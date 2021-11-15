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лікарня (1097) Миколаїв (1335) COVID-19 (18064) Федорова Світлана (5)

"У мене комісія з МОЗу. #буть вкотре. Що ви від мене хочете?!" - головлікар миколаївської інфекційки Федорова про перевірку чиновників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова нецензурно відгукнулася про перевірку чиновників МОЗу в їхній присутності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався під час телефонної розмови і зафіксований журналістами проєкту "НикВести", які транслювали перевірку на сторінці ресурсу в youtube.

"Я зателефоную пізніше. У мене комісія з МОЗу. #буть вкотре. Що ви від мене хочете?! Так, всіх після обстеження", - говорить лікар абоненту на ім'я Сергій Анатолійович і коротко відповідає йому.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою "кисень!!!", - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+47
И что? Уволим и поставим вместо нее какого то фотографа?
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15.11.2021 11:00
+39
Такі знач комісії...Нічого не роблять , тільки забембують.
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15.11.2021 11:01
+15
Не какогото, а того, кому нравится...
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15.11.2021 11:02
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И что? Уволим и поставим вместо нее какого то фотографа?
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15.11.2021 11:00 Відповісти
Не какогото, а того, кому нравится...
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15.11.2021 11:02 Відповісти
свадебного фотографа ..
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15.11.2021 18:36 Відповісти
Такі знач комісії...Нічого не роблять , тільки забембують.
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15.11.2021 11:01 Відповісти
Ага. Я санстанції раз прямим текстом розказав де, куди і кого саме та виставив за двері. Так мене в той раз навіть не оштрафували.
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15.11.2021 11:50 Відповісти
Значить - подіяло !
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15.11.2021 12:12 Відповісти
Та шо ви от нєйо хотітє?Де ж взятися культурі спілкування када т**я пастаянно **...т?..
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15.11.2021 11:01 Відповісти
Их е...т - они крепчают.
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15.11.2021 11:05 Відповісти
Віталій Перетятько

ПО-НАШОМУ - ПО-ЇХНЬОМУ
(Розмова по телефону)

- Добрий день, тітонько. Як ваші справи?
- Все харашо, скоро отпуск у Слави.
- В червні відпустка у Слави буде?
- Нє, у іюлі він в отпуск іде.
- А як там дядько, уже не в лікарні?
- Вже не в больниці, аналізи гарні.
- А як погода у вас, є дощі?
- Нє, тільки тучі, вже сохнуть кущі...
- А нам і хмари і дощ Бог послав.
Тато просив, щоб привіт передав.
- Добре, й йому передай наш прівєт,
Ми вже не бачились, мабуть, сто лєт.
- А як там Ваня?
- Жиниця рішив.
Його і папа і дєд вже просив,
Щоб не жинивсь, бо кацапка вона,
В наших словах вона ж зовсім дурна.
Це ж він тепер буде, як той баран,
Слухать таке, що і не пойме сам.
Вона зутра вже сьогодні звонила,
«Как варіть борщь? - разів двічі спросила.
Мені аж гидко, як чую ту мову,
Це ж, як в муку сипать грязну полову,
Стидно мені вже від нашого люду,
Принципіально по-нашому буду
З нею общаця, щоб не поняла,
Щоб так дурною і далі жила
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15.11.2021 11:18 Відповісти
У нас один привіз росіянку. Вона ж хотіла дуже понравіцця, та все ходила за свекрухою: а КАК ето дєлать, а КАК то. Баба не вибержала: забери її, щоб вона мені всьо врем'я не какала, как і как цілий день ! Повіз назад
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15.11.2021 16:09 Відповісти
мій дядько в 70 х роках привіз з Калінінграда жінку, але вона мабуть виявилась словянка, бо швидко перейшла на українську мову, так що не можна було відрізнити в розмові, що з Калінінграду. Їхню родину переселили по війні з якоїсь московщини в "освобожденную" Прусію, то вони там бідували .
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15.11.2021 20:39 Відповісти
А на украинском языке звучало бы более культурно.
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15.11.2021 11:08 Відповісти
До речі матюки до нас прийшли від кацапів. Мій дід матюкався зовсім не по кацапські. По-кацапські навіть не вмів
Матюки перетворюють Тебе в москаля
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15.11.2021 11:15 Відповісти
Брехня вишиватна. Достатньо подивитись на написи на стінах Св. Софії, зроблені *********** князів Володимира і Ярослава. Там є і такі слова як наприклад "*****", "*****"... Але є нюанс- ці слова у нас завжди вважались хоч і непристойними, але ніяк не образливими. А от саме московити перетворили їх значення на матюки якими ображають і принижують
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15.11.2021 12:02 Відповісти
Про історію матюків в українській мові -

https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/07/13/155960/
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15.11.2021 12:07 Відповісти
це у вашому регіоні, бо кацапи зайшли в 1654 р., до нас вони з своїми матюками прийшли в 1944 р. Старі діди в 50-60 рр навіть не розуміли що кацап матюкається, бо не розуміли значення цих слів, кацапчуку.
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15.11.2021 12:10 Відповісти
У 80-х ще не було матюків. Сусід Борис, напившись, ганяв своїх бабів, казав: " курви", то сусідки, стишивши голос, передавали: як - як казав? ку- у- рви? ха-ха, так і казав? ой людоньки! ! "Ну але то він напився до безпам'ятства.

Не було " г..но", не було жодного піпєц, п..ець, а "є..бут" - щоб таке почути...А ще прочитати! Як жили, як сварилися, не знаю
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15.11.2021 15:58 Відповісти
Але то сленг, примовки. Ніхто, викидаючи такі слова, не має на увазі буквально органи чи якийсь акт чи якісь дії з чиєюсь матір'ю. Просто: стан тої перевірки- "є... т", якась проблема - пи..ц чи "бл..ь". Так договорились, телеграфний стиль, малий словниковий запас. Пішло б замість " пі...ц" " один - два - три", говорили б " один-два-три". Навчати культури мови та й усе і менше критики
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15.11.2021 16:23 Відповісти
сусідка покійна як йшла сваритись, казала що йду "ганити".
Ті матюки ввійшли в широкий вжиток в 70 роки,
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15.11.2021 20:47 Відповісти
Это не мат, это просто турецкий язык.
http://igor-grek.ucoz.ru/publ/ehtimologija/kher_khuj/4-1-0-57
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15.11.2021 12:14 Відповісти
зроблені *********** князів Володимира і Ярослава


що ти верзеш? звiдки i хто знає, що тi матюки не написанi порiвняно недавно кацапами?

якi часи Ярослава?
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15.11.2021 16:49 Відповісти
Вы поляков послушайте, там вообше уши в трубку схлопнутся.
У них даже в офисном рабочем коллективе - ето нормально, они ими не ругаются, а просто так общаются матюками.
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15.11.2021 12:46 Відповісти
В поляків один матюк-курва. Все решта від кацапів. А ти пи%#$н.
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15.11.2021 13:38 Відповісти
Пане Мирославе, дуже добре видно шо ви живих поляків бачили хіба шо в телевізорі.
Курва, шановний, це в поляків не матюк, курву використовують діти в школі та університетські викладачі на лекціях, це польський "аллах акбар".
А всі інші матюки існують в польскій мові тисячі років і активно використовувалися населенням коли ніяких кацапів ще не існувало у природі.
Розповіді про те, шо матюки придумали кацапи - це просто смішно.
Почитайте, наприклад, церковний устав Ярослава Мудрого - ото вам буде сюрпрайз.
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15.11.2021 14:20 Відповісти
Курва в поляків служить для зв"язкии слів -це як значок "кома" в граматиці і поганим словом не вважається.
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15.11.2021 16:56 Відповісти
Є польський анекдот, як родина англійців в зоопарку ходила поруч з родиною поляків.
Виявилося шо кєнгуру польською буде - O, kurwa!
Потім з подивом дізналися, що всі інші тварини теж так називаються.
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16.11.2021 08:06 Відповісти
по-кацапські
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15.11.2021 13:35 Відповісти
Ну ось і вилізло кацапське рило Алєга Пєтровіча.
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15.11.2021 13:37 Відповісти
А где следующие видео с ней? За 45-90 тыс. может и потерпеть.
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15.11.2021 11:11 Відповісти
А ещё "приливы"
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15.11.2021 11:33 Відповісти
Знаючи проблеми медицини, вона може виграти любого перевіряючого і послати в "розкішницю" Не "министерство" її призначає
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15.11.2021 11:13 Відповісти
Видел что творится в таких больницах сейчас и на 100% ее понимаю.
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15.11.2021 11:14 Відповісти
гаваріт па русскі
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15.11.2021 11:23 Відповісти
Це проблеми децентралізації. Влада тепер всюду, навіть у захудалому селі на 2 хати 3 управління. Коли вже центральна влада відкине від медецини і освіти напівсамозванні організації? Не може вчитель і лікар постійно звітувати комірнуку ОТГ.
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15.11.2021 11:23 Відповісти
Головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова на улице БЕЗ МАСКИ, в то время когда все проверяющие в масках.Уже в который раз убеждаюсь что ВРАЧИ (не путайте с амебами безвольными) все таки умнее тех кто их проверяет.
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15.11.2021 11:28 Відповісти
Саша Грей переехала в Николаев?)
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15.11.2021 11:31 Відповісти
Комісії ці вонючі привезли допомогу чи фінансування, чи лиш за хабарями катаються?
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15.11.2021 11:35 Відповісти
Важливі її професійні якості, а не як вона розмовляє .
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15.11.2021 11:36 Відповісти
Якби вона в політику не лізла та не бронювала місця для "людей гарної якості", то можливо я б їй і поспівчував. А бути представником ватної партії- пффф.
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15.11.2021 12:47 Відповісти
Федорова Світлана Федорівна - директор, лікар-інфекціоніст вищої категорії, головний експерт управління охорони здоров'я облдержадміністрації за напрямом «Інфекційні хвороби», має численні почесні грамоти УОЗ ОДА, Миколаївської обласної ради. 22.01.2020 нагороджена Хрестом Святого Миколая з нагоди Дня Соборності України. Має Почесну відзнаку Миколаївської ОДА «Святий Миколай Чудотворець» ІІІ ступеня, Грамоту Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом. Є автором численних наукових статтей у міжнародних медичних виданнях, бере участь у міжнародних науково-практичних медичних конференціях.

Вона ж така заслужена та високопрофесійна! А ви її ї..ати зібралися! Як можна???
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15.11.2021 11:36 Відповісти
ну так она же леди....
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15.11.2021 11:44 Відповісти
Коли тебе заі...ть безтолковими перевірками невігласи , а ти , замість роботу робити пояснення даєш, ще не так закипиш і заматюкаєшся.
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15.11.2021 16:54 Відповісти
Когда-то там главврачом был Титовский ,ушёл в частную клинику ,от то был Врач ,шкуру мне спас ,когда никто толком и диагноз поставить не мог а это так хобалка хитрожопая ...
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15.11.2021 11:56 Відповісти
Респект пані лікарю за мужність і самопожертву ради пацієнтів! Бо ще О.Хайям навчав (с) " не сперечайся з дурнем! Не оберешся сраму! Яд від мудрого прийми, від дурака не приймай бальзаму! А коміссіонерам, цим клевретам і посіпакам режиму варто б мати на увазі (с) " Вам, що повилазили із грязі в князі, так швидко стаючи князями не варто забувать-не вічні князі! Вічні грязі"
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15.11.2021 11:59 Відповісти
Вигнать їх всіх. Устраюють цирки. Набрати нових. І не обовязково з медичною освітою.
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15.11.2021 12:31 Відповісти
Краще набрати патриотів-активістів. Нашо нам ті медичні знання? Головне, щоб українською розмовляли і мали досвід в цькуванні інших.
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15.11.2021 13:10 Відповісти
А шо тебе руський язик не нравиться?
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15.11.2021 13:11 Відповісти
Как ни нравицца? Я на ём разгавариваю.
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15.11.2021 13:15 Відповісти
причем девушка не жалуется, а спокойно констатирует факт йе-бли. можно предположить, что глагол "..бать" окончательно утратил нецензурный смысл в рядах даже среднего и высшего управленческого состава. а собственно йе-блю они уже воспринимают как рутинное проявление иерархических отношений в их деловой среде - даже не как кризисную мотивацию провинившегося подчиненного. то есть совковый принцип "я начальник - ты дурак" у нас жил, живет и будет жить, к сожалению
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15.11.2021 13:17 Відповісти
Почули наприкінці за скільки в лікарні приватники знімають площу для кт та мрт? 2000 гривень на місяць.
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15.11.2021 13:39 Відповісти
Суки довели лікарів до такого стану, що вони вже перестають дорожити своєю роботою. Оце такий результат реформ .
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15.11.2021 16:49 Відповісти
Прі Богатирьовій такого не було. Порядок був.
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15.11.2021 22:36 Відповісти
Совершенно точно.При ней прекрасно работал аппарат для штамповки таблеток-пустышек в подвале,рядом с ВР Украины.Причем,пивной Иннокентий, она на@бывала на миллиарды украинский народ без единого мата.
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16.12.2021 10:02 Відповісти
Дело в том что слова "меня ****" в устах женщины приобретают правильный лингвистический смысл.
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15.11.2021 17:22 Відповісти
САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ИЗ ВСЕХ КОМЕНТАТОРОВ, которые просмотрели этот ролик, НИКТО и не понял, что фактически проблема не в матюке врача, а в том что облрада отдала КТ-МРТ все здание за 2000 грн в месяц комерсам!!!!!! А потом спрашивают где кислород и где на него деньги? а там где 2000 грн аренды...... с@ки, блд@...... как говорил мой дед, нет на вас Сталина.....
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16.11.2021 20:45 Відповісти
 
 