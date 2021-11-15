"У мене комісія з МОЗу. #буть вкотре. Що ви від мене хочете?!" - головлікар миколаївської інфекційки Федорова про перевірку чиновників. ВIДЕО

Головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова нецензурно відгукнулася про перевірку чиновників МОЗу в їхній присутності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався під час телефонної розмови і зафіксований журналістами проєкту "НикВести", які транслювали перевірку на сторінці ресурсу в youtube.

"Я зателефоную пізніше. У мене комісія з МОЗу. #буть вкотре. Що ви від мене хочете?! Так, всіх після обстеження", - говорить лікар абоненту на ім'я Сергій Анатолійович і коротко відповідає йому.

Читайте також: "Ситуація дика". Як зараз виживають інфекційні стаціонари

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою "кисень!!!", - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ФОТОрепортаж