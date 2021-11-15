Вперше за 3 місяці виписок з "ковідних" лікарень більше, ніж госпіталізацій, - Ляшко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"За останній тиждень кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень також зменшилася на 13%. Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують", - зазначив міністр.
За словами Ляшка, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.
"Проте, це ще не перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - додав голова МОЗ.
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Украина 14.11.2021
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%
Новые случаи заражения коронавирусом: +24.760
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +724
Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%
Новые случаи заражения коронавирусом: +34.309
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +54
"Думать - значит, сравнивать" (С) Вальтер Ратенау
Тепер макарони вішають у текстовому варіанті, бо у відеоформаті палєво!
С таким же успехом можно поверить в предсказания Бабы Ванги.
А на официальный сайт ВОЗ Вы заходили?
Фраза "Создается давление, для выживания тех штаммов, которые научились обходить вакцину!" вообще антинаучна. Вакцина - это не антибиотик, не вакцина борется с вирусом. Вакцина знакомит организм с вирусом определённого типа, это всё. Вакцина, как "тренер" - спустя определённое время после вакцинации организм получает некий опыт по борьбе с вирусом. Организм после вакцинации быстрее реагирует на попадание в него знакомого вируса и быстрей формирует иммунный ответ. Вакцинация снижает вирулентность, и это означает что заболевший вакцинированный, менее заразен чем заболевший невакцинированный.
Бо я читала про можливість щеплення через рік, саме ТОМУ сетрифікат має термін дії РІк.
Тобто я й так щеплюсь кожного року від звичайного грипу вакциною Ваксігрип Тетра, ну припустімо ще й + від Ковіду.!?!
Я уколів не боюсь, то для мене не проблема. Хай ссикаються від вигляду голки тупоголові інфантільні створіння які вірять в чіпіруваніє та ходять під себе вночі, коли їм "бабайка" сниться.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58487888
ЙМОВІРНЕ вакцінування - раз на рік.
Тобто 2 уколи : перший від ковіду, другий від звичайного грипу. Зовсім не лячно, чого там так трясуться Антивакси, неначе Чіхуа-Хуа, я не розумію... Як чують про уколи чи вакцини - то все... Піна з рота, трясе всього.... Припадки якісь агрессивні...
Мабуть оті 800 щодня, нещасні померлі, минулого тижня теж сподівадись на подібний "природній імунітет", але щось пішло не так!? А що саме!? Мабуть вмерли!? Мабуть тому що нема ніякого "природнього" імунітету, то є міф антиваксів. А є процент летальності, від вірусних хвороб і у випадку гриппу у вас можуть навіть нирки відмовити, чи померти від ковіду, і немає ніяких гарантій спрацює ваш імунітет чи ні. І вірусу байдуже вкололи ви його чи ні. Бо він Один- імунітет. Тому я краще вакцінуюсь і буду убезпечена, зможу подорожувати Европою, чи Києвом.
А ви собі як хочете.