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Гордон (110) Комаровський Євген (26) Разумков Дмитро (1449)

"Мені 38 і я не лох", - Разумков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував розмову українського лікаря-педіатра, телеведучого Євгена Комаровського та журналіста Дмитра Гордона, які визнали помилкою рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після перегляду відеозапису цього фрагменту розмови Гордона і Комаровського, Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" відповів на запитання чи він почувається лохом.

"Перефразовуючи класика, знаєте... Мені 38 і я не лох", - сказав ексспікер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+50
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15.11.2021 12:44
+45
ще один
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15.11.2021 12:44
+42
Разумкофф мітить на лохівський лохотрат. Зебуїни ж нікуди не ділись. Порошенка вони і досі не визнають, хоч і всрались без нього аж через Атлантику смородом тягне...
То от цей розумник планує охлос в свою отару перегнати. А чьо нє ?
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15.11.2021 12:47
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Комаровский с Гордоном хотя бы извинились за то что агитировали за Зе-крысу (но прощать нельзя). А он похоже не собирается извиняться за то что бессовестно помог им дорваться во власть.
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15.11.2021 14:07 Відповісти
перепрошую,а де гордон извінілся?
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15.11.2021 15:17 Відповісти
Ого, як порошки занепокоїлися...
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15.11.2021 14:11 Відповісти
Слишком интеллектуальная шутка для местного планктона.
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15.11.2021 14:12 Відповісти
А зачем Разумков активно помогал Зе прийти к власти? Он считал его Василием Голобородько, как те кто проголосовал за него? Или по-приколу.

Во всех случаях он не заслуживает быть политиком и должен исчезнуть вместе с зеленой плесенью.
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15.11.2021 14:14 Відповісти
Що це все дуже підозріло з рокіровкою Расумкова і створенням ним чергової «партії-одноденки»? Ще не висохло чорнило на мокрій печатки Статуту партії, а
в хід пішла жорстка критика екс-спікера на адресу зеленого халапоротьки. Таке вже було в КДБ. «Злий слідчий» (з чотирма класами освіти зламав щелепу Сергію Корольову на допиті). «Добрий слідчий» (дав побитому підозрюваному громадянину закурити). Дуже схожа ця метушня на проект «Зе-2».
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16.11.2021 09:22 Відповісти
А что? Он реально не лох, в отличии от ЗЕ. З мозгами дружит, это видно.
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15.11.2021 14:16 Відповісти
Діма! Ти не "лох", ти наступний проект кремля!
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15.11.2021 14:20 Відповісти
Разумков не лох, " великий " ватник.
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15.11.2021 14:25 Відповісти
отож такой комар лох и как врач
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15.11.2021 14:33 Відповісти
Молодого Литвина нагадує.
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15.11.2021 14:37 Відповісти
Он тоже в 38 не был лохом?)
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15.11.2021 23:41 Відповісти
Рыг до гробовой доски!
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15.11.2021 14:51 Відповісти
"Дурак, признавшийся, что он дурак, уже не дурак" - очень старая поговорка.
Кто-то признает, а кто-то ним-таки остаётся...
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15.11.2021 15:16 Відповісти
Ну да, он не лох, он ватный п"дар, бывший член молодежной Партии Регионов. Папаша его также был ватаном и любителем России.
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15.11.2021 15:32 Відповісти
Тітка Галька просила передати що ви велика падлюка.
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15.11.2021 15:33 Відповісти
лох, все знают, лег под ахметку и никто тебя не выбирет
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15.11.2021 15:39 Відповісти
Льох під ахмєтку
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15.11.2021 23:43 Відповісти
старе-нове...- знову розкручують нам гівно ..., бЄнефіцаріїї "України" розкладають яйця по кошикам ..., і знову розведуть дурнів ...
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15.11.2021 16:04 Відповісти
Лохи это мы,которые выбрали таких бездарей,а вы просто проститутки.
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15.11.2021 16:15 Відповісти
Дай Боже, щоб я помилилася, але відчуваю, що наступні вибори будуть на кшталт: у попа була собака...
Чи дочекаємося колись, щоб танцпол "граблі" тріснув?
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15.11.2021 16:24 Відповісти
Сегодня завоевать симпатии разочарованного 73-х процентного лоховатого электората пытаются два олигархических пёсика - янелох бенинский и янелох ахметовский.
И это хорошо.
Пусть олигархические янелохи воюют каждый за свою долю лоховатого электората, пусть забирают проценты друг у друга, пусть дробят надвое единый фронт, верящих в сказки лохов.
Их противостояние расчистит дорогу для прогрессивных патриотических сил.
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15.11.2021 18:25 Відповісти
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15.11.2021 23:26 Відповісти
это ж надо умудриться, собрать в ЗЕпартию столько "янелохов" для ЗЕленой шоблы, "янелох", это звучит "гордо"!!! ...
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15.11.2021 18:32 Відповісти
Янелох Якуневич))
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15.11.2021 23:44 Відповісти
Ну це ми ще подивимось
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15.11.2021 18:53 Відповісти
Разумков один из претендентов на пост президента, и не исключено что выиграет следущие ввборы.
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15.11.2021 19:31 Відповісти
Звідки такі точні дані?
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16.11.2021 14:32 Відповісти
Ви бачите в моєму дописі " точні дані"? Це мої припущення , і думаю не помилкові.
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16.11.2021 15:59 Відповісти
АХахах))) Янєлох №2 намалювався)
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15.11.2021 21:28 Відповісти
Партія
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15.11.2021 23:40 Відповісти
Ти може і не лох,а от ті, хто тобі рейтинг роблять-лошари 100%!
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15.11.2021 22:44 Відповісти
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15.11.2021 23:27 Відповісти
Ця фраза стане девізом майбутньої передвиборчої кампанії Разумкова.))
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15.11.2021 23:38 Відповісти
Одному 42...іншому 38...Хто наступний?
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15.11.2021 23:49 Відповісти
Ахметівський ублюдок
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16.11.2021 05:14 Відповісти
А ведь Янелох 38ой был в ЗЕбил команде Янелоха 42 го. И в его характеристики должно быть написано склонен к измене.....
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16.11.2021 07:46 Відповісти
Ты не лох, ты гнид.
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16.11.2021 08:34 Відповісти
То не лох, то клон. Зе-клон.
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16.11.2021 08:48 Відповісти
Дебілковим ти був дебілковим і залишишся
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16.11.2021 14:31 Відповісти
Так, Розумков не лох,але чи випустить його з своїх "обіймів"Коломойський?
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06.12.2021 10:16 Відповісти
І ще хочу добавити ,що ми не навчилися розбиратися в людях.Нам пообіцяють золоті гори а ми і чекаємо їх.В мене велика практика за ті тридцять років. Кучма за ним Ющенко потім Янукович,Порошенко і тепер Зеленський.Кучма створив олігархат.Ющенко дуже ******** друзів,які були йому "вдячні" бо ці руки не крали а брали. Ну Янукович жив по своїх не писаних законах. Порошннкова патологічна скупість погубила його. Гройсман підігрував йому і це будівництвом доріг під час військового конфлікту.Але він (Порошенко)не поганий міжнародник.Зеленський просто іграшка в руках олігарха так як практики адміністрування -зеро,але вхопився за крадівництво тут же.Чуйка спрацювала.Тепер про тих кому варто повірити.Це в першу чергу Смешко,як міжнародник і військовий стратег.(див.біографію) ..Його особистість найкраще підходить на посаду президента так як у військових честь все таки ще не втрачена.(правда не у всіх,оособливо молодь на честь не дуже звертає увагу) За всі роки самостійності набільше для людей старалася Тимошенко. Ніхто зараз не згадує,що вона започаткувала накопичуючий пенсійний фонд,Як не помиляюся недавно п.Рева висловився,що на цьому рахунку знаходилося понад 600 мілйонів гривень,які щезли з нього.Про компенсацію вкладів Радянського союзу мимохідь недавно згадали.При її примєрстві кожен квартал бюджетникам піднімалася зврплата.А при зміні зарплати в бюджетній сфері треба було добре попрацювати ,бо там враховується -категорія, стаж і коли понад 400 людей очі лізуть на лоб.Я ворчала,але вона що заробила старалася покращити добробут людей.Але ми такі,віримо в казкові чудеса і вибираєм байкарів накштал Зеленського.Знаєтев його виступ в ВР першого числа можуть повірити тільки наївні люди. Програма дія і її використання при голосувані,надіюсь що це жарт.
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06.12.2021 12:00 Відповісти
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