюсь і буду убезпечена, зможу подорожувати Европою, чи Києвом.
А ви собі як хочете.
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16.11.2021 02:24 Відповісти
Насправді мало госпіталізують тому, що вже давно нема місць. Тут клали родича з ковідом в лікарню, так вимушені були домовлятись через Київ, щоб його прийняли, тому що не приймають вже в Харкові.
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15.11.2021 13:18 Відповісти
 
 