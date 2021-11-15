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"Мені 38 і я не лох", - Разумков. ВIДЕО
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Ексспікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував розмову українського лікаря-педіатра, телеведучого Євгена Комаровського та журналіста Дмитра Гордона, які визнали помилкою рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після перегляду відеозапису цього фрагменту розмови Гордона і Комаровського, Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" відповів на запитання чи він почувається лохом.
"Перефразовуючи класика, знаєте... Мені 38 і я не лох", - сказав ексспікер.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО
Топ коментарі
+50 Ksenia VB
показати весь коментар15.11.2021 12:44
+45 Вольный Каменьщик
показати весь коментар15.11.2021 12:44
+42 Ksenia VB
показати весь коментар15.11.2021 12:47
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Во всех случаях он не заслуживает быть политиком и должен исчезнуть вместе с зеленой плесенью.
в хід пішла жорстка критика екс-спікера на адресу зеленого халапоротьки. Таке вже було в КДБ. «Злий слідчий» (з чотирма класами освіти зламав щелепу Сергію Корольову на допиті). «Добрий слідчий» (дав побитому підозрюваному громадянину закурити). Дуже схожа ця метушня на проект «Зе-2».
Кто-то признает, а кто-то ним-таки остаётся...
Чи дочекаємося колись, щоб танцпол "граблі" тріснув?
И это хорошо.
Пусть олигархические янелохи воюют каждый за свою долю лоховатого электората, пусть забирают проценты друг у друга, пусть дробят надвое единый фронт, верящих в сказки лохов.
Их противостояние расчистит дорогу для прогрессивных патриотических сил.